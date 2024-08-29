Хартс
Виктория П
«Хартс»
Турнирное положение: «Сердца» слабовато выступают в своем чемпионате. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Хартс» ужасно выглядит в атаке. В 3 матчах чемпионата Шотландии команда отличилась лишь 2 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова уступила. «Хартс» был бит «Мотеруэллом» (1:3).
При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда уступила «Виктории» Пльзень (0:1). А вот до того «сердца» уступили еще и «Фолкирку» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хартс» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Шотландцы имеют достаточно крепкий состав. Да и поражение в первом матче случилось лишь в следствие нелепого автогола.
При этом «Хартс» проиграл в 4 своих последних матчах. А вот не побеждает команда уже более трех месяцев.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Шотландцы явно намерены отыграться после досадной коллизии в Чехии.
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: «Виктория» Пльзень довольно неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Виктория» Пльзень в 5 матчах своего чемпионата настреляла 12 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 1 раз.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда сумела победить. «Виктория» Пльзень не заметила «Динамо» Ческе-Будеевице (3:0).
А вот несколько раньше команда переиграла «Кривбасс» (1:0). Да и поединок с «Карвиной» принес уверенный успех (5:0).
В 5 своих последних матчах «Виктория» Пльзень победила. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 1 пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух последних матчах команда не пропускала. Да и вообще, оборона «Виктории» напоминает настоящий бетон.
При этом «Виктория» Пльзень не проигрывает уже полтора месяца. Да и в нынешних своих кондициях чехи способны на многое.
К тому же, чехи в предыдущем раунде дважды одолели «Кривбасс». Обе победы получились довольно натужными — 2:1 и 1:0.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Чехи смотрятся куда выгоднее нестабильного соперника.
Статистика для ставок
- «Хартс» проиграл в 4 своих последних матчах
- «Виктория» Пльзень выиграла в 5 своих последних поединках
- В первом поединке чехи добыли минимальную викторию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.85 и 1.96.
- 2.60Серветт — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.03Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.90Оренбург — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Чехи проводят весьма продуктивный цикл, и явно будут активно атаковать.
«Виктория» Пльзень выглядит сильнее соперника, и явно намеревается повторно его одолеть.
Ставка: Победа «Виктории» Пльзень за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этой встрече сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.08