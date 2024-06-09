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    «Эспаньол» продлит свою гостевую ниченую серию?

    «Спортинг» Хихон — «Эспаньол». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Эспаньол»
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    «Эспаньол»
    Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в перовм полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Встреча состоится 9 июня и начнется в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Спортинг» Хихон

    Турнирное положение: Клуб из города Хихон с 65 очками завершил основную часть Сегунды на пятой строке, но от шестой, опередив на всего на балл седьмую позицию.

    «Спортинг» за всю дистанцию смог отпраздновать 18 викторий, 11 встреч свел вничью и 13 матчей проиграл, разница мячей составляет 51:42.

    Последние матчи: «Красно-белые» в двух заключительных матчах первенства с одинаковым счетом по 1:0 обыграли дома «Эйбар» и в гостях «Эльденсе», а перед этим потерпели гостевое фиаско от «Леганеса» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: Финишный отрезок «Спортинг» провел весьма неплохо, выиграв три поединка из пяти последних при одной мировой и одном фиаско. Однако две виктории из трех были добыты на коллективами из нижней части турнирной таблицы. Забить же команда смогла в четырех своих предыдущих встречах.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.

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    • Последние матчи: В заключительном туре чемпионата «попугаи» на своем поле разгромили «Картахену» со счетом 3:0, а игровым днем ранее они поделили очки на выезде с «Аморебьетой» 0:0, вылетевшей в итоге.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 16-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился шести выигрышей и десять поединков свел вничью. И в семи случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» дома выиграл пять из семи минувших встреч при двух фиаско

    • У «Эспаньола» сейчас 5-матчевая ничейная гостевая серия

    • Три из пяти предыдущих очных игр этих клубов завершились мировыми исходами

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Спортинга» букмекеры дают коэффициент 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа «Эспаньола» оценена в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: Здесь в первую очередь напрашивается ставка на крайне низовой исход, ведь эти команды сами по себе забивают немного, да и в первом матче форсировать события точно не будут.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.08.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на ничью, потому что «попугаи» свои пять предыдущих гостевых игр завершили именно мировыми исходами.

    Ставка: ничья за 3.10.

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    «Спортинг» Хихон — «Эспаньол». Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в перовм полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Встреча состоится 9 июня и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Хихон — «Эспаньол» с коэффициентом 3.10.
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