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    «Пюник» закрепит успех и в ответном матче?

    «Пюник» — «Ордабасы». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Ордабасы»
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    «Пюник»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Пюник» — «Ордабасы». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Ордабасы», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Пюник

  • Ереван
    •  Пюник 19:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Пюник»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении, в рамках 1-го тура внутреннего первенства «Пюник» сыграл вничью с «Урарту» (0:0).

    Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом раунде Лиги чемпионов. Чемпион Армении уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях).

    Пюник — Ордабасы: коэффициенты букмекеров

    Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).

    Клуб из Еревана с победы стартовал в противостоянии с «Ордабасы» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференции. В ворота казахов «Пюник» забил один гол, отличился нигерийский форвард Юсуф Отубанджо.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал две победы, одну встречу завершил вничью и две игры проиграл.

    «Ордабасы»

    Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Ордабасы» занимает третье место в турнирной таблице, аккумулировав 26 очков. В минувшем туре внутреннего первенства команда из Шымкента сыграла вничью с клубом «Жетысу» (1:1).

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    • Последние матчи: Свою еврокампанию «Ордабасы» начали в Лиге чемпионов, в первом отборочном раунде чемпион Казахстана проиграл «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Затем команда отправилась в Лигу конференций, во втором раунде «Ордабасы» выиграл у команды «Дифферданж» (4:4 — ничья в основное время, 4:3 — победа в серии пенальти). Матч против «Пюника» в третьем раунде Лиги конференции «Ордабасы» проиграли с минимальным счётом (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В последних 5 матчах «Ордабасы» одержал одну победу, две игры сыграл вничью и две встречи проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

    • В этом году соперники играли в товарищеском матче

    • «Ордабасы» — «Пюник» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.43, а победа «Ордабасы» — в 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: «Пюник» уже имеет опыт победы над чемпионом Казахстана. Не сключаем нового успеха от клуба из Еревана.

    Ставка: Фора «Пюника» (0) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Пюник» — «Ордабасы»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Пюник» закрепит успех и в ответном матче?
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