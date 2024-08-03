Испания жен.
Колумбия жен.
Испания
Турнирное положение: Испания успешно провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, выиграв свой квартет.
Команда по итогам трех туров набрала максимальные девять очков, обыграв всех трех своих соперников — Японию, Бразилию и Нигерию.
Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Бразилию (2:0).
Этот успех стал для пиренеек третьим кряду в поединках Олимпиады в Париже.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Испания только выигрывала.
Это говорит об отличной форме сборной, которая в последний раз не выигрывала еще до Игр 2024 года, а значит и сейчас будет фавориткой.
Алексия Путельяс — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия не без проблем провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв третью позицию.
Команда по итогам трех туров набрала три очка, обыграв лишь Новую Зеландию (2:0). Только в этой игре она смогла разжиться баллами.
Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира проиграла Канаде (0:1).
Эта неудача стала для североамериканок третьей в четырех последних поединках, которые также пришлись на разные турниры.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Колумбия выиграла лишь раз при трех поражениях.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, что сулит ему неудачу в дуэли против без преувеличения высококлассного соперника.
Четыре гола сборной на олимпийском турнире забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Испании забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Испания не пропускала
- в 14-ти из 16-ти последних матчей Колумбия хотя бы одна команда не забивала.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.40, победа Колумбии — в 10.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух их последних поединках.
При этом в двух последних поединках Колумбии был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей номинальные хозяева выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: Испания победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.50.