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    Сдержит ли Перу Колумбию?

    Перу — Колумбия. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 7 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Колумбия
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    Луис Диас
    7 сентября в матче седьмого тура южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Перу и Колумбия. Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 07 Сентября 2024 года

    Перу

  • Лима
    •  Перу 04:30 Колумбия

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Перу

    Турнирное положение: Перу после шести туров отбора на ЧМ-2026 занимает последнюю, 10-ю позицию, отставая на три очка от зоны плей-офф и на пять — от заветной топ-6.

    Команда также неудачно выступила на летнем Кубке Америки, где заняла последнее, четвертое место в группе, набрав лишь один балл после ничьей с Чили (0:0).

    Перу — Колумбия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка Южной Америки сборная проиграла Аргентине (0:2).

    Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, которые были официальными в рамках континентального первенства.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (все — в Кубке Америки) Перу ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не только на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который явно превосходит их в классе.

    Виктор Йотун — автор единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия хорошо проводит отбор на ЧМ-2026, занимая третью строчку (зона плей-офф) с отставанием в три очка от лидера Аргентины и один — второго Уругвая.

    Команда отлично выступила на летнем Кубке Америки, сумев выйти в финал, в котором не нашла контраргументов против ставшей чемпионом Аргентины.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в рамках как раз финала Кубка Южной Америки сборная проиграла Аргентине (0:1) в дополнительное время.

    Это поражение прервало беспроигрышную серию «Кофейщиков» в 28 поединков, которые были официальными и пришлись на разные турниры, а также товарищескими.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 29 последних матчах, которые были контрольными и официальными, Колумбия проиграла (да и то не в основное время) лишь раз при 22 победах и шести ничьих.

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    Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех, особенно против соперника, который явно уступает им в классе.

    Рафаэль Борре и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах Перу забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах Перу хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Колумбии забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,72. Ничья — в 3.55, успех Перу — в 5.30.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в двух их последних выездных поединках.

    При этом в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: забьет только одна команда за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и при этом будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.

    Ставка: Колумбия победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.30

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    Перу — Колумбия: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Сдержит ли Перу Колумбию?
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