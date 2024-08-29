Австрийский «Рапид» Вена на своем поле примет португальскую «Брагу» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 29 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Рапид» Вена потерпел поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на выезде со счетом 1:2.

Таким образом, команда пройдет дальше, если выиграет с разницей минимум в два гола, тогда как минимальная разница оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках австрийского первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Блау-Вайсс» Линц со счетом 0:3.

Эта неудача привела к тому, что столичный коллектив опустился со второй позиции сразу на седьмую строчку после четырех туров.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован — Ферди Дрёйф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Рапид» проиграл, а в пяти последних играх победил лишь дважды.

С такой формой у хозяев все же не лучшие шансы на то, чтобы обыграть сильного соперника и пробиться в основной раунд Лиги Европы.

Гвидо Бургшталлер — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы текущего сезона с четырьмя голами.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» одержала победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле со счетом 2:1.

Таким образом, команда выйдет дальше, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальной разницей голов оставляет шансы в серии пенальти.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках чемпионата Португалии переиграл на своем поле «Морейренсе» (3:1).

Этот успех позволил «Канонирам» подняться на четвертую строчку с семью очками после трех туров, уступая трем лидерам два балла.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Брага» выиграла, тогда как в 10 последних поединках не проиграл.

Родриго Саласар — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Рапида» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Брага» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Брага» выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Рапида» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован в двух последних играх хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех последних их матчах было именно так.

Ставка: «Брага» победит за 2.40