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    «Фараоны» начнут без раскачки?

    Ботсвана — Египет. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 10 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ботсвана — Египет
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    Мохаммед Салах
    10 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Ботсвана и Египет. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ботсвана — Египет, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 10 Сентября 2024 года

    Ботсвана

  • Габороне
    •  Ботсвана 16:00 Египет

    Египет

  • Каир
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    Ботсвана

    Турнирное положение: Эта команда вряд ли будет претендовать на одно из первых мест в группе. Ботсвана имеет весьма скромный подбор игроков.

    При этом Ботсвана стартовала в турнире неудачно. Команда с минимальным счетом уступила мавританцам.

    Ботсвана — Египет: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в трех своих последних поединках команда потерпела поражения. Да и в двух последних поединках Ботсвана не забивала.

    Ливийцам команда уступила с минимальным счетом. А вот поединок с Мозамбиком завершился более досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках она забила всего лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Ботсвана не побеждает уже 5 матчей подряд. Да и забивает команда с огромнейшей натугой.

    Матчи с египтянами складываются для команды традиционно неудачно. Из 4 очных поединков она проиграла 3 раза при одном паритете.

    Тем не менее, хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Правда, ничья с «фараонами» для команды будет за счастье.

    Египет

    Турнирное положение: Египет явно намеревается выиграть свою группу. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

    Причем сборная Египет в первом туре уверенно добыл три очка. Команда учинила разгром Кабо-Верде (3:0).

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    • Последние матчи: в квалификации на чемпионат мира «фараоны» выступают уверенно. В 4 матчах команда добыла 10 очков и уверенно лидирует в своей группе.

    Вот только поединок с Гвинеей-Бисау завершился ничьей (1:1). А вот Буркина-Фасо была обыграна, пусть и с натугой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Египет добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: египтяне не проигрывали в 3 последних матчах. До того встреча с хорватами вышла провальной (2:4).

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    При этом Египет в среднем забивает более 2 мячей за матч. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще!

    И уж наверняка команда постарается закрепиться на первой строчке в группе. Мохаммед Салах и его партнеры уж точно проявят высокую атакующую активность.

    Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны у ворот соперника. «Фараоны» уж точно постараются сыграть на своих лучших качествах.

    Статистика для ставок

    • Ботсвана не побеждала в 5 своих последних поединках

    • Египет не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • Ботсвана проиграла «фараонам» в 3 из 4 очных поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 6.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.

    Прогноз: «Фараоны» выглядят куда сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.

    Египет имеет в своем составе весьма квалифицированных исполнителей, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа Египта в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.32

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    Ботсвана — Египет: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. «Фараоны» начнут без раскачки?
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