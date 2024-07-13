Ставим на минимализм!

13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Серкль Брюгге». Начало игры — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Франции провела весьма неплохо. «Монако» финишировал на 2 месте.

При этом «Монако» нынешним летом провел уже 2 контрольных матча. Вот только в них монегаски потерпели неудачу.

Последние матчи: в своем последнем на данный момент поединке команда уступила. Монегаски проиграли «Серветту» (0:1).

До того команда уступила немецкому БФК «Динамо» (2:4). Оба мяча в составе монегасков записал на свой счет перспективный Сандро Бертолуччи.

В 5 своих последних матчах «Монако» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Александр Головин — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Монегаски в межсезонье выглядят не столь выгодно. Да и состав разбалансирован ввиду занятости лидеров в сборных.

Да и без потерь не обходится. Весомой пробоиной для «Монако» может стать уход Виссама Бен Йеддера, а Александр Головин продолжает восстановление после травмы.

Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и пора бы монегаскам прервать серию неудач.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела достаточно неплохо. «Серкль Брюгге» в итоге занял 4 место в чемпионате Бельгии.

При этом «Серкль Брюгге» провел лишь один контрольный матч. В нем бельгийцы переиграли АЕК Ларнака со счетом 3:2.

Последние матчи: во встрече с киприотами отлично проявил себя Тибо Сомерс. В его активе дубль.

До того «Серкль Брюгге» готовился в тренировочном режиме. Да и вообще, бельгийцы представляют собой достаточно крепкий коллектив.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: бельгийцы способны оказать достойное сопротивление любому оппоненту. В атаке команда вполне способна поднатореть.

В 3 своих последних матчах бельгийцы не побеждали. Зато до того на лопатки были уложены «Генк» (4:1) и «Антверпен» (2:1).

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Серкль Брюгге» явно постарается дать бой вице-чемпиону Франции.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Ершистые бельгийцы способны знатно пощипать монегасков.

Статистика для ставок

«Монако» проиграл в 2 своих последних матчах

«Серкль Брюгге» не побеждает 3 матча кряду

«Серкль Брюгге» из 6 очных поединков лишь однажды победил монегасков, уступив 5 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 3.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.52 и 2.45.

Прогноз: «Монако» в последних матчах явно не преуспевал в созидательном аспекте.

Бельгийцы способны дать бой любому сопернику, и уж точно упрутся в этом поединке.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.59