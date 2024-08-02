Марокко (U23)
Турнирное положение: Сборная Марокко (U23) вышла в плей-офф с первого места в группе. Команда набрала шесть очков в трех встречах.
На групповом этапе марокканцы одержали две победы и потерпели одно поражение. Разница мячей составила 6-3.
Последние матчи: Марокко (U23) начала турнир с матча против Аргентины. Несмотря на все скандалы, команда добилась победы со счетом 2:1.
Во второй встрече Марокко (U23) не набрала ни одного очка. Сборная уступила Украине 1:2.
В решающей третьей встрече марокканцы порадовали своих фанатов. Была одержана разгромная победа над Ираком (3:0).
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Марокко (U23) вышла из очень непростой группы. Ключевой оказалась победа над Аргентиной в первом туре.
Команда успешно стартовала и обрела уверенность. Теперь есть хорошие шансы побороться за медали.
Букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у Марокко (U23) шансов на победу немного больше.
США (U23)
Турнирное положение: США (U23) вышли в плей-офф со второго места в группе. Американцы в трех поединках записали в актив 6 очков.
На групповом этапе США (U23) одержали две победы, а также один раз уступили.
Последние матчи: США (U23) плохо начали олимпийский турнир. В стартовом матче команда разгромно проиграла Франции со счетом 0:3.
США (U23) смогли реабилитироваться во втором матче. Американцы разгромили Новую Зеландию со счетом 4:1.
Третья встреча также была успешной. На этот раз США (U23) разгромили Гвинею (U23) со счетом 3:0.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Перед стартом турнира США (U23) отдавали место в плей-офф. Сенсации не произошло. Американцы не испытали проблем в квартете и борются за медали дальше.
У США (U23) получилась только одна провальная игра — с Францией. Но затем дела наладились. Команда постарается одолеть Марокко и выйти в полуфинал.
США (U23) уже встречались с марокканцами в товарищеском матче. Игра состоялась 21 ноября 2023 года. Тогда американцы проиграли со счетом 0:1.
Статистика для ставок
- Марокко (U23) вышла в плей-офф с первого места в группе
- На текущей Олимпиаде у США (U23) зафиксировано одно поражение
- 21 ноября 2023 года Марокко (U23) в товарищеской встрече победила США (U23) со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Марокко (U23) — 2.30, победа США (U23) — 3.08, ничья — 3.42.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: марокканцы распечатают ворота соперника, но и свои владения на замке удержать не смогут.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды не станут рисковать и не выявят сильнейшего в основное время.
Ставка: ничья за 3.42.