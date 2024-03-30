«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» Фр вряд ли поборется за топ-4. Да и с атакой у команды складывается не очень: всего 42 забитых мяча.
Айнтрахт Ф — Унион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Айнтрахт» Фр уступил «Боруссии» Д (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
До последней коллизии франкфуртцы выиграли в двух матчах кряду. Да и из Лиги конференций команда вылетела.
Не сыграют: Саша Каладжич, Себастьян Роде — травмированы. Бута — дисквалифицирован.
Состояние команды: Вылет из еврокубков больно ударил по амбициям команды. Впрочем, теперь можно сконцентрироваться на Бундеслиге.
Матчи против «Униона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл трижды при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных встречах франкфуртцы были сильнее.
«Унион»
Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне выступает крайне блекло. На текущий момент команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Унион» уж слишком часто терпит поражения — 14 раз. Да и забивает команда по праздникам: 25 мячей в 26 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Унион» переиграл «Вердер» со счетом 2:1.
В паузу на сборные берлинцы сыграли контрольный поединок. Команда переиграла скромный «Магдебург» (3:1).
А вот до победы над бременцами «Унион» потерпел два поражения кряду. Причем в тех встречах команда не забивала.
Не сыграют: Яник Хаберер — травмирован. Андрас Шафер — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Унион» явно не преуспевает. Команда вряд ли поднимется выше экватора таблицы.
Имея достаточно качественный подбор игроков, берлинцы все никак не найдут свою игру. Да и скамейка у команды слишком короткая.
Плюс ко всему, «Унион» побеждает крайне редко. Сейчас в активе у берлинцев всего лишь 8 побед.
Наверняка берлинцы будут стремиться разжиться очками. «Унион» способен выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Берлинцы в среднем забивают меньше гола за матч
- «Айнтрахт» Фр обыграл берлинцев в двух последних очных поединках
- Франкфукртцы являются одной из самых миролюбивых команд лиги — 10 паритетов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.18 и 1.79.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Бристоль Сити — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.
И те, и другие не блещут надежностью собственных тылов, так что может ожидать высокой общей результативности.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.58