Витория Салвадор
Атлетико Паранаэнсе
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» пока никак не может выбраться из группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Витория» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем менее 2 голов за матч: 19 мячей в 12 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Витория» нанесла поражение «Флуминенсе» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.
Три победы в 4 матчах подняли команду со дна турнирной таблицы. Да и вообще, выздоровление в плане результатов налицо.
Не сыграют: Эвералдо — травмирован.
Состояние команды: В последних поединках «Витория» заметно улучшила свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 14 мячей.
Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Витория» победила 1 раз при 4 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Вот только команда не побеждает «Атлетико Паранаэнсе» уже без малого 8 лет.
«Атлетико Паранаэнсе»
Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» слабовато атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились всего лишь 15 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Крузейро» (0:2).
До того команда не сумела одолеть «Коринтианс» (1:1). Да и поединок с «Ботафого» принес такой же результат.
В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 6 же пропущенных.
Не сыграют: Куэльо — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит нестабильно. Безвыигрышная серия составляет 4 матча.
При этом «Атлетико Паранаэнсе» пропустил в свои ворота 10 мячей. Да и отставание от лидера измеряется лишь 5 очками.
В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и матчи с «Виторией» для нее исторически складываются успешно.
И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Да и в четырех последних очных встречах команда обыгрывала «Виторию».
Статистика для ставок
- «Атлетико Паранаэнсе» не побеждает в 4 матчах кряду
- Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч
- «Витория» не побеждает «Атлетико Паранаэнсе» уже почти 8 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Паранаэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.32 и 1.62.
- 3.00Швейцария — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.08Германия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости смотрятся монолитнее, и явно будут активно атаковать.
«Атлетико Паранаэнсе» относительно неплохо обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.
Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.61.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.32