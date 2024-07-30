Марокко U23
Ирак U23
Марокко (U23)
Турнирное положение: Марокко (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третье место в группе с тремя очками.
Команда выйдет в плей-офф, если победит. Также в четвертьфинал ее выведет ничья в случае победы Аргентины над Украиной в параллельной игре.
Последние матчи: африканская сборная на старте олимпийского турнира сумела сенсационно обыграть Аргентину (2:1).
После этого уже во втором туре коллектив потерпел поражение от Украины (1:2), пропустив второй, решающий мяч в большинстве на 90+8-й минуте.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах, которые были официальными и контрольными, Марокко (U23) трижды проиграл при двух победах.
Это говорит о не лучшей форме сборной, если учитывать, что в грядущем поединке ей важно побеждать, ведь даже в случае ничьей ее судьба будет зависеть не от нее.
Суфьян Раими — лучший бомбардир команды и турнира с тремя голами.
Ирак (U23)
Турнирное положение: Ирак (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает последнее, четвертое место в группе с тремя очками.
Команда выйдет в четвертьфинал Игр, если победит, тогда как любой другой результат оставит ее за бортом плей-офф Олимпиады.
Последние матчи: ближневосточная сборная на старте олимпийского турнира неожиданно обыграла Украину с результатом 2:1.
После этого во втором туре коллектив проиграл Аргентине, хотя в конце первого тайма сравнял счет, и равновесие держалось до 62-й минуты.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах, официальных и товарищеских, Ирак (U23) выиграл пять раз при двух поражениях.
Такая форма говорит о неплохих шансах сборной на победу. Другое дело — то, что соперник все же превосходит ее в классе и также понимает важность своей победы.
Аймен Хуссейн — лучший бомбардир команды на турнире с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Марокко забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Ирак выиграл
- в трех последних матчах Ирака забивали обе команды.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.00, победа Ирака — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.02.
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Прогноз: в трех последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. Также в этих поединках забивали больше 2,5 голов.
В трех из шести последних игр Марокко были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и оба соперника забьют, ведь в их двух последних матчах было именно так.
Ставка: Марокко выиграет и обе команды забьют за 3.25.