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    Легко ли дастся Испании Колумбия?

    Испания (жен) — Колумбия (жен). Прогноз и ставка (к. 2.30) на женский футбол, Олимпийские Игры, 3 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на Женский футбол
    Прогноз и ставки на Испания (жен) — Колумбия (жен)
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    Алексия Путельяс
    3 августа в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Испания и Колумбия. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (жен) — Колумбия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. 1/4 финала 03 Августа 2024 года

    Испания жен.

  • Париж-2024. Женщины. 1/4 финала
    •  Испания жен. 18:00 Колумбия жен.

    Колумбия жен.

  • Париж-2024. Женщины. 1/4 финала
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    Испания

    Турнирное положение: Испания успешно провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, выиграв свой квартет.

    Команда по итогам трех туров набрала максимальные девять очков, обыграв всех трех своих соперников — Японию, Бразилию и Нигерию.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Бразилию (2:0).

    Этот успех стал для пиренеек третьим кряду в поединках Олимпиады в Париже.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Испания только выигрывала.

    Это говорит об отличной форме сборной, которая в последний раз не выигрывала еще до Игр 2024 года, а значит и сейчас будет фавориткой.

    Алексия Путельяс — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия не без проблем провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв третью позицию.

    Команда по итогам трех туров набрала три очка, обыграв лишь Новую Зеландию (2:0). Только в этой игре она смогла разжиться баллами.

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  • 26/07/2024

    • Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира проиграла Канаде (0:1).

    Эта неудача стала для североамериканок третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на разные турниры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Колумбия выиграла лишь раз при трех поражениях.

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    Это говорит о не лучшей форме коллектива, что сулит ему неудачу в дуэли против без преувеличения высококлассного соперника.

    Четыре гола сборной на олимпийском турнире забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Испании забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Испания не пропускала

    • в 14-ти из 16-ти последних матчей Колумбия хотя бы одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.40, победа Колумбии — в 10.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух их последних поединках.

    При этом в двух последних поединках Колумбии был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей номинальные хозяева выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Испания победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.50.

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    Испания (жен) — Колумбия (жен): прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. Легко ли дастся Испании Колумбия?
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