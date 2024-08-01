Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Левадия» — «Осиек». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Осиек», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» лидирует в чемпионате Эстонии с большим отрывом, набрав в таблице 52 очка. В рамках 21 тура внутреннего первенства команда разошлась миром с «Курессааре» (0:0). Ближайший матч чемпионата команда проведёт 4 августа на выезде против клуба «Нымме Юнайтед».

Последние матчи: «Левадия» фактически лишилась шансов на выход в третий отборочный раунд Лиги конференций. В выездной встрече против хорватского «Осиека» эстонцы проиграли с крупным счётом (1:5). Отыграть у соперника 4 мяча, даже на домашней арене, «Левадии» будет сложно.

Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Левадия» обыграла «Шауляй» (0:0 — дома, 2:0 — в гостях).

«Осиек»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Хорватии «Осиек» финишировал на 4 месте, аккумулировав 57 очков. Новый сезон в хорватской национальной лиге ещё не стартовал. Матчи 1-го тура запланированы на 4 августа, «Осиек» примет «Шибеник».

Последние матчи: «Осиек» сделал серьезную заявку на выход в третий отборочный, переиграв «Левадию» в первой игре противостояния (5:1). В составе победителей хет-триком отметился аргентинский форвард Рамон Мьерес, ещё по голу забили бразильский защитник Ренан Гедеш и хорватский нападающий Домагой Буквич.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Осиек» сыграл 4 товарищеских матча, переиграв «Яблонец» (1:0), «Рух» (3:1), сыграв вничью с клубом «Ньиредьгаза» (2:2), и проиграв «ДАКу» (2:3).

Статистика для ставок

В летнее межсезонье «Осиек» провел 4 товарищеских матча

Прервалась беспроигрышная серия «Левадия», которая состояла из 14 матчей

«Осиек» — «Левадия» (5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осиек» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.76, а победа «Левадии» — в 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.

Прогноз: «Осиек» на ответную игру едет с солидным запасом забитых мячей, так что хорваты могут себе расслабиться. Предположим, что гости не будут стремиться к новой разгромной победе над «Левадией».

Ставка: Победа «Осиека» с форой (-1) с коэффициентом 2.53.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.63.