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    Отыграется ли «Рапид» против «Браги»?

    Рапид Вена — Брага: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Рапид» Вена — «Брага»
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    Родриго Саласар
    Австрийский «Рапид» Вена на своем поле примет португальскую «Брагу» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 29 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 22:00 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: «Рапид» Вена потерпел поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на выезде со счетом 1:2.

    Таким образом, команда пройдет дальше, если выиграет с разницей минимум в два гола, тогда как минимальная разница оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Рапид Вена — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках австрийского первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Блау-Вайсс» Линц со счетом 0:3.

    Эта неудача привела к тому, что столичный коллектив опустился со второй позиции сразу на седьмую строчку после четырех туров.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмирован — Ферди Дрёйф, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Рапид» проиграл, а в пяти последних играх победил лишь дважды.

    С такой формой у хозяев все же не лучшие шансы на то, чтобы обыграть сильного соперника и пробиться в основной раунд Лиги Европы.

    Гвидо Бургшталлер — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы текущего сезона с четырьмя голами.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» одержала победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле со счетом 2:1.

    Таким образом, команда выйдет дальше, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальной разницей голов оставляет шансы в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках чемпионата Португалии переиграл на своем поле «Морейренсе» (3:1).

    Этот успех позволил «Канонирам» подняться на четвертую строчку с семью очками после трех туров, уступая трем лидерам два балла.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Брага» выиграла, тогда как в 10 последних поединках не проиграл.

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    Родриго Саласар — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Рапида» забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах «Брага» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Брага» выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Рапида» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован в двух последних играх хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех последних их матчах было именно так.

    Ставка: «Брага» победит за 2.40

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    «Рапид» Вена — «Брага»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Рапид» против «Браги»?
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