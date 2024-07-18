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    «Левадия» окажется сильнее соперника?

    «Левадия» — «Шауляй». Прогноз (к. 2.05) на Лигу конференций

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    «Левадия»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Левадия» — «Шауляй». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Шауляй», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Левадия

  • Таллин
    •  Левадия 19:00 Шауляй

    Шауляй

  • Шауляй
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    «Левадия»

    Турнирная таблица: «Левадия» лидирует в чемпионате Эстонии с большим отрывом, набрав в таблице 51 очко. Для сравнения, на втором масте чемпионата расположился «Калью», у которого 37 пунктов.

    Свой ближайший матч в чемпионате «Левадия» проведёт дома против «Курессааре»: игра запланирована на 21 июля.

    Последние матчи: «Левадия» с победы стартовала в Лиге конференций, в составе эстонцев точными ударами отметились нидерландский полузащитник Ричи Мусаба и бразильский форвард Фелипе Феличио.

    Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Левадия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Эстонский клуб не смог одолеть словацкую «Жилину» (1:2 — дома, 1:2 — в гостях).

    «Шауляй»

    Турнирная таблица: Сезон-2024 в самом разгаре, «Шауляй» на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице. В 22 туре чемпионата Литвы участник Лиги конференций с минимальным счётом обырал «Трансинвест Вильнюс» (1:0).

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    • Последние матчи: В матче Лиги конференций против «Левадии», «Шауляй» смог отметиться лишь желтыми карточками: их получили Дапкус и Икауниекс.

    Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста: Лукас Пауксте, Евгений Ефремов и Домантас Симкус.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шауляй» не играл в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • Прервалась беспроигрышная серия «Шауляй» из шести матчей

    • Победная серия «Левадии» состоит из восьми матчей

    • «Шауляй» и «Левадия» (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа «Шауляй» — в 6.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.54 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: У команды «Шауляй» мало еврокубкового опыта, «Левадия» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы эстонского коллектива.

    Ставка: Победа «Левадии» с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

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