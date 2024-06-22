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    Грузия и Чехия понесутся в атаку

    Грузия — Чехия. Ставка на тоталы (к. 3.15) в матче Евро-2024 22 июня 2024 года

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    Хвича Кварацхелия
    22 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Грузия и Чехия. Начало игры — в 16:00 мск. Грузия — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа F 22 Июня 2024 года

    Грузия

  • Тбилиси
    •  Грузия 16:00 Чехия

    Чехия

  • Прага
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    Грузия

    Турнирное положение: Свой стартовый матч на турнире грузины провели неудачно. В драматичном поединке они уступили туркам (1:3).

    При этом Грузия первой пропустила, отыгралась, но во втором тайме пропустила еще дважды. Команде явно не хватило опыта матчей на таком уровне.

    Грузия — Чехия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках грузины выглядели весьма монолитно. Последний спарринг завершился победой над черногорцами (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Наиболее проблемным звеном команды является оборона. Защитники слишком часто допускают результативные ошибки.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Мамардашвили — Лочошвили, Кашия, Двали, Кверквелия, Какабадзе — Кочорашвили, Квеквескири, Чакветадзе — Кварацхелия, Микаутадзе.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Грузины намереваются побороться за выход в плей-офф. Да и чехов команда точно не боится.

    Состав грузин начинен качественными атакующими исполнителями. Хвича Кварацхелия явно постарается проявить свои лучшие качества.

    Нет сомнений, что Грузия намерена взять хотя бы один балл. Да и отсиживаться лишь в обороне подопечные Вилли Саньоля явно не планируют.

    Чехия

    Турнирное положение: У чехов старт на чемпионате Европы не особо задался. Команда уступила сборной Португалии (1:2).

    Причем в том поединке команда вела в счете. Однако автогол и пропущенный в компенсированное мяч перевернули все с ног на голову.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела продуктивно. Чехи одолели Северную Македонию (2:1).

    А вот до того Чехия переиграла слабую Мальту (7:1). Да и ершистых армян команде удалось одолеть (2:1).

    В матче с португальцами команде не удалось проявить свои лучшие качества. Да и потенциально чехи способны на большее.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Станек — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Шулц, Соучек, Провод, Доудера — Хитил, Шик.

    Состояние команды: Состав у чехов по именам достаточно приличный. Да и роль лидера на себя вполне может взять Патрик Шик.

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    Притом, что Чехия до стартовой неудачи на Евро выиграла 5 раз кряду. Да и с результативностью у команды полный порядок.

    В 5 своих последних матчах Чехия добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать максимально активно. Чехи явно намерены реабилитироваться за обидную стартовую коллизию.

    Статистика для ставок

    • Забивная серия Чехии тянется с октября 2023 года

    • Чехи до последней неудачи выиграли 5 раз подряд

    • И те, и другие уступили в стартовом туре Евро

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

    Прогноз: Обе команды постараются максимально активно сыграть в атаке.

    В составах обеих команд находится ряд качественных атакующих исполнителей, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.81.

    Кроме того, есть прогноз на исход в матче Грузия — Чехия за 1.87.

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    Грузия — Чехия. 22 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Грузия и Чехия. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Грузия — Чехия с коэффициентом 3.15.
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