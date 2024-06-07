В рамках товарищеского матча 7 июня пройдет игра Албания — Азербайджан. Начало — 20:00 мск. Албания — Азербайджан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Албания

Турнирное положение: Албания готовится выступить на Евро-2024. Команда завоевала путевку на турнир и хочет сыграть в Германии как можно лучше.

Напомним, в квартете албанцы сразятся со сборными Италии, Хорватии и Испании. Первый матч со «Скуадрой адзуррой» пройдет 15 июня.

Последние матчи: Весной Албания провела три матча. Удалось победить только в одной встрече.

22 и 25 марта албанцы проиграли Чили (0:3) и Швеции (0:1) соответственно. Затем команда смогла разгромить Лихтенштейн со счетом 3:0.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Албания хорошо играет в родных стенах. В последних девяти домашних матчах команда проиграла дважды.

Албанская команда готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее со счетом 3:0 был разгромлен Лихтенштейн. Удастся ли победить сейчас?

Азербайджан

Турнирное положение: Сборная Азербайджана была не столь успешна в отборочном цикле Евро-2024.

Команда заняла в группе лишь 4-ю строчку, опередив Эстонию. Выше оказались Бельгия, Австрия и Швеция.

Последние матчи: Весной Азербайджан провел два товарищеских матча. Это было в марте.

Азербайджанцы одержали победу над Монголией со счетом 1:0. Затем последовала ничья с Болгарией (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Азербайджан находится в неплохой форме. Команда проиграла только один матч из последних четырех, победив дважды.

Букмекеры считают Албанию фаворитом. У команды есть шанс одержать вторую победу кряду. Азербайджан вряд ли окажет серьезное сопротивление.

Статистика для ставок

Албания выиграла лишь 1 матч из последних пяти, проиграв дважды

в четырех из последних шести матчей Албании проходила ставка «Тотал меньше 2,5 гола»

Албания проиграла лишь 1 матч из сыгранных пяти очных с Азербайджаном

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.70, победа Азербайджана — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Албания хочет порадовать поклонников перед Евро-2024. Нужно подготовиться к турниру как можно лучше. Албанцы должны победить.

Ставка: победа Албании за 2.20.

Прогноз: команды могут сыграть в свое удовольствие и преуспеть в атаке. Есть вероятность, что будет забито минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.