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    Прервет ли «Йокогама» победную серию «Санфречче»?

    «Йокогама Ф-Маринос» — «Санфречче». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Йокогама Ф-Маринос» — «Санфречче»
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    Андерсон Лопеш
    «Йокогама Ф-Маринос» на своем поле сыграет против «Санфречче» в матче 19-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 19 июня и начнется в 13:00 по мск. «Йокогама Ф-Маринос» — «Санфречче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: По итогам 16 матчей чемпионата Японии «Йокогама Ф-Маринос» занимает 13-е место с 20 очками и разницей мячей 25-24.

    Команда на шесть очков опережает зону вылета, верхний край которой — это 18-я позиция.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Матида Зельвия» — 1:3.

    Эта неудача стала третьей в пяти последних поединках в разных турнирах при двух победах, так что хозяева чередуют неудачи с успехами.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Йокогама Ф-Маринос» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты, особенно четыре поражения, привели к тому, что коллектив все еще рискует вылететь, тогда как от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов он отстал на 13 очков.

    Андерсон Лопеш — самый результативный игрок команды и третий — в лиге с 10-ю голами.

    «Санфречче Хиросима»

    Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» занимает пятое место с 29 баллами. В его активе 32 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

    Команда на пять очков отстает от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов, поэтому ей крайне важно стабильно побеждать.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он разгромил «Токио Верди» (0:1).

    Этот успех продлил победную серию гостей в пять поединков, которые пришлись на разные турниры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Санфречче Хиросима» ни разу не проиграл при семи победах и одной ничьей.

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    Такая форма демонстрирует отличный ход коллектива, который в последнее время двигается словно каток, переезжающий своих соперника.

    Юки Охаси — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Йокогама Ф-Маринос» забивали больше 2,5 голов

    • в 11 из 12 последних матчей «Йокогама Ф-Маринос» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Санфречче Хиросима» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.00, победа «Йокогама Ф-Маринос» — в 3.75.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.49 и 1.50.

    Прогноз: гости выиграли семь из восьми последних матчей. А сейчас у них победная серия в пять поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Санфречче Хиросима» выиграет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти последних матчей «Йокогамы Ф-Маринос» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.22

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    «Йокогама Ф-Маринос» — «Санфречче». «Йокогама Ф-Маринос» на своем поле сыграет против «Санфречче» в матче 19-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 19 июня и начнется в 13:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Санфречче» с коэффициентом 1.80.
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