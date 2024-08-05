Марокко U23
Испания U23
Марокко
Турнирное положение: марокканцы заняли первое место в группе, а потом легко прошли 1/8 финала.
Последние матчи: на групповом этапе сборная Марокко набрала шесть очков в трех матчах.
В первом туре представитель Африки на этом футбольном турнире одержал победу над Аргентиной (2:1) и разгромил Ирак после поражения от Украины.
В первом раунде плей-офф марокканцы не оставили шансов сборной США — 4:0.
Не сыграют: из-за дисквалификации предстоящий матч пропустит полузащитник Билал Эль-Ханнус.
Состояние команды: успешное выступление сборной Марокко не стало сюрпризом. По составу это очень приличная команда, в чем смогли лично убедиться даже аргентинцы.
Испания
Турнирное положение: испанцы заняли второе место в группе, а потом тоже без проблем прошли 1/8 финала.
Последние матчи: на групповом этапе Испания обыграла сборные Узбекистана и Доминиканской Республики, после чего уступила Египту.
Но уже в 1/8-й испанцы разгромили Японию (3:0) и подтвердили, что с ними все в порядке. Просто в предыдущих матчах они вообще не напрягались.
Не сыграют: в предстоящем матче готовы сыграть все основные футболисты.
Состояние команды: возможно, главным фаворитом Испанию нельзя назвать, но очевидно, что эта команда может выиграть золото.
Правда, нельзя не отметить, что у испанцев пока не было по-настоящему серьезной проверки.
Статистика для ставок
- Сборная Марокко забила десять мячей в четырех предыдущих матчах
- Во всех четырех матчах с участием Марокко сыграла ставка на «тотал больше 2,5»
- Во всех четырех матчах с участием Испании тоже сыграла ставка на «тотал больше 2,5»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марокко в этом матче можно поставить за 3.54, как и на ничью в основное время, а победу Испании букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: несмотря на то, что это уже полуфинал, испанцы и марокканцы вряд ли разочаруют болельщиков. Обе команды демонстрируют очень бодрый футбол, поэтому логично предположить, что они снова пробьют «верх».
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Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 за 1.98.