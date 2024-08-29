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    «Сердца» снова уступят чехам?

    Хартс — Виктория Пльзень: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — «Виктория» Пльзень
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    «Хартс»
    29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Хартс» и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Хартс

  • Эдинбург
    •  Хартс 21:45 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    «Хартс»

    Турнирное положение: «Сердца» слабовато выступают в своем чемпионате. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хартс» ужасно выглядит в атаке. В 3 матчах чемпионата Шотландии команда отличилась лишь 2 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова уступила. «Хартс» был бит «Мотеруэллом» (1:3).

    При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда уступила «Виктории» Пльзень (0:1). А вот до того «сердца» уступили еще и «Фолкирку» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хартс» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Шотландцы имеют достаточно крепкий состав. Да и поражение в первом матче случилось лишь в следствие нелепого автогола.

    При этом «Хартс» проиграл в 4 своих последних матчах. А вот не побеждает команда уже более трех месяцев.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Шотландцы явно намерены отыграться после досадной коллизии в Чехии.

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: «Виктория» Пльзень довольно неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Виктория» Пльзень в 5 матчах своего чемпионата настреляла 12 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 1 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда сумела победить. «Виктория» Пльзень не заметила «Динамо» Ческе-Будеевице (3:0).

    А вот несколько раньше команда переиграла «Кривбасс» (1:0). Да и поединок с «Карвиной» принес уверенный успех (5:0).

    В 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень победила. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах команда не пропускала. Да и вообще, оборона «Виктории» напоминает настоящий бетон.

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    При этом «Виктория» Пльзень не проигрывает уже полтора месяца. Да и в нынешних своих кондициях чехи способны на многое.

    К тому же, чехи в предыдущем раунде дважды одолели «Кривбасс». Обе победы получились довольно натужными — 2:1 и 1:0.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Чехи смотрятся куда выгоднее нестабильного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Хартс» проиграл в 4 своих последних матчах

    • «Виктория» Пльзень выиграла в 5 своих последних поединках

    • В первом поединке чехи добыли минимальную викторию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.85 и 1.96.

    Прогноз: Чехи проводят весьма продуктивный цикл, и явно будут активно атаковать.

    «Виктория» Пльзень выглядит сильнее соперника, и явно намеревается повторно его одолеть.

    Ставка: Победа «Виктории» Пльзень за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этой встрече сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    «Хартс» — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Сердца» снова уступят чехам?
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