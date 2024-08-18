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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Ренна»?

    «Ренн» — «Лион». Прогноз и ставки (к. 2.05) на футбол, чемпионат Франции, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лион»
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    Арно Калимуэндо
    В матче первого тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле примет «Лион». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Августа 2024 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 21:45 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» по итогам прошлой кампании Лиги 1 занял место в середине таблице — 10-ю позицию.

    Команда после 38-ми туров первенства отстала на пять очков от зоны еврокубков, тогда как от зоны Лиги Европы, в которой финишировал ее соперник, — на семь баллов.

    Ренн — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл немецкий «Вердер» (1:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были контрольными. Все они прошли нынешним летом.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые были товарищескими, «Ренн» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем более что на своем поле ему будет легче продолжить свою беспроигрышную серию.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 прошлого сезона с 10-ю голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» в прошлом сезоне Лиги 1 занял шестую строчку, что позволило ему выйти в Лигу Европы.

    Команда после 38-ми туров национального первенства отстала на восемь очков от зоны Лиги чемпионов, а также на два балла опередила зону Лиги конференций.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в рамках Кубка Эмирейтс, клуб на чужом поле проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые были контрольными. В них он сыграл вничью с «Торино» (0:0) и разгромил «Унион Берлин» (4:0).

    Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицированы — Тальяфико, Ляказетт.

    Состояние команды: в шести последних поединках (пяти товарищеских и одном официальном) «Лион» проиграл трижды при двух победах и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на поле соперника, который демонстрирует неплохую форму.

    Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды и третий — в Лиге 1 прошлого сезона с 19-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Ренн» выиграл

    • в трех последних матчах «Ренна» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Лиона» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Лиона» — в 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Лиона».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20

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    «Ренн» — «Лион»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Ренна»?
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