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    Итальянки не отдадут эту игру

    Норвегия (жен) — Италия (жен). Ставка (к. 2.12) и прогноз на отборочный чемпионат Европы среди женщин 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия (жен) — Италия (жен)
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    Сборная Италии
    31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Норвегия (жен) — Италия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Норвегия (жен) — Италия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2024 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 20:00 Косово

    Косово

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Норвегия (жен)

    Турнирное положение: после двух матчей Норвегия (жен) имеет три очка в группе А1. Как, впрочем, и все остальные команды, которые по разу выиграли и проиграли.

    Последние матчи: в предыдущем матче норвежки проиграли в гостях сборной Нидерландов (0:1). Они пропустили в начале встречи, а отыграться не смогли. Соперницы грамотно закрылись и ничего не позволили создать у своих ворот.

    В первом туре была разгромлена Финляндия со счетом 4:0 на своем поле.

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    • Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: Норвегия (жен) является одним из главных претендентов на выход из этой группы, команда потеряла очки во втором туре и теперь ей необходима победа против сильной сборной Италии.

    Италия (жен)

    Турнирное положение: после двух туров Италия (жен) имеет три очка и делит 1-4 места в группе А1 с еще тремя сборными, имеющими аналогичные показатели.

    Последние матчи: во втором туре Италия (жен) неожиданно уступила в гостях сборной Финляндии со счетом 1:2. Первый тайм остался за итальянками, но после перерыва инициатива перешла к финкам, которые смогли забить два гола и завоевать три очка.

    Все прогнозы на футбол

    В первом туре была одержана уверенная победа над сборной Нидерландов со счетом 2:0.

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    Не сыграют: сборная подошла без потерь.

    Состояние команды: итальянки неожиданно потеряли очки в прошлом туре в матче с гораздо более слабым соперником (Финляндией) и теперь против другой скандинавской команды им необходима только победа. Вряд ли женская сборная Италии оступится и во второй раз.

    Статистика для ставок

    • В 2022 году Италия на своем поле победила Норвегию со счетом 2:1

    • Италия после двух матчей имеет разницу 3-2

    • Италия после двух матчей имеет разницу 4-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Норвегия (жен) дают 2,29, а на Италию (жен) — 2,95, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

    Прогноз: Италия ничуть не слабее Норвегии по качеству игры и составу, фактор домашнего поля не будет тут играть решающей роли. Вряд ли в этой встрече итальянки уступят своим соперницам.

    Ставка: победа Италии (жен) с форой 0 за 2,12.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант с чистой победой гостей.

    Ставка: Италия выиграет за 2,95.

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    Норвегия (жен) — Италия (жен). 31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Норвегия (жен) — Италия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Норвегия (жен) — Италия (жен) с коэффициентом 2.12.
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