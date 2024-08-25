25 августа во втором туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Жирона». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «матрасники» стартовали в чемпионате с ничьей и пока что идут в середине турнирной таблицы.

В прошлом сезоне «индейцы» смогли набрать 76 очков и финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице.

Команда из столицы Испании смогла 70 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в первом туре столичный коллектив сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2).

Во время подготовки к сезону мадридцы победили «Ювентус» (2:0), «Китчи» (6:1) и «Хетафе» (3:1), а также сыграли вничью с «Нумансией» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Прошлый сезон мадридский коллектив завершил победой над «Реал Сосьедадом» (2:0).

Не сыграют: в составе команды из Мадрида не выйдет на поле травмированный Маркос Паулу.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне смогли здорово усилиться в это межсезонье.

«Атлетико» должен пробовать навязать борьбу «Барселоне» и «Реалу» в борьбе за чемпионский титул.

«Жирона»

Турнирное положение: в новом сезоне каталонская команда стартовала с ничьей и также находится в середине турнирной таблицы.

В прошлом сезоне каталонцы смогли набрать 81 балл и финишировали на третьей строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Каталонии смог забить 85 мячей, а в свои пропустил только 46.

Последние матчи: в матче первого тура «жиронцы» сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

Во время подготовки к сезону «бело-красные» выиграли только у «Наполи» (2:0), а также сыграли вничью с «Олотом» (1:1), «Монпелье» (3:3) и «Эспаньолом» (1:1). Помимо этого, «Жирона» проиграла «Тулузе» (0:4), «Ньюкаслу» (0:4) и «Борнмуту» (2:3).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Рикард Артеро и Антонино Хастин.

Состояние команды: подопечные Мичела вряд ли смогут замахнуться на результат прошлого сезона.

Команда потеряла некоторых игроков, да и соперники теперь будут настраиваться на «Жирону» несколько иначе.

Думается, что в этом сезоне команда будет находиться ближе к середине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Атлетико» не проигрывает в шести матчах подряд, включая товарищеские

«Жирона» выиграла только 1 из последних 8 матчей, включая товарищеские

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа «Жироны» — в 5.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.62, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

Прогноз: команды могут сыграть в этой игре от обороны и не забить слишком много мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.

Прогноз: «Атлетико» все же сильнее своего соперника и должен побеждать.

Ставка: победа «Атлетико» с форой-1 за 2.00.