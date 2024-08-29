29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Хартс» и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хартс»

Турнирное положение: «Сердца» слабовато выступают в своем чемпионате. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Хартс» ужасно выглядит в атаке. В 3 матчах чемпионата Шотландии команда отличилась лишь 2 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова уступила. «Хартс» был бит «Мотеруэллом» (1:3).

При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда уступила «Виктории» Пльзень (0:1). А вот до того «сердца» уступили еще и «Фолкирку» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хартс» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Шотландцы имеют достаточно крепкий состав. Да и поражение в первом матче случилось лишь в следствие нелепого автогола.

При этом «Хартс» проиграл в 4 своих последних матчах. А вот не побеждает команда уже более трех месяцев.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Шотландцы явно намерены отыграться после досадной коллизии в Чехии.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень довольно неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Виктория» Пльзень в 5 матчах своего чемпионата настреляла 12 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 1 раз.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда сумела победить. «Виктория» Пльзень не заметила «Динамо» Ческе-Будеевице (3:0).

А вот несколько раньше команда переиграла «Кривбасс» (1:0). Да и поединок с «Карвиной» принес уверенный успех (5:0).

В 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень победила. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух последних матчах команда не пропускала. Да и вообще, оборона «Виктории» напоминает настоящий бетон.

При этом «Виктория» Пльзень не проигрывает уже полтора месяца. Да и в нынешних своих кондициях чехи способны на многое.

К тому же, чехи в предыдущем раунде дважды одолели «Кривбасс». Обе победы получились довольно натужными — 2:1 и 1:0.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Чехи смотрятся куда выгоднее нестабильного соперника.

Статистика для ставок

«Хартс» проиграл в 4 своих последних матчах

«Виктория» Пльзень выиграла в 5 своих последних поединках

В первом поединке чехи добыли минимальную викторию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.85 и 1.96.

Прогноз: Чехи проводят весьма продуктивный цикл, и явно будут активно атаковать.

«Виктория» Пльзень выглядит сильнее соперника, и явно намеревается повторно его одолеть.

Ставка: Победа «Виктории» Пльзень за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этой встрече сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08