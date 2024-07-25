Сент-Патрикс
Вадуц
«Сент-Патрикс»
Турнирное положение: Эта команда является крепким середняком ирландского футбола. В тамошнем чемпионате она находится на 7 месте в турнирной таблице.
При этом «Сент-Патрикс» в среднем забивает фактически гол за матч. В 25 матчах своего чемпионата команда отличилась 24 мячами.
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Сент-Патрикс» минимально уступил «Уотерфорду».
Причем из Кубка Ирландии команда с треском вылетела. «Сент-Патрикс» пропустил 3 безответных мяча от «Дерри Сити».
В 5 своих последних матчах «Сент-Патрикс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит бледновато. Не побеждает «Сент-Патрикс» уже в 3 официальных матчах кряду.
При этом «Сент-Патрикс» проиграл в 2 своих последних официальных поединках. Хотя андоррский оппонент вообще не создал команде проблем.
Нет сомнений, что ирландцы будут активны в атаке. Да и оппонента вряд ли можно назвать столь мощным.
«Вадуц»
Турнирное положение: «Вадуц» только-только стартовал в чемпионате. Команда выступает во втором по рангу дивизионе Швейцарии.
Причем «Вадуц» в стартовом туре не сумел переиграть «Стад Ньон». Соперники так и не удосужились открыть счет.
Последние матчи: В контрольных поединках команда выглядела весьма прилично. Из 4 матчей выиграны 3 при одном поражении.
Уступил «Вадуц» лишь в матче с «Сент-Галленом» (0:1). Зато «Тироль» был показательно обыгран (4:2).
В 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В них игроки лихтенштейнского клуба отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вадуц» не забивал в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда выиграла 3 раза кряду.
В еврокубках команда традиционно не преуспевает. Впрочем, на сей раз полпред Лихтенштейна вполне способен пройти в следующий раунд.
При этом «Вадуц» способен оказать достойное сопротивление любому оппоненту. Тем более, ирландцы нынче крайне нестабильны.
Очевидно, что номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Да и в контрольных поединках лихтенштейнцы забивали немало.
Статистика для ставок
- «Сент-Патрикс» не забивал в последних 3 своих официальных матчах
- Безголевая серия «Вадуца» составляет 2 матча
- «Вадуц» не побеждал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.83.
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Прогноз: «Вадуц» довольно неплохо обороняется, плюс способен преуспеть на контратаках.
«Вадуц» в контрольных матчах выгодно смотрелся в атаке, да и ирландцы отнюдь не блещут в плане реализации.
Ставка: Победа «Вадуца» за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече сможет отличиться лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.06