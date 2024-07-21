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    Сможет ли «Нефтехимик» продлить свою победную серию?

    «Нефтехимик» — «Уфа». Прогноз и ставка (к. 2.20) на Первую лигу

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    «Нефтехимик»
    21 июля в рамках 2-го тура российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Уфа». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 21 Июля 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамская команда отлично стартовала в нынешнем сезоне, начав чемпионат с победы. «Нефтехимик» после 1-го тура занимает 2-е место в таблице Первой лиги.

    К слову, в прошедшем сезоне команда заняла 11-е место в таблице с 42 очками в активе. Уже после окончания чемпионата «Нефтехимик» провел отличную предсезонку.

    Нефтехимик — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре нового сезона Первой лиги нижнекамцы на своем поле разгромили «Тюмень» со счетом 3:0. До этого «Нефтехимик» одолел «Аланию» (1:0) в товарищеской встрече.

    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Нефтехимик» забил 10 голов при 2-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: На старте сезона нижнекамцы обычно набирают много очков, но потом игра идет на спад. В предстоящем матче «Нефтехимик» встретится с «Уфой», которая только-только вернулась в Первую лигу.

    Последний раз нижнекамцы встречались с уфимской командой в апреле прошлого года. В том матче «Нефтехимик» одолел своего соперника со счетом 2:0.

    «Уфа»

    Турнирное положение: «Уфа» вернулась в Первую лигу и начала сезон с набранного балла. После 1-го тура команда занимает 11-е место в таблице с 1-м баллом в активе.

    Уфимцы в прошлом сезоне Второй лиги не были грозной силой на чужом поле. Команда набрала только 10 очков из 27-и возможных в гостях.

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    • Последние матчи: В 1-м туре Первой лиги «Уфа» сыграла вничью с «Аланией» на чужом поле со счетом 0:0. До этого, в товарищеском матче команда проиграла «Спартаку» (0:1).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Уфа» проиграла только 1 раз, трижды сыграла вничью и однажды победила. За этот период команда забила 4 гола и пропустила 1 раз.

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    Состояние команды: «Уфа» была не очень результативна во Второй лиге, и начала сезон в Первой лиге с нулевой ничьей. Сможет ли «Нефтехимик» взломать оборону уфимцев? На своем поле вполне возможно.

    В последних 5-и очных встречах «Уфа» ни разу не обыгрывала «Нефтехимик». За этот период команды 4 раза сыграли вничью и 1 раз нижнекамцы одержали победу.

    Статистика для ставок

    • У «Нефтехимика» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • «Нефтехимик» ни разу не проиграл «Уфе» в последних 5-и очных встречах

    • В 3-х из 5-и последних матчей «Уфа» заканчивала поединки со счетом 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа «Уфы» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не будут играть результативно. Матч получится низовым.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.20.

    Прогноз: «Нефтехимик» на своем поле очень хорош в последнее время. Прогнозируем победу нижнекамцев.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 1.87.

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    «Нефтехимик» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Нефтехимик» продлить свою победную серию?
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