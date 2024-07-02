2 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Валмиера» и «Рига». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валмиера» — «Рига», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валмиера»

Турнирное положение: «Валмиера» привычно сражается за попадание на пьедестал. На данный момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Валмиера» в 20 матчах настреляла 43 мяча. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть меньше раза за матч: 17 пропущенных голов.

Последние матчи: Гандикап от 4 места составляет 8 зачетных пунктов. А вот до «Риги» почти рукой подать — 6 очков.

В минувшем туре команда крупно уступила РФШ (1:4). А вот с «Меттой» ей удалось справиться уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прекрасно. Причем последняя коллизия прервала семиматчевую победную серию.

Матчи против «Риги» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных поединках «Валмиера» выиграла дважды при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться ко второй позиции.

«Рига»

Турнирное положение: Рижане в нынешнем сезоне привычно сражаются за чемпионство. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Рига» в 20 матчах латвийского чемпионата пропустила всего 13 мячей. А вот забила команда 45 мячей в текущем чемпионате.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от лидера измеряется 5 очками.

Минувший тур чемпионата Латвии принес команде сложные три очка. Рижане с минимальным счетом переиграли «Ауду».

До того «Рига» деклассировала «Гробиню» (6:0). А вот дерби с РФШ принесло лишь ничейный результат (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда пытается догнать земляков из РФШ. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В двух последних матчах чемпионата ворота рижан остались сухими.

Причем «Рига» не сумела одолеть «Валмиеру» в 3 последних матчах. Да и вообще, поединки с крепкими оппонентами даются команде натужно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рижане не собираются отпускать в отрыв лидера и главного конкурента.

Статистика для ставок

Рижане почти год не обыгрывают «Валмиеру»

«Рига» не пропускала в 2 своих последних матчах

«Рига» имеет самые надежные тылы в лиге — 13 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.65 и 1.45.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за чемпионский титул, и явно будут активны в атаке с первых минут встречи.

«Рига» в четырех последних матчах не пропускала, да и оппонент провалил свой последний поединок.

Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.65