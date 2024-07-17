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    «Петрокуб» сможет продлить прописку в Лиге чемпионов?

    «Петрокуб» — «Ордабасы». Прогноз (к. 2.12) на Лигу чемпионов

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    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 17 июля пройдет матч «Петрокуб» — «Ордабасы». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Ордабасы», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 17 Июля 2024 года

    Петрокуб

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Петрокуб 20:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: «Петрокуб» впервые в своей истории стал чемпионом Молдавии. Клуб из Хынчешт прервал 9-летнюю гегемонию «Шерифа» из Тирасполя. В минувшем сезоне 2023/2024 «Петрокуб» набрал 24 очка, одержав 7 побед и 3 встречи сыграв вничью.

    Новый сезон в Суперлиге Молдавии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Петрокуб» сыграет против «Милсами», участника Лиги конференций: игра состоится 3 или 4 августа.

    Петрокуб — Ордабасы: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Петрокуб» и «Ордабасы» уже провели матч первого раунда Лиги чемпионов. Поединок в Казахстане завершился миром (0:0).

    До старта в еврокубках команда из Хынчешт провела три контрольные игры. «Петрокуб» дважды обыграл румынский «Фарул» (2:1, 5:1) и им же проиграл третью встречу (2:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Состояние команды: «Петрокуб» в последних пяти матчах одержал три победы, одну игру свели вничью и потерпел одно поражение.

    «Ордабасы»

    Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана действующий чемпион лидирует. проходит успешно. После 12 туров клуб «Ордабасы» набрал 25 очков.

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    • Последние матчи: В ничейном матче Лиги чемпионов против «Петрокуба» коллектив из Казахстана желтыми карточками. «Горчичники» получили Малый — за подножку, Пластун — за задержку и Яхшибоев — за грубую игру.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: «Ордабасы» не проигрывают на протяжении 9 матчей, одержав 5 побед и сыграв вничью 4 раза.

    Статистика для ставок

    • «Ордабасы» не проигрывает на протяжении 9 матчей: 5 побед и 4 ничьи

    • «Петрокуб» и «Ордабасы» впервые стали чемпионами своих стран

    • «Ордабасы» — «Петрокуб» (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Петрокуба» — в 1.90.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: Это именно то противостояние в котором может решить всё один забитый мяч. Предположим, что «Петрокуб» и «Ордабасы» сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу хозяев, так как «Петрокуб» будет играть при собственных болельщиках.

    Ставка: Проход «Петрокуба» во 2-й раунд Лиги чемпионов с коэффициентом 1.90.

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    «Петрокуб» — «Ордабасы»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. «Петрокуб» сможет продлить прописку в Лиге чемпионов?
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