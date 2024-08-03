3 августа в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Канада и Германия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада (жен) — Германия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: Канада на достаточном для выхода в плей-офф уровне провела групповой раунд, заняв второе место.

Команда по итогам трех туров набрала три очка, хотя выиграла все три матча. Как такое возможно? С нее сняли шесть баллов за шпионаж за соперниками.

Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Колумбию (1:0).

Этот успех и принес коллективу путевку в четвертьфинал футбольного турнира Олимпиады в Париже.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Канада только выигрывала.

Это говорит об отличной форме сборной, которая при этом не проигрывала шесть поединков кряду, а значит имеет неплохие шансы на полуфинал.

Ванесса Жиль — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

Германия

Турнирное положение: Германия относительно успешно провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв вторую позицию.

Команда по итогам трех туров набрала шесть очков, уступив три победившим в квартете США. Именно от американок немки потерпели свое единственное поражение.

Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Замбию (4:1).

Этот успех стал для «Бундестим» третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Германия проиграла лишь раз при трех победах.

Это говорит о хорошей форме коллектива, что так что нас ожидает по-настоящему серьезное противостояние с непредсказуемой концовкой.

Леа Шуллер — лучший бомбардир сборной на олимпийском турнире с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Канады забивали обе команды

в четырех последних матчах Канада выиграла

в девяти последних матчах Германии забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.65, победа Канады — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в шести последних матчах номинальные хозяева не проиграли. При этом в пяти из них забивали больше 1,5 голов.

При этом в 11 последних поединках Германии, которой противостоит неуступчивый соперник, забивали больше 1,5 голов.

Ставка: Канада не проиграет в основное время и тотал больше 1,5 голов за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей Германии было именно так.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.