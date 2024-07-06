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    Опустится ли в зону вылета «Шапекоэнсе»?

    «Гойяс» — «Шапекоэнсе». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, Серия B, 6 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Гойяс» — «Шапекоэнсе»
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    Маркао
    «Гойяс» на своем поле примет «Шапекоэнсе» в 14-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 6 июля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гойяс» — «Шапекоэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Гойяс»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии B «Гойяс» занимает пятое место с 21 баллом и разницей мячей 19-10.

    Команда лишь на один балл отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны (топ-4), поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Америка Минейро» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Анхело Родригес, Сандер, Халеррандрио, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Гойяс» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят не столь убедительно, он все же выглядит фаворитом.

    Маркао — лучший бомбардиры команды и лиги с шестью голами.

    «Шапекоэнсе»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии B «Шапекоэнсе» занимает 16-е место с 14 баллами и разницей мячей 10-12.

    Команда находится над зоной вылета, опережая «трясину» только на один балл, поэтому ей ни в коем случае нельзя терять очки.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Сантосу» (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

    Не сыграют: травмированы — Келвин, Лео Виейра, Роналду Мендеш, Ромуло, Эдуардо Дома, Перотти, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 11-ти поединках, которые пришлись на Серию B, «Шапекоэнсе» проиграл лишь раз при пяти поражениях и пяти ничьих.

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    С учетом того, что в трех последних играх коллектив потерпел поражения, его форма выглядит попросту провальной.

    Бруну Леонарду, Мариу Сержиу — лучшие бомбардиры команды в Серии B с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Гойяса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Шапекоэнсе» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Шапекоэнсе» проиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Гойяс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 3.55, победа «Шапекоэнсе» — в 6.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.57.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей только один из соперников забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    В то же время, в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован тот же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Шапекоэнсе» проиграл.

    Ставка: «Гойяс» победит и будет забито больше 1,5 голов за 2.10

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