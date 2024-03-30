В рамках 27-го тура чемпионата Германии 30 марта пройдет матч «Айнтрахт» Фр — «Унион». Начало — 17:30 (мск). «Айнтрахт» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр вряд ли поборется за топ-4. Да и с атакой у команды складывается не очень: всего 42 забитых мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Айнтрахт» Фр уступил «Боруссии» Д (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

До последней коллизии франкфуртцы выиграли в двух матчах кряду. Да и из Лиги конференций команда вылетела.

Не сыграют: Саша Каладжич, Себастьян Роде — травмированы. Бута — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: Вылет из еврокубков больно ударил по амбициям команды. Впрочем, теперь можно сконцентрироваться на Бундеслиге.

Матчи против «Униона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл трижды при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных встречах франкфуртцы были сильнее.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне выступает крайне блекло. На текущий момент команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Унион» уж слишком часто терпит поражения — 14 раз. Да и забивает команда по праздникам: 25 мячей в 26 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Унион» переиграл «Вердер» со счетом 2:1.

В паузу на сборные берлинцы сыграли контрольный поединок. Команда переиграла скромный «Магдебург» (3:1).

А вот до победы над бременцами «Унион» потерпел два поражения кряду. Причем в тех встречах команда не забивала.

Не сыграют: Яник Хаберер — травмирован. Андрас Шафер — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Унион» явно не преуспевает. Команда вряд ли поднимется выше экватора таблицы.

Имея достаточно качественный подбор игроков, берлинцы все никак не найдут свою игру. Да и скамейка у команды слишком короткая.

Плюс ко всему, «Унион» побеждает крайне редко. Сейчас в активе у берлинцев всего лишь 8 побед.

Наверняка берлинцы будут стремиться разжиться очками. «Унион» способен выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Берлинцы в среднем забивают меньше гола за матч

«Айнтрахт» Фр обыграл берлинцев в двух последних очных поединках

Франкфукртцы являются одной из самых миролюбивых команд лиги — 10 паритетов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.18 и 1.79.

Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.

И те, и другие не блещут надежностью собственных тылов, так что может ожидать высокой общей результативности.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.58