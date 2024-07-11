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    Разгромит ли «Партизани» «Марсашлокк»?

    «Партизани» — «Марсашлокк». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Партизани» — «Марсашлокк»
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    «Партизани»
    11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Партизани» и «Марсашлокк». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизани» — «Марсашлокк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Партизани

  • Тирана
    •  Партизани 21:00 Marsaxlokk FC

    Marsaxlokk FC

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Партизани»

    Турнирное положение: «Партизани» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Албании.

    Команда по итогам регулярного чемпионата пробилась в финальную серию, но там, пройдя полуфинал, уступила битву за титул «Эгнатии».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб в июле обыграл «Шкендию» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива первым в межсезонье и седьмым в последних восьми поединках.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Партизани Тирана» проиграл лишь раз при семи победах

    Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме коллектива, и то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.

    Аршанж Бинцука — лучший бомбардир команды в албанской лиге с 10 голами.

    «Марсашлокк»

    «Марсашлокк» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Мальты прошлого сезона.

    Команда при этом проиграла сразу 12 баллов чемпиону «Хамрун Спартанс», а также на семь очков третьей «Слиеме Уондерерс».

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб проиграл румынскому «Оцелулу» (1:4).

    Эта неудача оформила мини-серию поражений в два поединка, которые были как официальными, так и товарищескими.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах — официальных и контрольных — «Марсашлокк» выиграл только три раза при трех победах, трех поражениях и одной ничьей.

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    Юри — лучший бомбардир команды в мальтийской лиге с 13 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Партизани» забивала только одна команда

    • в семи из восьми последних матчей «Партизани» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Марсашлокка» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Партизани» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 4.90, победа «Марсашлокка» — в 9.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.62 и 2.15.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в пяти их последних домашних поединках.

    При этом в четырех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Марсашлокка» было именно так.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15

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