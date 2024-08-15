Пюник
Ордабасы
«Пюник»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении, в рамках 1-го тура внутреннего первенства «Пюник» сыграл вничью с «Урарту» (0:0).
Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом раунде Лиги чемпионов. Чемпион Армении уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях).
Пюник — Ордабасы: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).
Клуб из Еревана с победы стартовал в противостоянии с «Ордабасы» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференции. В ворота казахов «Пюник» забил один гол, отличился нигерийский форвард Юсуф Отубанджо.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал две победы, одну встречу завершил вничью и две игры проиграл.
«Ордабасы»
Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Ордабасы» занимает третье место в турнирной таблице, аккумулировав 26 очков. В минувшем туре внутреннего первенства команда из Шымкента сыграла вничью с клубом «Жетысу» (1:1).
Последние матчи: Свою еврокампанию «Ордабасы» начали в Лиге чемпионов, в первом отборочном раунде чемпион Казахстана проиграл «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).
Затем команда отправилась в Лигу конференций, во втором раунде «Ордабасы» выиграл у команды «Дифферданж» (4:4 — ничья в основное время, 4:3 — победа в серии пенальти). Матч против «Пюника» в третьем раунде Лиги конференции «Ордабасы» проиграли с минимальным счётом (0:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних 5 матчах «Ордабасы» одержал одну победу, две игры сыграл вничью и две встречи проиграл.
Статистика для ставок
- «Пюник» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций
- В этом году соперники играли в товарищеском матче
- «Ордабасы» — «Пюник» (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.43, а победа «Ордабасы» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: «Пюник» уже имеет опыт победы над чемпионом Казахстана. Не сключаем нового успеха от клуба из Еревана.
Ставка: Фора «Пюника» (0) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.