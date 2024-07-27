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    Смогут ли узбеки одолеть «фараонов»?

    Узбекистан (U23) — Египет (U23): прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.46. 27.07.2024

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на Сборная Узбекистана Прогнозы на сборную Египта
    Прогноз и ставки на Узбекистан (U23) — Египет (U23)
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    Элдор Шомуродов
    27 июля во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Узбекистан (U23) и Египет (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан (U23) — Египет (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа C 27 Июля 2024 года

    Узбекистан U23

  • Ташкент
    •  Узбекистан U23 18:00 Египет U23

    Египет U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа C
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    Узбекистан (U23)

    Турнирное положение: Узбеки являются достаточно крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

    При этом Узбекистан (U23) на текущем турнире стартовал не столь удачно. Поединок с испанцами завершился коллизией (1:2).

    Последние матчи: Узбекская олимпийская сборная до того давненько не проводила официальных матчей. Зато в составе лучший игрок страны Элдор Шомуродов.

    Причем в поединке с испанцами команда выглядела весьма достойно. Плюс единственный забитый мяч на счету капитана Шомуродова.

    Наверняка Узбекистан (U23) будет активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Так что в этой встрече узбеки явно намерены победить.

    Очевидно, что сборная Узбекистан (U23) поборется за одно из первых двух мест в группе. Так что в этой встрече узбеки просто обязаны побеждать.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Шомуродов и его партнеры намерены взять свои первые три очка на турнире.

    Египет (U23)

    Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Зато Египет (U23) участвовал в последней Олимпиаде.

    Притом, что Египет (U23) на последней Олимпиаде дошел до четвертьфинала. Тогда команда минимально уступила бразильцам.

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  • 24/07/2024

    • Последние матчи: Египтяне перед Олимпиадой активно вели тренировочный процесс. Вот только с реализацией у команды не складывается.

    В первом туре нынешнего олимпийского турнира команда добыла 1 балл. «Фараоны» не сумели обыграть слабых доминиканцев (0:0).

    При этом Египет (U23) еще не потерял шансы на попадание в плей-офф. Для этого африканцам нужно хотя не уступить узбекам.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Египтяне имеют достаточно скромный по именам состав. Да и неудача в стартовом туре сильно удручила.

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    Причем Египет (U23) явно постарается побороться за проход в плей-офф турнира. Потенциально команда способна финишировать в дуэте лидеров.

    Нет сомнений, что номинальные гости извлекут уроки из провала первого тура. Египтяне наверняка не будут лишь отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • Египет (U23) в первом туре не смог одолеть доминиканцев

    • Египет (U23) на последней своей Олимпиаде 2021 года дошел до четвертьфинала

    • Узбекистан (U23) доселе ни разу не участвовал в олимпийских играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.62.

    Прогноз: Узбеки имеют достаточно крепкий состав, и явно будут активно атаковать.

    Египтяне имеют проблемы с реализацией, тогда как атака узбеков во главе с Шомуродовым еще способна прибавить.

    Ставка: Победа Узбекистана (U23) за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    Узбекистан (U23) — Египет (U23): прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли узбеки одолеть «фараонов»?
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