Разгромит ли «Партизани» «Марсашлокк»?

11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Партизани» и «Марсашлокк». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизани» — «Марсашлокк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Партизани»

Турнирное положение: «Партизани» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Албании.

Команда по итогам регулярного чемпионата пробилась в финальную серию, но там, пройдя полуфинал, уступила битву за титул «Эгнатии».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб в июле обыграл «Шкендию» (2:1).

Этот успех стал для коллектива первым в межсезонье и седьмым в последних восьми поединках.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Партизани Тирана» проиграл лишь раз при семи победах

Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме коллектива, и то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.

Аршанж Бинцука — лучший бомбардир команды в албанской лиге с 10 голами.

«Марсашлокк»

«Марсашлокк» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Мальты прошлого сезона.

Команда при этом проиграла сразу 12 баллов чемпиону «Хамрун Спартанс», а также на семь очков третьей «Слиеме Уондерерс».

Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб проиграл румынскому «Оцелулу» (1:4).

Эта неудача оформила мини-серию поражений в два поединка, которые были как официальными, так и товарищескими.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах — официальных и контрольных — «Марсашлокк» выиграл только три раза при трех победах, трех поражениях и одной ничьей.

Юри — лучший бомбардир команды в мальтийской лиге с 13 голами в прошлой кампании.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Партизани» забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей «Партизани» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Марсашлокка» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Партизани» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 4.90, победа «Марсашлокка» — в 9.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.62 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в пяти их последних домашних поединках.

При этом в четырех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Марсашлокка» было именно так.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15