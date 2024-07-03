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    «Тукумс 2000» останется ни с чем?

    «Тукумс 2000» — «Даугавпилс». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 3 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии
    Прогноз и ставки на «Тукумс 2000» — «Даугавпилс»
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    «Тукумс 2000»
    3 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Тукумс 2000» и «Даугавпилс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тукумс 2000» — «Даугавпилс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 03 Июля 2024 года

    Тукумс 2000

  • Латвия. Высшая лига
    •  Тукумс 2000 18:00 Даугавпилс

    Даугавпилс

  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Тукумс 2000»

    Турнирное положение: «Тукумс 2000» в нынешнем чемпионате способен побороться за топ-5. На данный момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тукумс 2000» в 20 матчах настрелял всего 20 мячей. А вот оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть меньше двух голов за матч — 38 пропущенных голов.

    Тукумс 2000 — Даугавпилс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Отставание от пятого места составляет всего 3 очка. А вот от группы аутсайдеров команда оторвалась на почтительное расстояние.

    В минувшем туре команда не сумела одолеть «Елгаву» (0:0). Зато до того «Тукумс 2000» нанес поражение «Лиепае» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит нестабильно. Причем не так давно она прервала неприятную четырехматчевую пораженческую серию.

    Поединки против «Даугавпилса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Тукумс 2000» выиграл лишь 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться к искомой пятой позиции.

    «Даугавпилс»

    Турнирное положение: «Даугавпилс» в нынешнем сезоне борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Даугавпилс» отстает от идущей третьей «Валмиеры» на 8 очков. Да и результативность команды хромает на обе ноги — всего 25 забитых мячей в 20 матчах.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и выиграно всего 9 матчей.

    Минувший тур чемпионата Латвии для команды сложился неудачно. Поражение от хиленькой «Гробины» (0:3) вышло неожиданным.

    До того «Даугавпилс» сумел одолеть «Елгаву» (3:0). А вот встреча с «Лиепаей» завершилась ничейным результатом (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда пытается догнать земляков из РФШ. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    Приличный сезон выдает Абдул Траоре. Ивуариец настрелял уже 9 мячей в 18 сыгранных матчах чемпионата.

    Причем «Даугавпилс» сумел одолеть «Тукумс 2000» в 2 последних очных поединках. Правда, нынче поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде натужно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена не отпустить «Валмиеру» еще дальше.

    Статистика для ставок

    • «Тукумс 2000» не проигрывает 2 матча кряду

    • «Даугавпилс» в 2 последних очных встречах обыгрывал «Тукумс 2000»

    • «Тукумс 2000» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даугавпилс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 2.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные гости сражаются за медали, и явно будут максимально активны в атаке.

    «Даугавпилс» традиционно успешно противостоит «Тукумсу 2000», к тому же соперник частенько пропускает.

    Ставка: Победа «Даугавпилса» за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    «Тукумс 2000» — «Даугавпилс»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. «Тукумс 2000» останется ни с чем?
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