Маккаби Хф
Сабах
«Маккаби» Х
Турнирная таблица: В чемпионате Израиля «Маккаби» Хайфа занял 2 место, набрав 74 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Маккаби» Тель-Авив.
Новый сезон в израильскомпервенстве ещё не стартовал, матчи 1-го тура запланированы на 24 августа. В этот день «Маккаби» Хайфа проведёт игру против команды «Ирони Тибериас».
Маккаби Хф — Сабах: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Маккаби» Хайфа начинает новый сезон со второй стадии квалификации Лиги конференций.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Маккаби» играл во всех турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов коллектив из Израиля добился побед над мальтийским клубом «Хамрун», молдавским «Шерифом» и «Слованом» из Словакии, но проиграл в последней стадии отбора швейцарскому «Янг Бойзу».
В основной сетке Лиги Европы «Маккаби» занял 3 место, сыграв в одной группе с французским «Ренном», греческим «Панатинаикосом» и испанским «Вильярреалом».
В 1/16 финала Лиги конференций «Маккаби» смог выиграть у бельгийского «Гент», а остановился израильский клуб на стадии 1/8 еврокубка, проиграв итальянской «Фиорентине».
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд «Зирю» и «Карабах».
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 4 августа, в матче 1-го тура «Сабах» сыграет на выезде против клуба «Шамахы».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Сабах» играл в Лиге конференций: во 2-м отборочном раунде команда выиграла у РФШ (Латвия), а в 3-й стадии квалификации проиграла «Партизану» (Сербия).
Статистика для ставок
- «Маккаби» Хайфа одержала три победы в пяти матчах
- Беспроигрышная серия «Сабаха» составляет 5 матчей: 3 победы, 2 ничьи
- «Маккаби» — «Сабах» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Сабах — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.10, а победа «Сабаха» — в 5.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.90 соответственно.
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Прогноз: «Маккаби» и «Сабах наврняка сыграют от обороны, команды друг друга не знают.
Ставка: Фора "Сабаха" (+1) с коэффициентом 1.89.
Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.