3 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Тукумс 2000» и «Даугавпилс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тукумс 2000» — «Даугавпилс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тукумс 2000»

Турнирное положение: «Тукумс 2000» в нынешнем чемпионате способен побороться за топ-5. На данный момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Тукумс 2000» в 20 матчах настрелял всего 20 мячей. А вот оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть меньше двух голов за матч — 38 пропущенных голов.

Тукумс 2000 — Даугавпилс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.853.252.26Страховка€100

Последние матчи: Отставание от пятого места составляет всего 3 очка. А вот от группы аутсайдеров команда оторвалась на почтительное расстояние.

В минувшем туре команда не сумела одолеть «Елгаву» (0:0). Зато до того «Тукумс 2000» нанес поражение «Лиепае» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит нестабильно. Причем не так давно она прервала неприятную четырехматчевую пораженческую серию.

Поединки против «Даугавпилса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Тукумс 2000» выиграл лишь 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться к искомой пятой позиции.

«Даугавпилс»

Турнирное положение: «Даугавпилс» в нынешнем сезоне борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Даугавпилс» отстает от идущей третьей «Валмиеры» на 8 очков. Да и результативность команды хромает на обе ноги — всего 25 забитых мячей в 20 матчах.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и выиграно всего 9 матчей.

Минувший тур чемпионата Латвии для команды сложился неудачно. Поражение от хиленькой «Гробины» (0:3) вышло неожиданным.

До того «Даугавпилс» сумел одолеть «Елгаву» (3:0). А вот встреча с «Лиепаей» завершилась ничейным результатом (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда пытается догнать земляков из РФШ. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Приличный сезон выдает Абдул Траоре. Ивуариец настрелял уже 9 мячей в 18 сыгранных матчах чемпионата.

Причем «Даугавпилс» сумел одолеть «Тукумс 2000» в 2 последних очных поединках. Правда, нынче поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде натужно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена не отпустить «Валмиеру» еще дальше.

Статистика для ставок

«Тукумс 2000» не проигрывает 2 матча кряду

«Даугавпилс» в 2 последних очных встречах обыгрывал «Тукумс 2000»

«Тукумс 2000» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даугавпилс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 2.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за медали, и явно будут максимально активны в атаке.

«Даугавпилс» традиционно успешно противостоит «Тукумсу 2000», к тому же соперник частенько пропускает.

Ставка: Победа «Даугавпилса» за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11