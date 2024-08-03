Канада жен.
Германия жен.
Канада
Турнирное положение: Канада на достаточном для выхода в плей-офф уровне провела групповой раунд, заняв второе место.
Команда по итогам трех туров набрала три очка, хотя выиграла все три матча. Как такое возможно? С нее сняли шесть баллов за шпионаж за соперниками.
Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Колумбию (1:0).
Этот успех и принес коллективу путевку в четвертьфинал футбольного турнира Олимпиады в Париже.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Канада только выигрывала.
Это говорит об отличной форме сборной, которая при этом не проигрывала шесть поединков кряду, а значит имеет неплохие шансы на полуфинал.
Ванесса Жиль — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.
Германия
Турнирное положение: Германия относительно успешно провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв вторую позицию.
Команда по итогам трех туров набрала шесть очков, уступив три победившим в квартете США. Именно от американок немки потерпели свое единственное поражение.
Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Замбию (4:1).
Этот успех стал для «Бундестим» третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Германия проиграла лишь раз при трех победах.
Это говорит о хорошей форме коллектива, что так что нас ожидает по-настоящему серьезное противостояние с непредсказуемой концовкой.
Леа Шуллер — лучший бомбардир сборной на олимпийском турнире с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Канады забивали обе команды
- в четырех последних матчах Канада выиграла
- в девяти последних матчах Германии забивали больше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.65, победа Канады — в 3.35.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в шести последних матчах номинальные хозяева не проиграли. При этом в пяти из них забивали больше 1,5 голов.
При этом в 11 последних поединках Германии, которой противостоит неуступчивый соперник, забивали больше 1,5 голов.
Ставка: Канада не проиграет в основное время и тотал больше 1,5 голов за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей Германии было именно так.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.