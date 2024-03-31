«Сарагоса»
Турнирное положение: С 38 набранными очками коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на шесть пунктов опережает зону вылета.
«Сарагоса» в текущем первенстве добилась девяти викторий, 11 встреч свела вничью и потерпела 12 фиаско, забила 28 мячей, а пропустила на гол больше.
Сарагоса — Тенерифе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы расписали гостевую мировую против «Мирандеса» 0:0, а туром ранее он на своем поле минимально проиграли «Эспаньолу» со счетом 0:1
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Сарагоса» к предстоящей встрече подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный период команда расписала две мировые и потерпела пять поражении. Причем за все данное время она смогла забить лишь гол. А в пяти последних поединках она и вовсе не забивала.
«Тенерифе»
Турнирное положение: С 42 набранными баллами «Тенерифе» находится на 12 строке в турнирной таблице Сегунды и на восемь пунктов отстает от зоны плей-офф.
Канарцы в текущем первенстве добились 11 выигрышей, 12 встреч они проиграли и расписали девять мировых, забили всего 29 голов, а пропустили на два больше.
Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде поделили очки с «Эспаньолом» 1:1. А перед этим сыграли вничью дома с «Уэской» 0:0, а ранее проиграли в Сантандере «Расингу» 2:4. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.
Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: Островитяне в отрезке последних девяти встреч чемпионата смогли отпраздновать две виктории, два матча они еще проиграли и пять поединков завершили миром. И в этот период времени семь из девяти проведенных игр завершились низовыми исходами.
Статистика для ставок
- У «Сарагосы» лишь один забитый мяч за прошедшие семь встреч
- У «Тенерифе» в гостях 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре ничьи
- «Сарагоса» не проигрывает «Тенерифе» в четырех последних очных играх, дважды выиграв за это время
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сарагосы» — 2.29, победа «Тенерифе» — 3.77, ничья — 2.86.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.35 и 1.32 соответственно.
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Прогноз: «Сарагоса» сейчас находится в очень плохом состоянии, но так как она удачно играет против предстоящего противника, то хоть на забитый гол вполне может рассчитывать.
Рекомендуемая ставка: ИТ «Сарагосы» больше 1,0 за 2.11.
Прогноз: И вторым вариантом ставки в этом поединке будет ничья, так как в последнее время эти клубы очень часто выдают мировые результаты.
Ставка: ничья за 2.86.