В воскресенье, 31 марта, в 33-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Сарагоса» — «Тенерифе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сарагоса»

Турнирное положение: С 38 набранными очками коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на шесть пунктов опережает зону вылета.

«Сарагоса» в текущем первенстве добилась девяти викторий, 11 встреч свела вничью и потерпела 12 фиаско, забила 28 мячей, а пропустила на гол больше.

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Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы расписали гостевую мировую против «Мирандеса» 0:0, а туром ранее он на своем поле минимально проиграли «Эспаньолу» со счетом 0:1

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Сарагоса» к предстоящей встрече подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный период команда расписала две мировые и потерпела пять поражении. Причем за все данное время она смогла забить лишь гол. А в пяти последних поединках она и вовсе не забивала.

«Тенерифе»

Турнирное положение: С 42 набранными баллами «Тенерифе» находится на 12 строке в турнирной таблице Сегунды и на восемь пунктов отстает от зоны плей-офф.

Канарцы в текущем первенстве добились 11 выигрышей, 12 встреч они проиграли и расписали девять мировых, забили всего 29 голов, а пропустили на два больше.

Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде поделили очки с «Эспаньолом» 1:1. А перед этим сыграли вничью дома с «Уэской» 0:0, а ранее проиграли в Сантандере «Расингу» 2:4. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: Островитяне в отрезке последних девяти встреч чемпионата смогли отпраздновать две виктории, два матча они еще проиграли и пять поединков завершили миром. И в этот период времени семь из девяти проведенных игр завершились низовыми исходами.

Статистика для ставок

У «Сарагосы» лишь один забитый мяч за прошедшие семь встреч

У «Тенерифе» в гостях 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре ничьи

«Сарагоса» не проигрывает «Тенерифе» в четырех последних очных играх, дважды выиграв за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сарагосы» — 2.29, победа «Тенерифе» — 3.77, ничья — 2.86.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.35 и 1.32 соответственно.

Прогноз: «Сарагоса» сейчас находится в очень плохом состоянии, но так как она удачно играет против предстоящего противника, то хоть на забитый гол вполне может рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: ИТ «Сарагосы» больше 1,0 за 2.11.

Прогноз: И вторым вариантом ставки в этом поединке будет ничья, так как в последнее время эти клубы очень часто выдают мировые результаты.

Ставка: ничья за 2.86.