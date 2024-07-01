ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияЕвро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола Хвича КварацхелияОт радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024 Выиграет ли Германия домашний турнир?Пан или пропал. Почему Франция, Англия, Испания и все остальные выиграют (или нет) Евро-2024
  • 09:41
    • Бразилия разгромила Парагвай в матче Кубка Америки, у Винисиуса — дубль
    Все новости спорта

    Три очка для «Атлетико Паранаэнсе»?

    «Витория» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 1 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Витория» — «Атлетико Паранаэнсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико Паранаэнсе»
    1 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 01 Июля 2024 года

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 00:30 Атлетико Паранаэнсе

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» пока никак не может выбраться из группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Витория» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем менее 2 голов за матч: 19 мячей в 12 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Витория» нанесла поражение «Флуминенсе» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    Три победы в 4 матчах подняли команду со дна турнирной таблицы. Да и вообще, выздоровление в плане результатов налицо.

    Не сыграют: Эвералдо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Витория» заметно улучшила свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 14 мячей.

    Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Витория» победила 1 раз при 4 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Вот только команда не побеждает «Атлетико Паранаэнсе» уже без малого 8 лет.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» слабовато атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились всего лишь 15 точными ударами.

  • От радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024
  • Выбираем всех победителей и проигравших первой половины захватывающего и драматичного турнира
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Крузейро» (0:2).

    До того команда не сумела одолеть «Коринтианс» (1:1). Да и поединок с «Ботафого» принес такой же результат.

    В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: Куэльо — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит нестабильно. Безвыигрышная серия составляет 4 матча.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом «Атлетико Паранаэнсе» пропустил в свои ворота 10 мячей. Да и отставание от лидера измеряется лишь 5 очками.

    В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и матчи с «Виторией» для нее исторически складываются успешно.

    И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Да и в четырех последних очных встречах команда обыгрывала «Виторию».

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Паранаэнсе» не побеждает в 4 матчах кряду

    • Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

    • «Витория» не побеждает «Атлетико Паранаэнсе» уже почти 8 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Паранаэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.32 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся монолитнее, и явно будут активно атаковать.

    «Атлетико Паранаэнсе» относительно неплохо обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.

    Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.61.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.32

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шнайдер — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фернандес — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Офнер — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фриц — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Эсхата — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ЦСКА — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Астана — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч БАТЭ — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витория» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Атлетико Паранаэнсе»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры