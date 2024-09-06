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    Увезет ли Кипр победу из Литвы?

    Литва — Кипр: прогноз и ставка

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    Пиерос Сотириу (Кипр)
    6 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Литва и Кипр. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Литва — Кипр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 06 Сентября 2024 года

    Литва

  • Вильнюс
    •  Литва 19:00 Кипр

    Кипр

  • Никосия
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    Литва

    Турнирное положение: Литва в очередной раз не смогла выйти на большой турнир, заняв лишь пятое место в группе отбора на Евро-2024.

    Команда уже весной 2024 была вынуждена бороться за то, чтобы остаться в третьем дивизионе Лиги наций, где обыграла в плей-офф Гибралтар.

    Литва — Кипр: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках Кубка Балтии, сборная по пенальти уступила Эстонии (1:1).

    Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка в разных турнирах — Лиге наций и Кубка Балтии.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах Литва проиграла лишь раз при трех победах.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, хотя на своем поле против соперника, чья форма также оставляет желать лучшего, они все же есть.

    Пиюс Ширвис — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Кипр

    Турнирное положение: Кипр неудачно провел квалификацию на Евро-2024, не сумев выйти в финальную часть турнира.

    Команда финишировала на последней пятой позиции в группе, уступив первые четыре Испании, Шотландии, Норвегии и Грузии.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде разгромила Сан-Марино (4:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые также были контрольными, при одной ничьей и двух поражениях.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Кипр выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов на успех, тем более что на выезде против неуступчивого соперника им будет действительно непросто выиграть.

    Три гола команды в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах Литвы забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Литвы забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей Кипра забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Литва — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.10, успех Кипра — в 3.35.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в двух их последних выездных поединках.

    При этом в последней игре хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в двух последних матчах Кипра было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    Литва — Кипр: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли Кипр победу из Литвы?
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