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    «Сабах» добьётся положительного результата на выезде?

    «Маккаби» Хайфа — «Сабах». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Сабах»
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    «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Маккаби» Хайфа — «Сабах». Начало — в 20:15 Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Хайфа — «Сабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Маккаби Хф

  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 20:15 Сабах

    Сабах

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Маккаби» Х

    Турнирная таблица: В чемпионате Израиля «Маккаби» Хайфа занял 2 место, набрав 74 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Маккаби» Тель-Авив.

    Новый сезон в израильскомпервенстве ещё не стартовал, матчи 1-го тура запланированы на 24 августа. В этот день «Маккаби» Хайфа проведёт игру против команды «Ирони Тибериас».

    Маккаби Хф — Сабах: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Маккаби» Хайфа начинает новый сезон со второй стадии квалификации Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Маккаби» играл во всех турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов коллектив из Израиля добился побед над мальтийским клубом «Хамрун», молдавским «Шерифом» и «Слованом» из Словакии, но проиграл в последней стадии отбора швейцарскому «Янг Бойзу».

    В основной сетке Лиги Европы «Маккаби» занял 3 место, сыграв в одной группе с французским «Ренном», греческим «Панатинаикосом» и испанским «Вильярреалом».

    В 1/16 финала Лиги конференций «Маккаби» смог выиграть у бельгийского «Гент», а остановился израильский клуб на стадии 1/8 еврокубка, проиграв итальянской «Фиорентине».

    «Сабах»

    Турнирная таблица: «Сабах» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд «Зирю» и «Карабах».

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    • Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 4 августа, в матче 1-го тура «Сабах» сыграет на выезде против клуба «Шамахы».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Сабах» играл в Лиге конференций: во 2-м отборочном раунде команда выиграла у РФШ (Латвия), а в 3-й стадии квалификации проиграла «Партизану» (Сербия).

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Хайфа одержала три победы в пяти матчах

    • Беспроигрышная серия «Сабаха» составляет 5 матчей: 3 победы, 2 ничьи

    • «Маккаби» — «Сабах» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Сабах — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.10, а победа «Сабаха» — в 5.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: «Маккаби» и «Сабах наврняка сыграют от обороны, команды друг друга не знают.

    Ставка: Фора "Сабаха" (+1) с коэффициентом 1.89.

    Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.

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    «Маккаби» Хайфа — «Сабах»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сабах» добьётся положительного результата на выезде?
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