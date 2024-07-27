27 июля во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Узбекистан (U23) и Египет (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан (U23) — Египет (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Узбекистан (U23)

Турнирное положение: Узбеки являются достаточно крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

При этом Узбекистан (U23) на текущем турнире стартовал не столь удачно. Поединок с испанцами завершился коллизией (1:2).

Последние матчи: Узбекская олимпийская сборная до того давненько не проводила официальных матчей. Зато в составе лучший игрок страны Элдор Шомуродов.

Причем в поединке с испанцами команда выглядела весьма достойно. Плюс единственный забитый мяч на счету капитана Шомуродова.

Наверняка Узбекистан (U23) будет активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Так что в этой встрече узбеки явно намерены победить.

Очевидно, что сборная Узбекистан (U23) поборется за одно из первых двух мест в группе. Так что в этой встрече узбеки просто обязаны побеждать.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Шомуродов и его партнеры намерены взять свои первые три очка на турнире.

Египет (U23)

Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Зато Египет (U23) участвовал в последней Олимпиаде.

Притом, что Египет (U23) на последней Олимпиаде дошел до четвертьфинала. Тогда команда минимально уступила бразильцам.

Последние матчи: Египтяне перед Олимпиадой активно вели тренировочный процесс. Вот только с реализацией у команды не складывается.

В первом туре нынешнего олимпийского турнира команда добыла 1 балл. «Фараоны» не сумели обыграть слабых доминиканцев (0:0).

При этом Египет (U23) еще не потерял шансы на попадание в плей-офф. Для этого африканцам нужно хотя не уступить узбекам.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Египтяне имеют достаточно скромный по именам состав. Да и неудача в стартовом туре сильно удручила.

Причем Египет (U23) явно постарается побороться за проход в плей-офф турнира. Потенциально команда способна финишировать в дуэте лидеров.

Нет сомнений, что номинальные гости извлекут уроки из провала первого тура. Египтяне наверняка не будут лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

Египет (U23) в первом туре не смог одолеть доминиканцев

Египет (U23) на последней своей Олимпиаде 2021 года дошел до четвертьфинала

Узбекистан (U23) доселе ни разу не участвовал в олимпийских играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.62.

Прогноз: Узбеки имеют достаточно крепкий состав, и явно будут активно атаковать.

Египтяне имеют проблемы с реализацией, тогда как атака узбеков во главе с Шомуродовым еще способна прибавить.

Ставка: Победа Узбекистана (U23) за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38