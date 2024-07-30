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    Будет ли Марокко четвертьфиналистом ОИ?

    Марокко (U23) — Ирак (U23). Прогноз и ставки (к. 2.13) на футбол, Олимпийские Игры, 30 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Марокко
    Прогноз и ставки на Марокко (U23) — Ирак (U23)
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    Суфьян Раими
    30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Марокко (U23) и Ирак (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко (U23) — Ирак (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа B 30 Июля 2024 года

    Марокко U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа B
    •  Марокко U23 18:00 Ирак U23

    Ирак U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа B
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    Марокко (U23)

    Турнирное положение: Марокко (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третье место в группе с тремя очками.

    Команда выйдет в плей-офф, если победит. Также в четвертьфинал ее выведет ничья в случае победы Аргентины над Украиной в параллельной игре.

    Последние матчи: африканская сборная на старте олимпийского турнира сумела сенсационно обыграть Аргентину (2:1).

    После этого уже во втором туре коллектив потерпел поражение от Украины (1:2), пропустив второй, решающий мяч в большинстве на 90+8-й минуте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах, которые были официальными и контрольными, Марокко (U23) трижды проиграл при двух победах.

    Это говорит о не лучшей форме сборной, если учитывать, что в грядущем поединке ей важно побеждать, ведь даже в случае ничьей ее судьба будет зависеть не от нее.

    Суфьян Раими — лучший бомбардир команды и турнира с тремя голами.

    Ирак (U23)

    Турнирное положение: Ирак (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает последнее, четвертое место в группе с тремя очками.

    Команда выйдет в четвертьфинал Игр, если победит, тогда как любой другой результат оставит ее за бортом плей-офф Олимпиады.

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    • Последние матчи: ближневосточная сборная на старте олимпийского турнира неожиданно обыграла Украину с результатом 2:1.

    После этого во втором туре коллектив проиграл Аргентине, хотя в конце первого тайма сравнял счет, и равновесие держалось до 62-й минуты.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах, официальных и товарищеских, Ирак (U23) выиграл пять раз при двух поражениях.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах сборной на победу. Другое дело — то, что соперник все же превосходит ее в классе и также понимает важность своей победы.

    Аймен Хуссейн — лучший бомбардир команды на турнире с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Марокко забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Ирак выиграл

    • в трех последних матчах Ирака забивали обе команды.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.00, победа Ирака — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.02.

    Прогноз: в трех последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. Также в этих поединках забивали больше 2,5 голов.

    В трех из шести последних игр Марокко были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и оба соперника забьют, ведь в их двух последних матчах было именно так.

    Ставка: Марокко выиграет и обе команды забьют за 3.25.

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