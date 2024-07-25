25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Сент-Патрикс» и «Вадуц». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Вадуц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Патрикс»

Турнирное положение: Эта команда является крепким середняком ирландского футбола. В тамошнем чемпионате она находится на 7 месте в турнирной таблице.

При этом «Сент-Патрикс» в среднем забивает фактически гол за матч. В 25 матчах своего чемпионата команда отличилась 24 мячами.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Сент-Патрикс» минимально уступил «Уотерфорду».

Причем из Кубка Ирландии команда с треском вылетела. «Сент-Патрикс» пропустил 3 безответных мяча от «Дерри Сити».

В 5 своих последних матчах «Сент-Патрикс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит бледновато. Не побеждает «Сент-Патрикс» уже в 3 официальных матчах кряду.

При этом «Сент-Патрикс» проиграл в 2 своих последних официальных поединках. Хотя андоррский оппонент вообще не создал команде проблем.

Нет сомнений, что ирландцы будут активны в атаке. Да и оппонента вряд ли можно назвать столь мощным.

«Вадуц»

Турнирное положение: «Вадуц» только-только стартовал в чемпионате. Команда выступает во втором по рангу дивизионе Швейцарии.

Причем «Вадуц» в стартовом туре не сумел переиграть «Стад Ньон». Соперники так и не удосужились открыть счет.

Последние матчи: В контрольных поединках команда выглядела весьма прилично. Из 4 матчей выиграны 3 при одном поражении.

Уступил «Вадуц» лишь в матче с «Сент-Галленом» (0:1). Зато «Тироль» был показательно обыгран (4:2).

В 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В них игроки лихтенштейнского клуба отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вадуц» не забивал в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда выиграла 3 раза кряду.

В еврокубках команда традиционно не преуспевает. Впрочем, на сей раз полпред Лихтенштейна вполне способен пройти в следующий раунд.

При этом «Вадуц» способен оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Тем более, ирландцы нынче крайне нестабильны.

Очевидно, что номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Да и в контрольных поединках лихтенштейнцы забивали немало.

Статистика для ставок

«Сент-Патрикс» не забивал в последних 3 своих официальных матчах

Безголевая серия «Вадуца» составляет 2 матча

«Вадуц» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.83.

Прогноз: «Вадуц» довольно неплохо обороняется, плюс способен преуспеть на контратаках.

«Вадуц» в контрольных матчах выгодно смотрелся в атаке, да и ирландцы отнюдь не блещут в плане реализации.

Ставка: Победа «Вадуца» за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече сможет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.06