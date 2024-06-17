17 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Ботафого». Начало игры — в 00:30 мск. «Гремио» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» выдал абсолютно серый старт сезона. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Гремио» лишь на один балл опережает опасную зону. Да и забила команда всего 5 мячей в 6 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Гремио» уступил «Фламенго» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гремио» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

В чемпионате Бразилии команда проиграла в 3 последних матчах. Зато в Кубке Либертадорес удалось пройти в 1/8 финала плей-офф.

Не сыграют: Андре, Диего Коста — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Серия из 3 поражений подряд в чемпионате психологически угнетает. Да и потенциал у команды явно выше, чем пребывание на нынешних позициях.

Матчи против «Ботафого» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Гремио» выиграл 4 раза при одном поражении.

Наверняка номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно улучшать реализацию.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» выдал не столь мощный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ботафого» лишь на один зачетный пункт отстает от лидера. А вот забила команда 14 мячей в 8 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она минимально одолела «Флуминенсе».

До того команда минимально переиграла еще и «Коринтианс». Вот только ничья с «Форталезой» (1:1) явно выпала из общей колеи.

В пяти последних матчах «Ботафого» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при всего лишь одном пропущенном.

Не сыграют: Карлос Эдуардо, Рафаэль — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ботафого» смотрится вполне монолитно. Да и не пропускает команда уже 3 матча подряд.

При этом «Ботафого» пропускает в среднем фактически гол за матч. Зато неплохой отрезок выдает хавбек Данило, отличившийся уже 3 точными ударами.

Причем команда явно мотивирована побороться за чемпионский титул. Вот только нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

Наверняка номинальные гости будут действовать максимально активно. «Ботафого» нынче выглядит куда сильнее нестабильного «Гремио».

Статистика для ставок

«Гремио» в среднем забивает менее гола за матч

«Ботафого» не пропускает в 3 матчах кряду

«Ботафого» выиграл в двух своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: Гости явно постараются удержаться в лидирующей группе, и уж точно будут максимально активны у ворот соперника.

«Ботафого» явно сильнее нестабильного оппонента, к тому же в последних матчах прекрасно обороняется.

Ставка: Победа «Ботафого» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16