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    Сдержит ли Венесуэла Эквадор?

    Эквадор — Венесуэла. Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол, Кубок Америки, 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Венесуэла
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    Вильям Пачо (Эквадор)
    23 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Эквадора и Венесуэлы. Начало игры — в 01:00 мск. Эквадор — Венесуэла: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа B 24 Июня 2024 года

    Эквадор

  • Кито
    •  Эквадор 01:00 Венесуэла

    Венесуэла

  • Каракас
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    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию.

    Команда после шести туров имеет восемь очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на три балла опережая зону плей-офф (7-е место), а также уже непроходную 8-ю строчку.

    Эквадор — Венесуэла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи разобралась с Боливией (3:1) — игра проходила в США.

    Этот успех оформил победную мини-серию «Триколор» в два поединка, которые пришлись на контрольные игры, что прошли 2024 году.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Эквадор выиграл четырежды при двух поражениях.

    Это говорит о неплохой форме сборной, чего не скажешь о соперника, который сейчас явно не на ходу.

    Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

    Венесуэла

    Турнирное положение: Венесуэла что успешно игрет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров четвертое место.

    Команда набрала девять очков. Ее отрыв от непроходной на ЧМ-2026 восьмой строчки и 7-й позиции (плей-офф) составляет четыре балла.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, разошлась миром с Гватемалой (0:0) на выезде.

    Эта ничья стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись квалификацию на мундиаль и контрольные встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Венесуэла ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, хотя в отборе на ЧМ-2026 его соперник находится ниже, так что сопернику не будет легкой жизни.

    Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей Эквадора забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей Эквадора хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из восьми последних матчей Венесуэла не проиграла.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.50, победа Венесуэлы — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей номинальные хозяева выиграли. Также они победили в двух последних поединках.

    При этом номинальные гости проиграли два из трех последних матчей.

    Ставка: Эквадор выиграет за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева победят и тотал больше 1,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.

    Ставка: Эквадор выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.40.

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    Эквадор — Венесуэла. 23 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Эквадора и Венесуэлы. Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Эквадор — Венесуэла с коэффициентом 1.83.
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