ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Англии с тревогой смотрит в будущееНа пути к Евро. Проблемы Англии, травмы Шотландии, Хорватия в Ватикане Где смотреть Евро-2024?Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2024? Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» и сборной РоссииШутки Карпина и рассказы Миранчука о Лиге Европы. Сборная России готовится к Беларуси
  • 23:11
    • Тудор покинул пост главного тренера «Лацио»
    Все новости спорта

    Албанцы одержат вторую победу кряду?

    Албания — Азербайджан. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на Сборная Азербайджана
    Прогноз и ставки на Албания — Азербайджан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Албании
    В рамках товарищеского матча 7 июня пройдет игра Албания — Азербайджан. Начало — 20:00 мск. Албания — Азербайджан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2024 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 20:00 Азербайджан

    Азербайджан

  • Баку
    •

    Албания

    Турнирное положение: Албания готовится выступить на Евро-2024. Команда завоевала путевку на турнир и хочет сыграть в Германии как можно лучше.

    Напомним, в квартете албанцы сразятся со сборными Италии, Хорватии и Испании. Первый матч со «Скуадрой адзуррой» пройдет 15 июня.

    Последние матчи: Весной Албания провела три матча. Удалось победить только в одной встрече.

    22 и 25 марта албанцы проиграли Чили (0:3) и Швеции (0:1) соответственно. Затем команда смогла разгромить Лихтенштейн со счетом 3:0.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: Албания хорошо играет в родных стенах. В последних девяти домашних матчах команда проиграла дважды.

    Албанская команда готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее со счетом 3:0 был разгромлен Лихтенштейн. Удастся ли победить сейчас?

    Азербайджан

    Турнирное положение: Сборная Азербайджана была не столь успешна в отборочном цикле Евро-2024.

    Команда заняла в группе лишь 4-ю строчку, опередив Эстонию. Выше оказались Бельгия, Австрия и Швеция.

  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2024?
  • Рассказываем, где и как смотреть матчи Евро-2024 в России
  • Вчера

    • Последние матчи: Весной Азербайджан провел два товарищеских матча. Это было в марте.

    Азербайджанцы одержали победу над Монголией со счетом 1:0. Затем последовала ничья с Болгарией (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: Азербайджан находится в неплохой форме. Команда проиграла только один матч из последних четырех, победив дважды.

    Букмекеры считают Албанию фаворитом. У команды есть шанс одержать вторую победу кряду. Азербайджан вряд ли окажет серьезное сопротивление.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Статистика для ставок

    • Албания выиграла лишь 1 матч из последних пяти, проиграв дважды

    • в четырех из последних шести матчей Албании проходила ставка «Тотал меньше 2,5 гола»

    • Албания проиграла лишь 1 матч из сыгранных пяти очных с Азербайджаном

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.70, победа Азербайджана — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Албания хочет порадовать поклонников перед Евро-2024. Нужно подготовиться к турниру как можно лучше. Албанцы должны победить.

    Ставка: победа Албании за 2.20.

    Прогноз: команды могут сыграть в свое удовольствие и преуспеть в атаке. Есть вероятность, что будет забито минимум три гола.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Харрис — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бангладеш — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сингапур — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швентек — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Паолини — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гибралтар — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сенегал — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кения — Бурунди
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чехия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Армения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Албания — Азербайджан. В рамках товарищеского матча 7 июня пройдет игра Албания — Азербайджан. Начало — 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Албания — Азербайджан с коэффициентом 2.20.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры