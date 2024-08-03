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    Остановит ли Канада Германию?

    Канада (жен) — Германия (жен). Прогноз и ставка (к. 2.18) на женский футбол, Олимпийские Игры, 3 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на Женский футбол
    Прогноз и ставки на Канада (жен) — Германия (жен)
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    Леа Шуллер
    3 августа в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Канада и Германия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада (жен) — Германия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. 1/4 финала 03 Августа 2024 года

    Канада жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа A
    •  Канада жен. 20:00 Германия жен.

    Германия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа B
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    Канада

    Турнирное положение: Канада на достаточном для выхода в плей-офф уровне провела групповой раунд, заняв второе место.

    Команда по итогам трех туров набрала три очка, хотя выиграла все три матча. Как такое возможно? С нее сняли шесть баллов за шпионаж за соперниками.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Колумбию (1:0).

    Этот успех и принес коллективу путевку в четвертьфинал футбольного турнира Олимпиады в Париже.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Канада только выигрывала.

    Это говорит об отличной форме сборной, которая при этом не проигрывала шесть поединков кряду, а значит имеет неплохие шансы на полуфинал.

    Ванесса Жиль — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

    Германия

    Турнирное положение: Германия относительно успешно провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв вторую позицию.

    Команда по итогам трех туров набрала шесть очков, уступив три победившим в квартете США. Именно от американок немки потерпели свое единственное поражение.

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  • 26/07/2024

    • Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Замбию (4:1).

    Этот успех стал для «Бундестим» третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Германия проиграла лишь раз при трех победах.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива, что так что нас ожидает по-настоящему серьезное противостояние с непредсказуемой концовкой.

    Леа Шуллер — лучший бомбардир сборной на олимпийском турнире с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах Канады забивали обе команды

    • в четырех последних матчах Канада выиграла

    • в девяти последних матчах Германии забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.65, победа Канады — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в шести последних матчах номинальные хозяева не проиграли. При этом в пяти из них забивали больше 1,5 голов.

    При этом в 11 последних поединках Германии, которой противостоит неуступчивый соперник, забивали больше 1,5 голов.

    Ставка: Канада не проиграет в основное время и тотал больше 1,5 голов за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей Германии было именно так.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.

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