Разгромит ли «Партизани» «Марсашлокк»?

Партизани
Marsaxlokk FC
«Партизани»
Турнирное положение: «Партизани» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Албании.
Команда по итогам регулярного чемпионата пробилась в финальную серию, но там, пройдя полуфинал, уступила битву за титул «Эгнатии».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб в июле обыграл «Шкендию» (2:1).
Этот успех стал для коллектива первым в межсезонье и седьмым в последних восьми поединках.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Партизани Тирана» проиграл лишь раз при семи победах
Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме коллектива, и то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.
Аршанж Бинцука — лучший бомбардир команды в албанской лиге с 10 голами.
«Марсашлокк»
«Марсашлокк» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Мальты прошлого сезона.
Команда при этом проиграла сразу 12 баллов чемпиону «Хамрун Спартанс», а также на семь очков третьей «Слиеме Уондерерс».
Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб проиграл румынскому «Оцелулу» (1:4).
Эта неудача оформила мини-серию поражений в два поединка, которые были как официальными, так и товарищескими.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах — официальных и контрольных — «Марсашлокк» выиграл только три раза при трех победах, трех поражениях и одной ничьей.
Юри — лучший бомбардир команды в мальтийской лиге с 13 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Партизани» забивала только одна команда
- в семи из восьми последних матчей «Партизани» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Марсашлокка» забивали меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Партизани» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 4.90, победа «Марсашлокка» — в 9.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.62 и 2.15.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в пяти их последних домашних поединках.
При этом в четырех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Марсашлокка» было именно так.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15