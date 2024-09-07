Перу
Колумбия
Перу
Турнирное положение: Перу после шести туров отбора на ЧМ-2026 занимает последнюю, 10-ю позицию, отставая на три очка от зоны плей-офф и на пять — от заветной топ-6.
Команда также неудачно выступила на летнем Кубке Америки, где заняла последнее, четвертое место в группе, набрав лишь один балл после ничьей с Чили (0:0).
Перу — Колумбия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка Южной Америки сборная проиграла Аргентине (0:2).
Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, которые были официальными в рамках континентального первенства.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах (все — в Кубке Америки) Перу ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не только на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который явно превосходит их в классе.
Виктор Йотун — автор единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия хорошо проводит отбор на ЧМ-2026, занимая третью строчку (зона плей-офф) с отставанием в три очка от лидера Аргентины и один — второго Уругвая.
Команда отлично выступила на летнем Кубке Америки, сумев выйти в финал, в котором не нашла контраргументов против ставшей чемпионом Аргентины.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках как раз финала Кубка Южной Америки сборная проиграла Аргентине (0:1) в дополнительное время.
Это поражение прервало беспроигрышную серию «Кофейщиков» в 28 поединков, которые были официальными и пришлись на разные турниры, а также товарищескими.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 29 последних матчах, которые были контрольными и официальными, Колумбия проиграла (да и то не в основное время) лишь раз при 22 победах и шести ничьих.
Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех, особенно против соперника, который явно уступает им в классе.
Рафаэль Борре и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Перу забивали меньше 2,5 голов
- в пяти последних матчах Перу хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Колумбии забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,72. Ничья — в 3.55, успех Перу — в 5.30.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в двух их последних выездных поединках.
При этом в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: забьет только одна команда за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и при этом будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.
Ставка: Колумбия победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.30