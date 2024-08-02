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    Команды за 90 минут не определят победителя?

    Марокко (U23) — США (U23) . Прогноз и ставки (к. 3.42) на футбол, Олимпийские игры, 2 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Марокко Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Марокко (U23) — США (U23)
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    США (U23)
    Марокко (U23) сыграет против США (U23) в четвертьфинале Олимпийских игр-2024. Матч начнется 2 августа в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко (U23) — США (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Марокко (U23)

    Турнирное положение: Сборная Марокко (U23) вышла в плей-офф с первого места в группе. Команда набрала шесть очков в трех встречах.

    На групповом этапе марокканцы одержали две победы и потерпели одно поражение. Разница мячей составила 6-3.

    Последние матчи: Марокко (U23) начала турнир с матча против Аргентины. Несмотря на все скандалы, команда добилась победы со счетом 2:1.

    Во второй встрече Марокко (U23) не набрала ни одного очка. Сборная уступила Украине 1:2.

    В решающей третьей встрече марокканцы порадовали своих фанатов. Была одержана разгромная победа над Ираком (3:0).

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Марокко (U23) вышла из очень непростой группы. Ключевой оказалась победа над Аргентиной в первом туре.

    Команда успешно стартовала и обрела уверенность. Теперь есть хорошие шансы побороться за медали.

    Букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у Марокко (U23) шансов на победу немного больше.

    США (U23)

    Турнирное положение: США (U23) вышли в плей-офф со второго места в группе. Американцы в трех поединках записали в актив 6 очков.

    На групповом этапе США (U23) одержали две победы, а также один раз уступили.

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    • Последние матчи: США (U23) плохо начали олимпийский турнир. В стартовом матче команда разгромно проиграла Франции со счетом 0:3.

    США (U23) смогли реабилитироваться во втором матче. Американцы разгромили Новую Зеландию со счетом 4:1.

    Третья встреча также была успешной. На этот раз США (U23) разгромили Гвинею (U23) со счетом 3:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Перед стартом турнира США (U23) отдавали место в плей-офф. Сенсации не произошло. Американцы не испытали проблем в квартете и борются за медали дальше.

    У США (U23) получилась только одна провальная игра — с Францией. Но затем дела наладились. Команда постарается одолеть Марокко и выйти в полуфинал.

    США (U23) уже встречались с марокканцами в товарищеском матче. Игра состоялась 21 ноября 2023 года. Тогда американцы проиграли со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • Марокко (U23) вышла в плей-офф с первого места в группе

    • На текущей Олимпиаде у США (U23) зафиксировано одно поражение

    • 21 ноября 2023 года Марокко (U23) в товарищеской встрече победила США (U23) со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Марокко (U23) — 2.30, победа США (U23) — 3.08, ничья — 3.42.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: марокканцы распечатают ворота соперника, но и свои владения на замке удержать не смогут.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды не станут рисковать и не выявят сильнейшего в основное время.

    Ставка: ничья за 3.42.

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    Марокко (U23) — США (U23) : прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. Команды за 90 минут не определят победителя?
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