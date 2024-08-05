Сборная Испании сыграет против команды Марокко в полуфинале олимпийского турнира по футболу. Матч пройдет 5 августа в Марселе, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марокко

Турнирное положение: марокканцы заняли первое место в группе, а потом легко прошли 1/8 финала.

Последние матчи: на групповом этапе сборная Марокко набрала шесть очков в трех матчах.

В первом туре представитель Африки на этом футбольном турнире одержал победу над Аргентиной (2:1) и разгромил Ирак после поражения от Украины.

В первом раунде плей-офф марокканцы не оставили шансов сборной США — 4:0.

Не сыграют: из-за дисквалификации предстоящий матч пропустит полузащитник Билал Эль-Ханнус.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: успешное выступление сборной Марокко не стало сюрпризом. По составу это очень приличная команда, в чем смогли лично убедиться даже аргентинцы.

Испания

Турнирное положение: испанцы заняли второе место в группе, а потом тоже без проблем прошли 1/8 финала.

Последние матчи: на групповом этапе Испания обыграла сборные Узбекистана и Доминиканской Республики, после чего уступила Египту.

Но уже в 1/8-й испанцы разгромили Японию (3:0) и подтвердили, что с ними все в порядке. Просто в предыдущих матчах они вообще не напрягались.

Не сыграют: в предстоящем матче готовы сыграть все основные футболисты.

Состояние команды: возможно, главным фаворитом Испанию нельзя назвать, но очевидно, что эта команда может выиграть золото.

Правда, нельзя не отметить, что у испанцев пока не было по-настоящему серьезной проверки.

Статистика для ставок

Сборная Марокко забила десять мячей в четырех предыдущих матчах

Во всех четырех матчах с участием Марокко сыграла ставка на «тотал больше 2,5»

Во всех четырех матчах с участием Испании тоже сыграла ставка на «тотал больше 2,5»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марокко в этом матче можно поставить за 3.54, как и на ничью в основное время, а победу Испании букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: несмотря на то, что это уже полуфинал, испанцы и марокканцы вряд ли разочаруют болельщиков. Обе команды демонстрируют очень бодрый футбол, поэтому логично предположить, что они снова пробьют «верх».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 за 1.98.