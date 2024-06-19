«Йокогама Ф-Маринос» на своем поле сыграет против «Санфречче» в матче 19-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 19 июня и начнется в 13:00 по мск. «Йокогама Ф-Маринос» — «Санфречче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Йокогама Ф-Маринос»

Турнирное положение: По итогам 16 матчей чемпионата Японии «Йокогама Ф-Маринос» занимает 13-е место с 20 очками и разницей мячей 25-24.

Команда на шесть очков опережает зону вылета, верхний край которой — это 18-я позиция.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Матида Зельвия» — 1:3.

Эта неудача стала третьей в пяти последних поединках в разных турнирах при двух победах, так что хозяева чередуют неудачи с успехами.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Йокогама Ф-Маринос» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты, особенно четыре поражения, привели к тому, что коллектив все еще рискует вылететь, тогда как от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов он отстал на 13 очков.

Андерсон Лопеш — самый результативный игрок команды и третий — в лиге с 10-ю голами.

«Санфречче Хиросима»

Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» занимает пятое место с 29 баллами. В его активе 32 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

Команда на пять очков отстает от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов, поэтому ей крайне важно стабильно побеждать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он разгромил «Токио Верди» (0:1).

Этот успех продлил победную серию гостей в пять поединков, которые пришлись на разные турниры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Санфречче Хиросима» ни разу не проиграл при семи победах и одной ничьей.

Такая форма демонстрирует отличный ход коллектива, который в последнее время двигается словно каток, переезжающий своих соперника.

Юки Охаси — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Йокогама Ф-Маринос» забивали больше 2,5 голов

в 11 из 12 последних матчей «Йокогама Ф-Маринос» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Санфречче Хиросима» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.00, победа «Йокогама Ф-Маринос» — в 3.75.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.49 и 1.50.

Прогноз: гости выиграли семь из восьми последних матчей. А сейчас у них победная серия в пять поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Санфречче Хиросима» выиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти последних матчей «Йокогамы Ф-Маринос» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.22