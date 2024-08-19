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    Команды разойдутся миром?

    «Вальядолид» — «Эспаньол». Ставка (к. 3.43) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 августа 2024 года

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    «Эспаньол»
    В понедельник, 19 августа, в первом туре Примеры-2024/25 «Вальядолид» на своем поле сыграет против «Эспаньола». Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Августа 2024 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» по итогам минувшего сезона завоевал прямую путевку в Примеру.

    В Сегунде «Вальядолид» финишировал на втором месте. Клуб набрал 72 очка в 42-х встречах.

    Вальядолид — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В августе «Вальядолид» провел два контрольных матча. Сначала команда уступила «Дерби Каунти» со счетом 1:2. Затем удалось победить «Тулузу» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Вальядолид» постарается закрепиться в Ла Лиге. Основная задача клуба — сохранить прописку в элите.

    На своем поле «Вальядолид» играет довольно успешно. В последних восьми домашних встречах команда ни разу не проиграла. Высока вероятность, что в 1-м туре «Вальядолид» также не уступит в родных стенах.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: В минувшем сезоне «Эспаньол» также играл в Сегунде. Команда заняла 4-е место, набрав 69 очков.

    В стыках «Эспаньол» сначала одолел «Спортинг» Хихон, а потом нанес поражение «Овьедо».

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    • Последние матчи: В текущем месяце у «Эспаньола» были два товарищеских матча. 4 августа клуб сыграл вничью с «Тулузой» (0:0).

    10 августа «Эспаньол» провел спарринг с немецким «Хайденхаймом». Каталонцы уступили со счетом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Эспаньол», как и «Вальядолид», покинули Примеру по итогам сезона-2022/23. За один год командам удалось вернуться назад.

    «Эспаньол» неплохо выступает в гостях. В последних восьми выездных матчах клуб проиграл только один раз.

    Команды уже играли между собой в этом году. 11 мая «Вальядолид» на своем поле разошелся миром с «Эспаньолом» (0:0).

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» в прошлом сезоне Сегунды занял 4-е место, а затем удачно прошел стыки

    • «Вальядолид» на своем поле редко теряет очки

    • 11 мая 2024 года «Вальядолид» и «Эспаньол» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вальядолида» — 2.36, победа «Эспаньола» — 3.43, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.66 соответственно.

    Прогноз: Команды после возвращения в элиту будут действовать осторожно. Не исключено, что выявить победителя не удастся.

    Ставка: ничья за 3.43.

    Прогноз: Команды могут преуспеть в атаке и за 90 минут забить минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.43.

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    «Вальядолид» — «Эспаньол». Ставка (к. 3.43) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.43
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