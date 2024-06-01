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    Добудут ли «нефтяники» три очка?

    «Бунедкор» — «Нефтчи» Фергана. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 1 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Нефтчи» Фергана
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    «Нефтчи» Фергана
    1 июня в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 17:30 мск. «Бунедкор» — «Нефтчи» Фергана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 01 Июня 2024 года

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Бунёдкор 17:30 Нефтчи Фергана

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
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    «Бунедкор»

    Турнирное положение: «Бунедкор» старт чемпионата полностью провалил. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бунедкор» в нынешнем чемпионате выиграл всего 1 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 7 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Бунедкор» был разгромлен «Согдианой» (0:4).

    А вот до того команда переиграла ташкентский «Локомотив» (3:2). Да и вообще, «Бунедкор» пропустил больше всех в лиге — 19 мячей.

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Бунедкор» забил 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует слабые результаты. Да и оборона ошибается регулярно.

    Матчи против «нефтяников» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при 2 поражениях.

    Несомненно, «Бунедкор» постарается выбраться из опасной зоны. Хозяева наверняка будут активно атаковать.

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. Ныне «Нефтчи» Фергана располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера. Плюс команда выиграла всего в 4 матчах чемпионата из 8.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла взять три очка. «Нефтяники» минимально переиграли АГМК.

    А вот до того команда с минимальным счетом уступила «Навбахору». Правда, поединок с «Андижаном» завершился досадной ничьей (2:2).

    Забивает команда в среднем аккурат гол за матч. Зато пропускает «Нефтчи» Фергана мало: всего 6 мячей в 8 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нефтчи» Фергана не блещет стабильностью. Между тем, за медали команда уж точно поборется!

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    При этом оборона «Нефтчи» Фергана выглядит едва ли не монолитнее всех в лиге. Да и в других аспектах команда должна поднатореть.

    По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Ферганцы умудрились потерять несколько важных очков на ровном месте.

    Нет сомнений, что номинальные гости едут в гости за тремя очками. Да и оппонент имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

    Статистика для ставок

    • «Бунедкор» пропустил больше всех в лиге — 19 мячей

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.54.

    Прогноз: Номинальные гости постараются приблизиться к лидерам, и уж точно активно сыграют в атаке.

    «Нефтчи» Фергана явно сильнее соперника, который, ко всему прочему, слишком много пропускает.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.01

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    «Бунедкор» — «Нефтчи» Фергана. 1 июня в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бунедкор» — «Нефтчи» Фергана с коэффициентом 2.16.
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