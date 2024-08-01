Левадия
Осиек
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» лидирует в чемпионате Эстонии с большим отрывом, набрав в таблице 52 очка. В рамках 21 тура внутреннего первенства команда разошлась миром с «Курессааре» (0:0). Ближайший матч чемпионата команда проведёт 4 августа на выезде против клуба «Нымме Юнайтед».
Последние матчи: «Левадия» фактически лишилась шансов на выход в третий отборочный раунд Лиги конференций. В выездной встрече против хорватского «Осиека» эстонцы проиграли с крупным счётом (1:5). Отыграть у соперника 4 мяча, даже на домашней арене, «Левадии» будет сложно.
Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.
Квалификация: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Левадия» обыграла «Шауляй» (0:0 — дома, 2:0 — в гостях).
«Осиек»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Хорватии «Осиек» финишировал на 4 месте, аккумулировав 57 очков. Новый сезон в хорватской национальной лиге ещё не стартовал. Матчи 1-го тура запланированы на 4 августа, «Осиек» примет «Шибеник».
Последние матчи: «Осиек» сделал серьезную заявку на выход в третий отборочный, переиграв «Левадию» в первой игре противостояния (5:1). В составе победителей хет-триком отметился аргентинский форвард Рамон Мьерес, ещё по голу забили бразильский защитник Ренан Гедеш и хорватский нападающий Домагой Буквич.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Осиек» сыграл 4 товарищеских матча, переиграв «Яблонец» (1:0), «Рух» (3:1), сыграв вничью с клубом «Ньиредьгаза» (2:2), и проиграв «ДАКу» (2:3).
Статистика для ставок
- В летнее межсезонье «Осиек» провел 4 товарищеских матча
- Прервалась беспроигрышная серия «Левадия», которая состояла из 14 матчей
- «Осиек» — «Левадия» (5:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осиек» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.76, а победа «Левадии» — в 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.
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Прогноз: «Осиек» на ответную игру едет с солидным запасом забитых мячей, так что хорваты могут себе расслабиться. Предположим, что гости не будут стремиться к новой разгромной победе над «Левадией».
Ставка: Победа «Осиека» с форой (-1) с коэффициентом 2.53.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.63.