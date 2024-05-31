Норвегия
Косово
Норвегия (жен)
Турнирное положение: после двух матчей Норвегия (жен) имеет три очка в группе А1. Как, впрочем, и все остальные команды, которые по разу выиграли и проиграли.
Последние матчи: в предыдущем матче норвежки проиграли в гостях сборной Нидерландов (0:1). Они пропустили в начале встречи, а отыграться не смогли. Соперницы грамотно закрылись и ничего не позволили создать у своих ворот.
В первом туре была разгромлена Финляндия со счетом 4:0 на своем поле.
Не сыграют: все ведущие игроки в строю.
Состояние команды: Норвегия (жен) является одним из главных претендентов на выход из этой группы, команда потеряла очки во втором туре и теперь ей необходима победа против сильной сборной Италии.
Италия (жен)
Турнирное положение: после двух туров Италия (жен) имеет три очка и делит 1-4 места в группе А1 с еще тремя сборными, имеющими аналогичные показатели.
Последние матчи: во втором туре Италия (жен) неожиданно уступила в гостях сборной Финляндии со счетом 1:2. Первый тайм остался за итальянками, но после перерыва инициатива перешла к финкам, которые смогли забить два гола и завоевать три очка.
В первом туре была одержана уверенная победа над сборной Нидерландов со счетом 2:0.
Не сыграют: сборная подошла без потерь.
Состояние команды: итальянки неожиданно потеряли очки в прошлом туре в матче с гораздо более слабым соперником (Финляндией) и теперь против другой скандинавской команды им необходима только победа. Вряд ли женская сборная Италии оступится и во второй раз.
Статистика для ставок
- В 2022 году Италия на своем поле победила Норвегию со счетом 2:1
- Италия после двух матчей имеет разницу 3-2
- Италия после двух матчей имеет разницу 4-1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Норвегия (жен) дают 2,29, а на Италию (жен) — 2,95, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.
- 1.90Кремонезе — Венеция: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.18Сент-Этьен — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.05Австрия (жен) — Исландия (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Италия ничуть не слабее Норвегии по качеству игры и составу, фактор домашнего поля не будет тут играть решающей роли. Вряд ли в этой встрече итальянки уступят своим соперницам.
Ставка: победа Италии (жен) с форой 0 за 2,12.
Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант с чистой победой гостей.
Ставка: Италия выиграет за 2,95.