Левадия
Шауляй
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» лидирует в чемпионате Эстонии с большим отрывом, набрав в таблице 51 очко. Для сравнения, на втором масте чемпионата расположился «Калью», у которого 37 пунктов.
Свой ближайший матч в чемпионате «Левадия» проведёт дома против «Курессааре»: игра запланирована на 21 июля.
Последние матчи: «Левадия» с победы стартовала в Лиге конференций, в составе эстонцев точными ударами отметились нидерландский полузащитник Ричи Мусаба и бразильский форвард Фелипе Феличио.
Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Левадия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Эстонский клуб не смог одолеть словацкую «Жилину» (1:2 — дома, 1:2 — в гостях).
«Шауляй»
Турнирная таблица: Сезон-2024 в самом разгаре, «Шауляй» на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице. В 22 туре чемпионата Литвы участник Лиги конференций с минимальным счётом обырал «Трансинвест Вильнюс» (1:0).
Последние матчи: В матче Лиги конференций против «Левадии», «Шауляй» смог отметиться лишь желтыми карточками: их получили Дапкус и Икауниекс.
Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста: Лукас Пауксте, Евгений Ефремов и Домантас Симкус.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шауляй» не играл в еврокубках.
Статистика для ставок
- Прервалась беспроигрышная серия «Шауляй» из шести матчей
- Победная серия «Левадии» состоит из восьми матчей
- «Шауляй» и «Левадия» (0:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа «Шауляй» — в 6.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.54 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: У команды «Шауляй» мало еврокубкового опыта, «Левадия» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы эстонского коллектива.
Ставка: Победа «Левадии» с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.