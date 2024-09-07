7 сентября в 1-м туре дивизиона C Лиги наций по футболу сыграют Фарерские острова и Северная Македония. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фарерские острова — Северная Македония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерцы в своем квартете считаются андердогом. Состав сборной по именам выглядит уж очень скромно.

При этом Фарерские острова являются традиционным поставщиком очков для всех соперников. Да и проиграла команда уже в 3 матчах кряду.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Фарерцы минимально уступили Латвии.

А вот до того Фарерские острова проиграли еще и Эстонии (1:4). Да и коллизия от датчан вышла полностью справедливой (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Фарерцам предстоит борьба за сохранение места в дивизионе C. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

С македонцами команда пересекалась лишь однажды. Полтора года назад Фарерские острова уступили с минимальным счетом.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с набора очков. Да и соперник не выглядит уж столь монолитно.

Северная Македония

Турнирное положение: Северная Македония явно намеревается побороться за победу в группе. Главными конкурентами команды будут армяне.

Причем Северная Македония неудачно провела последнюю квалификацию на Евро. В своей группе команда финишировала на 4 месте.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Македонцы были биты сборной Чехии (1:2).

При этом контрольный поединок с Хорватией был проигран вчистую (0:3). Да и черногорцам команда уступила (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Северная Македония проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Да и стабильности в игре македонцев нет даже в первом приближении.

При этом Северная Македония частенько оступается в матчах с менее статусными соперниками. Да и не побеждает команда еще с октября прошлого года.

Тем не менее, команда постарается выиграть в стартовом матче Лиги наций. Вот только в трех своих последних поединках македонцы уступили.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и вообще, скромных фарерцев команда должна обыгрывать при любой диспозиции.

Статистика для ставок

Северная Македония не побеждает еще с октября прошлого года

И те, и другие проиграли в 3 своих последних матчах

В единственной очной встрече соперников победу одержала Северная Македония (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.73.

Прогноз: Македонцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка.

Фарерские острова крайне слабо обороняются, да и македонцы намерены наконец-то победить.

Ставка: Победа Северной Македонии в 1 тайме за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27