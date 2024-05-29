29 мая в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Атырау». Начало игры — в 16:00 мск. «Тобол» — «Атырау»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» не лучшим образом стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Тобол» лишь 3 раза победил в нынешнем сезоне. Правда, отставание от лидера составляет всего 3 очка.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла победить. «Тобол» минимально уступил карагандинскому «Шахтеру».

А вот до того команда минимально уступила еще и «Ордабасам». Зато «Жетысу» был обыгран, причем тоже с минимальным счетом.

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Тобол» забил всего 2 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч.

Матчи против «Атырау» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков костанайцы выиграли 3 раза при 2 поражениях.

Причем в трех последних очных поединках костанайцы были сильнее. Да и нынче команде нужно срочно прерывать свой неудачный сериал.

«Атырау»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках чемпионата Казахстана. Ныне «Атырау» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Атырау» выиграл всего в двух поединках чемпионата. Да и забила команда лишь 6 мячей в 8 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре команда смогла взять три очка. «Атырау» минимально переиграл «Астану».

А вот до того команда минимально уступила «Кайрату». Зато «Кызылжар» был обыгран весьма уверенно (2:0).

Забивает команда в среднем менее гола за матч. Да и вообще, «Атырау» уж слишком натужно даются победы.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атырау» выглядит недостаточно убедительно. Особенно хромает реализация.

Зато оборона команды действует монолитно. «Атырау» пропустил в свои ворота 5 раз в 8 поединках чемпионата.

Более того, «Атырау» не может забить в ворота «Тобола» 3 матча подряд. Все эти встречи завершились минимальными поражениями.

Нет сомнений, что номинальные гости не боятся костанайцев. Да и оппонент нынче переживает не самые лучшие времена.

Статистика для ставок

«Тобол» в 3 последних очных встречах одолел «Атырау»

«Атырау» забивает в среднем менее гола за матч

Обе команды в чемпионате в среднем пропускают менее гола за матч

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Костанайцы явно намерены исправиться за неудачи в чемпионате.

«Тобол» в трех последних матчах обыграл «Атырау», да и сейчас команда выглядит сильнее оппонента.

Ставка: Победа «Тобола» в 1 тайме за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники распишут паритет во втором тайме.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.63