Эквадор
Венесуэла
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию.
Команда после шести туров имеет восемь очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на три балла опережая зону плей-офф (7-е место), а также уже непроходную 8-ю строчку.
Эквадор — Венесуэла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи разобралась с Боливией (3:1) — игра проходила в США.
Этот успех оформил победную мини-серию «Триколор» в два поединка, которые пришлись на контрольные игры, что прошли 2024 году.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Эквадор выиграл четырежды при двух поражениях.
Это говорит о неплохой форме сборной, чего не скажешь о соперника, который сейчас явно не на ходу.
Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэла что успешно игрет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров четвертое место.
Команда набрала девять очков. Ее отрыв от непроходной на ЧМ-2026 восьмой строчки и 7-й позиции (плей-офф) составляет четыре балла.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, разошлась миром с Гватемалой (0:0) на выезде.
Эта ничья стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись квалификацию на мундиаль и контрольные встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Венесуэла ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.
Такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, хотя в отборе на ЧМ-2026 его соперник находится ниже, так что сопернику не будет легкой жизни.
Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей Эквадора забивали меньше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей Эквадора хотя бы одна команда не забивала
- в шести из восьми последних матчей Венесуэла не проиграла.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.50, победа Венесуэлы — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей номинальные хозяева выиграли. Также они победили в двух последних поединках.
При этом номинальные гости проиграли два из трех последних матчей.
Ставка: Эквадор выиграет за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева победят и тотал больше 1,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.
Ставка: Эквадор выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.40.