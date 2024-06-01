1 июня в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 17:30 мск. «Бунедкор» — «Нефтчи» Фергана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» старт чемпионата полностью провалил. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Бунедкор» в нынешнем чемпионате выиграл всего 1 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 7 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Бунедкор» был разгромлен «Согдианой» (0:4).

А вот до того команда переиграла ташкентский «Локомотив» (3:2). Да и вообще, «Бунедкор» пропустил больше всех в лиге — 19 мячей.

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Бунедкор» забил 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует слабые результаты. Да и оборона ошибается регулярно.

Матчи против «нефтяников» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при 2 поражениях.

Несомненно, «Бунедкор» постарается выбраться из опасной зоны. Хозяева наверняка будут активно атаковать.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. Ныне «Нефтчи» Фергана располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера. Плюс команда выиграла всего в 4 матчах чемпионата из 8.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла взять три очка. «Нефтяники» минимально переиграли АГМК.

А вот до того команда с минимальным счетом уступила «Навбахору». Правда, поединок с «Андижаном» завершился досадной ничьей (2:2).

Забивает команда в среднем аккурат гол за матч. Зато пропускает «Нефтчи» Фергана мало: всего 6 мячей в 8 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нефтчи» Фергана не блещет стабильностью. Между тем, за медали команда уж точно поборется!

При этом оборона «Нефтчи» Фергана выглядит едва ли не монолитнее всех в лиге. Да и в других аспектах команда должна поднатореть.

По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Ферганцы умудрились потерять несколько важных очков на ровном месте.

Нет сомнений, что номинальные гости едут в гости за тремя очками. Да и оппонент имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

Статистика для ставок

«Бунедкор» пропустил больше всех в лиге — 19 мячей

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Нефтчи» Фергана в среднем пропускает менее гола за матч

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.54.

Прогноз: Номинальные гости постараются приблизиться к лидерам, и уж точно активно сыграют в атаке.

«Нефтчи» Фергана явно сильнее соперника, который, ко всему прочему, слишком много пропускает.

Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.01