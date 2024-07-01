1 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» пока никак не может выбраться из группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Витория» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем менее 2 голов за матч: 19 мячей в 12 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Витория» нанесла поражение «Флуминенсе» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Три победы в 4 матчах подняли команду со дна турнирной таблицы. Да и вообще, выздоровление в плане результатов налицо.

Не сыграют: Эвералдо — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Витория» заметно улучшила свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 14 мячей.

Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Витория» победила 1 раз при 4 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Вот только команда не побеждает «Атлетико Паранаэнсе» уже без малого 8 лет.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» слабовато атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились всего лишь 15 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Крузейро» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Коринтианс» (1:1). Да и поединок с «Ботафого» принес такой же результат.

В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 6 же пропущенных.

Не сыграют: Куэльо — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит нестабильно. Безвыигрышная серия составляет 4 матча.

При этом «Атлетико Паранаэнсе» пропустил в свои ворота 10 мячей. Да и отставание от лидера измеряется лишь 5 очками.

В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и матчи с «Виторией» для нее исторически складываются успешно.

И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Да и в четырех последних очных встречах команда обыгрывала «Виторию».

Статистика для ставок

«Атлетико Паранаэнсе» не побеждает в 4 матчах кряду

Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

«Витория» не побеждает «Атлетико Паранаэнсе» уже почти 8 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Паранаэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.32 и 1.62.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся монолитнее, и явно будут активно атаковать.

«Атлетико Паранаэнсе» относительно неплохо обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.

Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.32