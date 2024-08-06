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    «Боруссия» Д — «Вильярреал». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Вильярреал»
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    «Боруссия» Дортмунд
    6 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Августа 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы минувший сезон провели не столь успешно. «Боруссия» Д финишировала на скромном 5 месте в Бундеслиге.

    При этом «Боруссия» Д в минувшем чемпионате Германии выиграл лишь в 18 матчах из 34. Да и в свои ворота дортмундцы пропустили 43 мяча.

    Последние матчи: Серия контрольных матчей у команды уже началась. В трех спаррингах дортмундцы выиграли лишь 1 раз.

    Причем «Боруссия» Д в последнем поединке переиграла «Серезо Осаку» (3:2). А вот до того случилась коллизия в матче с «Патум Юнайтед» (0:4).

    В 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 2 победы. Забила в них команда 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Дортмундцы слишком постепенно втягиваются в игровой ритм. Да и оптимальный состав собрать никак не удается.

    Состав команды по именам смотрится симпатично. Да и вообще, «Боруссия» Д выгодно смотрелась в своем последнем спарринге.

    Наверняка немцы будут максимально активны в атаке. Да и Карим Адейеми способен продолжить свою забивную серию.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Вильярреал» занял скромное итоговое 8 место в Примере.

    При этом «Вильярреал» в 38 поединках настрелял 65 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем почти 2 гола за матч — 65 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 4 спаррингах «субмарина» выиграла лишь однажды.

    При этом «Вильярреал» в последней контрольной встрече не смог одолеть «Ноттингем Форест» (0:0). А вот до того испанцы уступили «Сент-Этьену» (1:3).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам достаточно неплохой. Вот только в последних спаррингах испанцы явно не преуспевали.

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    Вообще, «Вильярреал» крайне нестабилен. Особенно сложно даются команде поединки с крепкими оппонентами.

    А вот обыграла «субмарина» лишь «Сьон» (3:1). Зато крепенькому «Лестеру» испанцы уступили со счетом 1:2.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация наконец-то победить у испанцев имеется.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д выиграла в 1 контрольном поединке из 3

    • «Вильярреал» не побеждал в 2 своих последних спаррингах

    • Испанцы в 4 летних контрольных матчах добыли всего одну викторию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.81.

    Прогноз: Обе команды явно постараются прибавить в плане реализации.

    «Вильярреал» пока не преуспевает в летних контрольных поединках, и явно постараются преуспеть в атаке.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке победу одержит немецкий клуб.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.05

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    «Боруссия» Д — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке?
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