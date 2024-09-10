10 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Латвия и Фареры. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Фареры, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Латвия

Турнирное положение: Латвия в очередной раз провела слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, пятое место в группе.

Команда набрала три балла и забила лишь пять мячей при 19-ти пропущенных. Она осталась позади Турции, Хорватии, Уэльса и Армении.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Армении (1:4).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, два из которых прошли в рамках Кубка Балтии, а один — в Лиге наций.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах Латвия выиграла лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, уровень соперника все же обещает им неплохие перспективы хотя бы на ничью.

Единственный пока что забитый мяч команды в новом розыгрыше Лиги наций был автоголом сборной Армении.

Фареры

Турнирное положение: Фареры также провели очередную слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, пятое место в группе.

Команда набрала два балла и забила лишь два мяча при 13-ти пропущенных. Она осталась позади Албании, Чехии, Польши и Молдовы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле разошлась миром с Северной Македонией (1:1).

Эта ничья прервала серию поражений коллектива в три поединка, один из которых был контрольным, тогда как еще два — полутоварищескими в рамках Кубка Балтии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, один из которых был официальным, а еще три — контрольными, Фареры ни разу не выиграли при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит гостям шансов на три очка, а поскольку в трех из четырех последних поединков они проиграли, то и ничья будет неплохим результатом.

Вильормур Давидсен — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Латвии забивали меньше 2,5 голов

в 10-ти из 14-ти последних матчей Фарер хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Фареры проиграли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Латвия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.12. Ничья — в 3.15, успех Фарер — в 3.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в четырех последних матчей гости не выиграли. При этом в трех из них забивали больше 1,5 голов.

В то же время, хозяева не проиграли в трех из пяти последних поединков.

Ставка: Латвия не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

Ставка: Латвия победит за 2.12