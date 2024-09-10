10 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Ботсвана и Египет. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ботсвана — Египет, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ботсвана

Турнирное положение: Эта команда вряд ли будет претендовать на одно из первых мест в группе. Ботсвана имеет весьма скромный подбор игроков.

При этом Ботсвана стартовала в турнире неудачно. Команда с минимальным счетом уступила мавританцам.

Последние матчи: в трех своих последних поединках команда потерпела поражения. Да и в двух последних поединках Ботсвана не забивала.

Ливийцам команда уступила с минимальным счетом. А вот поединок с Мозамбиком завершился более досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках она забила всего лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Ботсвана не побеждает уже 5 матчей подряд. Да и забивает команда с огромнейшей натугой.

Матчи с египтянами складываются для команды традиционно неудачно. Из 4 очных поединков она проиграла 3 раза при одном паритете.

Тем не менее, хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Правда, ничья с «фараонами» для команды будет за счастье.

Египет

Турнирное положение: Египет явно намеревается выиграть свою группу. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

Причем сборная Египет в первом туре уверенно добыл три очка. Команда учинила разгром Кабо-Верде (3:0).

Последние матчи: в квалификации на чемпионат мира «фараоны» выступают уверенно. В 4 матчах команда добыла 10 очков и уверенно лидирует в своей группе.

Вот только поединок с Гвинеей-Бисау завершился ничьей (1:1). А вот Буркина-Фасо была обыграна, пусть и с натугой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Египет добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: египтяне не проигрывали в 3 последних матчах. До того встреча с хорватами вышла провальной (2:4).

При этом Египет в среднем забивает более 2 мячей за матч. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще!

И уж наверняка команда постарается закрепиться на первой строчке в группе. Мохаммед Салах и его партнеры уж точно проявят высокую атакующую активность.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны у ворот соперника. «Фараоны» уж точно постараются сыграть на своих лучших качествах.

Статистика для ставок

Ботсвана не побеждала в 5 своих последних поединках

Египет не проигрывал в 3 своих последних матчах

Ботсвана проиграла «фараонам» в 3 из 4 очных поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 6.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.

Прогноз: «Фараоны» выглядят куда сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.

Египет имеет в своем составе весьма квалифицированных исполнителей, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа Египта в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.32