Ставим на минимализм!

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    «Монако» — «Серкль Брюгге». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Серкль Брюгге»
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    «Монако»
    13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Серкль Брюгге». Начало игры — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 11:30 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Франции провела весьма неплохо. «Монако» финишировал на 2 месте.

    При этом «Монако» нынешним летом провел уже 2 контрольных матча. Вот только в них монегаски потерпели неудачу.

    Последние матчи: в своем последнем на данный момент поединке команда уступила. Монегаски проиграли «Серветту» (0:1).

    До того команда уступила немецкому БФК «Динамо» (2:4). Оба мяча в составе монегасков записал на свой счет перспективный Сандро Бертолуччи.

    В 5 своих последних матчах «Монако» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Александр Головин — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Монегаски в межсезонье выглядят не столь выгодно. Да и состав разбалансирован ввиду занятости лидеров в сборных.

    Да и без потерь не обходится. Весомой пробоиной для «Монако» может стать уход Виссама Бен Йеддера, а Александр Головин продолжает восстановление после травмы.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и пора бы монегаскам прервать серию неудач.

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела достаточно неплохо. «Серкль Брюгге» в итоге занял 4 место в чемпионате Бельгии.

    При этом «Серкль Брюгге» провел лишь один контрольный матч. В нем бельгийцы переиграли АЕК Ларнака со счетом 3:2.

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    • Последние матчи: во встрече с киприотами отлично проявил себя Тибо Сомерс. В его активе дубль.

    До того «Серкль Брюгге» готовился в тренировочном режиме. Да и вообще, бельгийцы представляют собой достаточно крепкий коллектив.

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: бельгийцы способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. В атаке команда вполне способна поднатореть.

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    В 3 своих последних матчах бельгийцы не побеждали. Зато до того на лопатки были уложены «Генк» (4:1) и «Антверпен» (2:1).

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Серкль Брюгге» явно постарается дать бой вице-чемпиону Франции.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Ершистые бельгийцы способны знатно пощипать монегасков.

    Статистика для ставок

    • «Монако» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Серкль Брюгге» не побеждает 3 матча кряду

    • «Серкль Брюгге» из 6 очных поединков лишь однажды победил монегасков, уступив 5 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 3.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.52 и 2.45.

    Прогноз: «Монако» в последних матчах явно не преуспевал в созидательном аспекте.

    Бельгийцы способны дать бой любому сопернику, и уж точно упрутся в этом поединке.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.59

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    «Монако» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на минимализм!
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