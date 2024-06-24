23 июня в первом туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Эквадора и Венесуэлы. Начало игры — в 01:00 мск. Эквадор — Венесуэла: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию.

Команда после шести туров имеет восемь очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на три балла опережая зону плей-офф (7-е место), а также уже непроходную 8-ю строчку.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи разобралась с Боливией (3:1) — игра проходила в США.

Этот успех оформил победную мини-серию «Триколор» в два поединка, которые пришлись на контрольные игры, что прошли 2024 году.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Эквадор выиграл четырежды при двух поражениях.

Это говорит о неплохой форме сборной, чего не скажешь о соперника, который сейчас явно не на ходу.

Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэла что успешно игрет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров четвертое место.

Команда набрала девять очков. Ее отрыв от непроходной на ЧМ-2026 восьмой строчки и 7-й позиции (плей-офф) составляет четыре балла.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, разошлась миром с Гватемалой (0:0) на выезде.

Эта ничья стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись квалификацию на мундиаль и контрольные встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Венесуэла ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

Такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, хотя в отборе на ЧМ-2026 его соперник находится ниже, так что сопернику не будет легкой жизни.

Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей Эквадора забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей Эквадора хотя бы одна команда не забивала

в шести из восьми последних матчей Венесуэла не проиграла.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.50, победа Венесуэлы — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей номинальные хозяева выиграли. Также они победили в двух последних поединках.

При этом номинальные гости проиграли два из трех последних матчей.

Ставка: Эквадор выиграет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева победят и тотал больше 1,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.

Ставка: Эквадор выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.40.