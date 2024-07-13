Ставим на минимализм!

Монако
Серкль Брюгге
«Монако»
Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Франции провела весьма неплохо. «Монако» финишировал на 2 месте.
При этом «Монако» нынешним летом провел уже 2 контрольных матча. Вот только в них монегаски потерпели неудачу.
Последние матчи: в своем последнем на данный момент поединке команда уступила. Монегаски проиграли «Серветту» (0:1).
До того команда уступила немецкому БФК «Динамо» (2:4). Оба мяча в составе монегасков записал на свой счет перспективный Сандро Бертолуччи.
В 5 своих последних матчах «Монако» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Александр Головин — травмирован.
Состояние команды: Монегаски в межсезонье выглядят не столь выгодно. Да и состав разбалансирован ввиду занятости лидеров в сборных.
Да и без потерь не обходится. Весомой пробоиной для «Монако» может стать уход Виссама Бен Йеддера, а Александр Головин продолжает восстановление после травмы.
Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и пора бы монегаскам прервать серию неудач.
«Серкль Брюгге»
Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела достаточно неплохо. «Серкль Брюгге» в итоге занял 4 место в чемпионате Бельгии.
При этом «Серкль Брюгге» провел лишь один контрольный матч. В нем бельгийцы переиграли АЕК Ларнака со счетом 3:2.
Последние матчи: во встрече с киприотами отлично проявил себя Тибо Сомерс. В его активе дубль.
До того «Серкль Брюгге» готовился в тренировочном режиме. Да и вообще, бельгийцы представляют собой достаточно крепкий коллектив.
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: бельгийцы способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. В атаке команда вполне способна поднатореть.
В 3 своих последних матчах бельгийцы не побеждали. Зато до того на лопатки были уложены «Генк» (4:1) и «Антверпен» (2:1).
И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Серкль Брюгге» явно постарается дать бой вице-чемпиону Франции.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Ершистые бельгийцы способны знатно пощипать монегасков.
Статистика для ставок
- «Монако» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Серкль Брюгге» не побеждает 3 матча кряду
- «Серкль Брюгге» из 6 очных поединков лишь однажды победил монегасков, уступив 5 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 3.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.52 и 2.45.
- 2.58Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.02Палмейрас — Атлетико-ГО: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
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Прогноз: «Монако» в последних матчах явно не преуспевал в созидательном аспекте.
Бельгийцы способны дать бой любому сопернику, и уж точно упрутся в этом поединке.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.59