Опустится ли в зону вылета «Шапекоэнсе»?

«Гойяс» на своем поле примет «Шапекоэнсе» в 14-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 6 июля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гойяс» — «Шапекоэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гойяс»

Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии B «Гойяс» занимает пятое место с 21 баллом и разницей мячей 19-10.

Команда лишь на один балл отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны (топ-4), поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Америка Минейро» (2:1).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Анхело Родригес, Сандер, Халеррандрио, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Гойяс» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят не столь убедительно, он все же выглядит фаворитом.

Маркао — лучший бомбардиры команды и лиги с шестью голами.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии B «Шапекоэнсе» занимает 16-е место с 14 баллами и разницей мячей 10-12.

Команда находится над зоной вылета, опережая «трясину» только на один балл, поэтому ей ни в коем случае нельзя терять очки.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Сантосу» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

Не сыграют: травмированы — Келвин, Лео Виейра, Роналду Мендеш, Ромуло, Эдуардо Дома, Перотти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 11-ти поединках, которые пришлись на Серию B, «Шапекоэнсе» проиграл лишь раз при пяти поражениях и пяти ничьих.

С учетом того, что в трех последних играх коллектив потерпел поражения, его форма выглядит попросту провальной.

Бруну Леонарду, Мариу Сержиу — лучшие бомбардиры команды в Серии B с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Гойяса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Шапекоэнсе» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Шапекоэнсе» проиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Гойяс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 3.55, победа «Шапекоэнсе» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.57.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей только один из соперников забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.

В то же время, в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован тот же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Шапекоэнсе» проиграл.

Ставка: «Гойяс» победит и будет забито больше 1,5 голов за 2.10