Тукумс 2000
Даугавпилс
«Тукумс 2000»
Турнирное положение: «Тукумс 2000» в нынешнем чемпионате способен побороться за топ-5. На данный момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Тукумс 2000» в 20 матчах настрелял всего 20 мячей. А вот оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть меньше двух голов за матч — 38 пропущенных голов.
Тукумс 2000 — Даугавпилс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Отставание от пятого места составляет всего 3 очка. А вот от группы аутсайдеров команда оторвалась на почтительное расстояние.
В минувшем туре команда не сумела одолеть «Елгаву» (0:0). Зато до того «Тукумс 2000» нанес поражение «Лиепае» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит нестабильно. Причем не так давно она прервала неприятную четырехматчевую пораженческую серию.
Поединки против «Даугавпилса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Тукумс 2000» выиграл лишь 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться к искомой пятой позиции.
«Даугавпилс»
Турнирное положение: «Даугавпилс» в нынешнем сезоне борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Даугавпилс» отстает от идущей третьей «Валмиеры» на 8 очков. Да и результативность команды хромает на обе ноги — всего 25 забитых мячей в 20 матчах.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и выиграно всего 9 матчей.
Минувший тур чемпионата Латвии для команды сложился неудачно. Поражение от хиленькой «Гробины» (0:3) вышло неожиданным.
До того «Даугавпилс» сумел одолеть «Елгаву» (3:0). А вот встреча с «Лиепаей» завершилась ничейным результатом (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда пытается догнать земляков из РФШ. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Приличный сезон выдает Абдул Траоре. Ивуариец настрелял уже 9 мячей в 18 сыгранных матчах чемпионата.
Причем «Даугавпилс» сумел одолеть «Тукумс 2000» в 2 последних очных поединках. Правда, нынче поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде натужно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена не отпустить «Валмиеру» еще дальше.
Статистика для ставок
- «Тукумс 2000» не проигрывает 2 матча кряду
- «Даугавпилс» в 2 последних очных встречах обыгрывал «Тукумс 2000»
- «Тукумс 2000» в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Даугавпилс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 2.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.
- 1.92Румыния — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.04Австрия — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Бразилия — Колумбия: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Номинальные гости сражаются за медали, и явно будут максимально активны в атаке.
«Даугавпилс» традиционно успешно противостоит «Тукумсу 2000», к тому же соперник частенько пропускает.
Ставка: Победа «Даугавпилса» за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11