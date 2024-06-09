Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в перовм полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Встреча состоится 9 июня и начнется в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спортинг» Хихон

Турнирное положение: Клуб из города Хихон с 65 очками завершил основную часть Сегунды на пятой строке, но от шестой, опередив на всего на балл седьмую позицию.

«Спортинг» за всю дистанцию смог отпраздновать 18 викторий, 11 встреч свел вничью и 13 матчей проиграл, разница мячей составляет 51:42.

Последние матчи: «Красно-белые» в двух заключительных матчах первенства с одинаковым счетом по 1:0 обыграли дома «Эйбар» и в гостях «Эльденсе», а перед этим потерпели гостевое фиаско от «Леганеса» со счетом 1:2.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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Состояние команды: Финишный отрезок «Спортинг» провел весьма неплохо, выиграв три поединка из пяти последних при одной мировой и одном фиаско. Однако две виктории из трех были добыты на коллективами из нижней части турнирной таблицы. Забить же команда смогла в четырех своих предыдущих встречах.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.

Последние матчи: В заключительном туре чемпионата «попугаи» на своем поле разгромили «Картахену» со счетом 3:0, а игровым днем ранее они поделили очки на выезде с «Аморебьетой» 0:0, вылетевшей в итоге.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 16-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился шести выигрышей и десять поединков свел вничью. И в семи случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

«Спортинг» дома выиграл пять из семи минувших встреч при двух фиаско

У «Эспаньола» сейчас 5-матчевая ничейная гостевая серия

Три из пяти предыдущих очных игр этих клубов завершились мировыми исходами

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Спортинга» букмекеры дают коэффициент 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа «Эспаньола» оценена в 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.58 соответственно.

Прогноз: Здесь в первую очередь напрашивается ставка на крайне низовой исход, ведь эти команды сами по себе забивают немного, да и в первом матче форсировать события точно не будут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.08.

Прогноз: И также еще здесь ставим на ничью, потому что «попугаи» свои пять предыдущих гостевых игр завершили именно мировыми исходами.

Ставка: ничья за 3.10.