Бунёдкор
Нефтчи Фергана
«Бунедкор»
Турнирное положение: «Бунедкор» старт чемпионата полностью провалил. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Бунедкор» в нынешнем чемпионате выиграл всего 1 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 7 мячей в 9 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Бунедкор» был разгромлен «Согдианой» (0:4).
А вот до того команда переиграла ташкентский «Локомотив» (3:2). Да и вообще, «Бунедкор» пропустил больше всех в лиге — 19 мячей.
В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Бунедкор» забил 3 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует слабые результаты. Да и оборона ошибается регулярно.
Матчи против «нефтяников» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при 2 поражениях.
Несомненно, «Бунедкор» постарается выбраться из опасной зоны. Хозяева наверняка будут активно атаковать.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. Ныне «Нефтчи» Фергана располагается на 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера. Плюс команда выиграла всего в 4 матчах чемпионата из 8.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла взять три очка. «Нефтяники» минимально переиграли АГМК.
А вот до того команда с минимальным счетом уступила «Навбахору». Правда, поединок с «Андижаном» завершился досадной ничьей (2:2).
Забивает команда в среднем аккурат гол за матч. Зато пропускает «Нефтчи» Фергана мало: всего 6 мячей в 8 поединках.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нефтчи» Фергана не блещет стабильностью. Между тем, за медали команда уж точно поборется!
При этом оборона «Нефтчи» Фергана выглядит едва ли не монолитнее всех в лиге. Да и в других аспектах команда должна поднатореть.
По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Ферганцы умудрились потерять несколько важных очков на ровном месте.
Нет сомнений, что номинальные гости едут в гости за тремя очками. Да и оппонент имеет огромные проблемы с надежностью тылов.
Статистика для ставок
- «Бунедкор» пропустил больше всех в лиге — 19 мячей
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
- «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает менее гола за матч
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.54.
- 2.15Арсенал Тула — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 3.40Акрон — Урал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.50БАТЭ — Слуцк: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Номинальные гости постараются приблизиться к лидерам, и уж точно активно сыграют в атаке.
«Нефтчи» Фергана явно сильнее соперника, который, ко всему прочему, слишком много пропускает.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.
Ставка: Обе забьют за 2.01