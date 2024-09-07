Фарерские острова
Северная Македония
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерцы в своем квартете считаются андердогом. Состав сборной по именам выглядит уж очень скромно.
При этом Фарерские острова являются традиционным поставщиком очков для всех соперников. Да и проиграла команда уже в 3 матчах кряду.
Фарерские острова — Северная Македония: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Фарерцы минимально уступили Латвии.
А вот до того Фарерские острова проиграли еще и Эстонии (1:4). Да и коллизия от датчан вышла полностью справедливой (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Фарерцам предстоит борьба за сохранение места в дивизионе C. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.
С македонцами команда пересекалась лишь однажды. Полтора года назад Фарерские острова уступили с минимальным счетом.
Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с набора очков. Да и соперник не выглядит уж столь монолитно.
Северная Македония
Турнирное положение: Северная Македония явно намеревается побороться за победу в группе. Главными конкурентами команды будут армяне.
Причем Северная Македония неудачно провела последнюю квалификацию на Евро. В своей группе команда финишировала на 4 месте.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Македонцы были биты сборной Чехии (1:2).
При этом контрольный поединок с Хорватией был проигран вчистую (0:3). Да и черногорцам команда уступила (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Северная Македония проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Да и стабильности в игре македонцев нет даже в первом приближении.
При этом Северная Македония частенько оступается в матчах с менее статусными соперниками. Да и не побеждает команда еще с октября прошлого года.
Тем не менее, команда постарается выиграть в стартовом матче Лиги наций. Вот только в трех своих последних поединках македонцы уступили.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и вообще, скромных фарерцев команда должна обыгрывать при любой диспозиции.
Статистика для ставок
- Северная Македония не побеждает еще с октября прошлого года
- И те, и другие проиграли в 3 своих последних матчах
- В единственной очной встрече соперников победу одержала Северная Македония (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.23.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.73.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Македонцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка.
Фарерские острова крайне слабо обороняются, да и македонцы намерены наконец-то победить.
Ставка: Победа Северной Македонии в 1 тайме за 2.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27