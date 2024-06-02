2 июня в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 17:30 мск. «Насаф» — «Локомотив» Ташкент: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» уж точно поборется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» в нынешнем чемпионате не проиграл ни разу. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч: 11 мячей в 8 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Насаф» расписал мировую с самаркандским «Динамо» (1:1).

А вот после того команда выиграла Суперкубок Узбекистана. В финале в серии пенальти был обыгран «Пахтакор».

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Насаф» забил 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует достаточно стабильные результаты. Да и оборона ошибается редко.

Матчи против ташкентцев для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись викториями.

Несомненно, «Насаф» постарается обогнать «Навбахор». Так что ждем от номинальных хозяев активных атакующих акций.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Железнодорожники бьются за выживание. Ныне «Локомотив» Ташкент располагается на скромном 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Локомотив» Ташкент лишь на 3 очка опережает зону прямого вылета. Плюс команда выиграла всего в 2 матчах чемпионата из 9.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Ташкентцы расписали мировую с «Сурханом» (1:1).

А вот до того команда потерпела поражение от «Бунедкора» (2:3). Да и поединок с АГМК завершился досадной коллизией (0:2).

Забивает команда в среднем гол за матч. Зато пропускает «Локомотив» Ташкент многовато: уже 14 мячей в 9 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ташкентцы выглядят не лучшим образом. Железнодорожники не побеждают в 6 матчах кряду.

При этом «Локомотив» Ташкент из этих 6 матчей уступил в четырех. Да и ошибок в обороне все никак не убавится.

По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Ташкентцы умудрились потерять ряд важных очков на ровном месте.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться баллами. Вот только последняя виктория над «Насафом» случилась еще 2 с половиной года назад.

Статистика для ставок

«Локомотив» Ташкент не побеждает 6 матчей подряд

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Локомотив» Ташкент уже 2 с половиной года не может одолеть «Насаф»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 5.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько похожими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Номинальные хозяева пытаются выбиться в лидеры, и уж точно активно сыграют в атаке.

«Локомотив» Ташкент давненько не побеждал, да и «Насаф» в последних матчах заметно прибавил.

Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00