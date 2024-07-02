Валмиера
Рига
«Валмиера»
Турнирное положение: «Валмиера» привычно сражается за попадание на пьедестал. На данный момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Валмиера» в 20 матчах настреляла 43 мяча. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть меньше раза за матч: 17 пропущенных голов.
Последние матчи: Гандикап от 4 места составляет 8 зачетных пунктов. А вот до «Риги» почти рукой подать — 6 очков.
В минувшем туре команда крупно уступила РФШ (1:4). А вот с «Меттой» ей удалось справиться уверенно (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прекрасно. Причем последняя коллизия прервала семиматчевую победную серию.
Матчи против «Риги» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных поединках «Валмиера» выиграла дважды при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться ко второй позиции.
«Рига»
Турнирное положение: Рижане в нынешнем сезоне привычно сражаются за чемпионство. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Рига» в 20 матчах латвийского чемпионата пропустила всего 13 мячей. А вот забила команда 45 мячей в текущем чемпионате.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от лидера измеряется 5 очками.
Минувший тур чемпионата Латвии принес команде сложные три очка. Рижане с минимальным счетом переиграли «Ауду».
До того «Рига» деклассировала «Гробиню» (6:0). А вот дерби с РФШ принесло лишь ничейный результат (2:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда пытается догнать земляков из РФШ. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В двух последних матчах чемпионата ворота рижан остались сухими.
Причем «Рига» не сумела одолеть «Валмиеру» в 3 последних матчах. Да и вообще, поединки с крепкими оппонентами даются команде натужно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рижане не собираются отпускать в отрыв лидера и главного конкурента.
Статистика для ставок
- Рижане почти год не обыгрывают «Валмиеру»
- «Рига» не пропускала в 2 своих последних матчах
- «Рига» имеет самые надежные тылы в лиге — 13 пропущенных мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.65 и 1.45.
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.92Румыния — Нидерланды: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Номинальные гости сражаются за чемпионский титул, и явно будут активны в атаке с первых минут встречи.
«Рига» в четырех последних матчах не пропускала, да и оппонент провалил свой последний поединок.
Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.65