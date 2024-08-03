3 августа в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Испания и Колумбия. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (жен) — Колумбия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испания успешно провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, выиграв свой квартет.

Команда по итогам трех туров набрала максимальные девять очков, обыграв всех трех своих соперников — Японию, Бразилию и Нигерию.

Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Бразилию (2:0).

Этот успех стал для пиренеек третьим кряду в поединках Олимпиады в Париже.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Испания только выигрывала.

Это говорит об отличной форме сборной, которая в последний раз не выигрывала еще до Игр 2024 года, а значит и сейчас будет фавориткой.

Алексия Путельяс — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия не без проблем провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв третью позицию.

Команда по итогам трех туров набрала три очка, обыграв лишь Новую Зеландию (2:0). Только в этой игре она смогла разжиться баллами.

Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира проиграла Канаде (0:1).

Эта неудача стала для североамериканок третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на разные турниры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Колумбия выиграла лишь раз при трех поражениях.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, что сулит ему неудачу в дуэли против без преувеличения высококлассного соперника.

Четыре гола сборной на олимпийском турнире забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Испании забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Испания не пропускала

в 14-ти из 16-ти последних матчей Колумбия хотя бы одна команда не забивала.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.40, победа Колумбии — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух их последних поединках.

При этом в двух последних поединках Колумбии был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей номинальные хозяева выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: Испания победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.50.