«Тенерифе» на своем поле сыграет против сантандерского «Расинга» в 4-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 6 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тенерифе» — «Расинг» Сантандер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тенерифе»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды клуб из Канарских островов финишировал в середине таблицы, далеко от зоны плей-офф.

В текущем же чемпионате «Тенерифе» после трех туров набрал лишь балл и плетется в нижней части турнирной таблицы.

Последние матчи: В минувшем туре островитяне на выезде поделили очки с «Кадисом», сыграв вничью со счетом 2:2. А до этого «сине-белые» поочередно уступили в гостевой игре «Эльденсе» 1:2 и на своем поле «Альмерии» 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: В рамках Сегунды еще с учетом прошлого сезона «Тенерифе» смог выиграть только один поединок из семи предыдущих. еще за это время островной коллектив расписал две ничьи и потерпел четыре фиаско, но три из них с минимальным счетом. И за минувшие пять встреч чемпионата канарцы только раз не смогли забить.

«Расинг» Сантандер

Турнирное положение: Клуб из Сантандера в прошлом сезоне Сегунды финишировал на седьмой строке, проиграв шестому «Овьедо» только по дополнительным показателям.

В новом же чемпионате «Расинг» после трех туров набрал пять баллов и находится в верхней части турнирки.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Стартовали «зелено-белые» в текущем первенстве с двух мировых исходов кряду, поочередно поделив очки с «Альмерией» и «Эйбаром» на своем поле, сыграв оба раза по 2:2. А в прошлом игровом дне они на выезде смогли одолеть «Овьедо» со счетом 3:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Расинг» смог выиграть только один матч Сегунды за прошедшие пять с учетом прошлого сезона. Также еще за этот период времени коллектив расписал две мировые и дважды терпел фиаско. А не забивала команда только дважды за минувшие девять встреч чемпионата.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 2:4

В четырех из пяти минувших очных игр этих команд забивалось два и более мячей

«Тенерифе» дома еще не проигрывал «Расингу», выиграв шесть раз при четырех ничьих

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Тенерифе» букмекеры дают коэффициент 2.47. Ничья оценена в 3.32, а победа «Расинга» оценена в 2.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.73 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что поединок этих команд получится верховым, ведь в этом сезоне да и между собой эти клубы зачастую выдают результативные матчи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.14.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет виктория «Тенерифе», так как дома он очень хорошо играет против предстоящего противника.

Ставка: победа «Тенерифе» за 2.47.