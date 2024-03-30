ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
    Все новости спорта

    С голами проблем не будет

    «Айнтрахт» — «Унион». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на Унион Берлин Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Унион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Гетце
    В рамках 27-го тура чемпионата Германии 30 марта пройдет матч «Айнтрахт» Фр — «Унион». Начало — 17:30 (мск). «Айнтрахт» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Марта 2024 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Унион Унион
  • Берлин
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр вряд ли поборется за топ-4. Да и с атакой у команды складывается не очень: всего 42 забитых мяча.

    Айнтрахт Ф — Унион: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.003.454.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Айнтрахт» Фр уступил «Боруссии» Д (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    До последней коллизии франкфуртцы выиграли в двух матчах кряду. Да и из Лиги конференций команда вылетела.

    Не сыграют: Саша Каладжич, Себастьян Роде — травмированы. Бута — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: Вылет из еврокубков больно ударил по амбициям команды. Впрочем, теперь можно сконцентрироваться на Бундеслиге.

    Матчи против «Униона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл трижды при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных встречах франкфуртцы были сильнее.

    «Унион»

    Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне выступает крайне блекло. На текущий момент команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Унион» уж слишком часто терпит поражения — 14 раз. Да и забивает команда по праздникам: 25 мячей в 26 поединках.

  • Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
  • Вспоминаем игроков, которые остались в своих клубах несмотря на внезапное и позорное понижение в классе
  • 27/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Унион» переиграл «Вердер» со счетом 2:1.

    В паузу на сборные берлинцы сыграли контрольный поединок. Команда переиграла скромный «Магдебург» (3:1).

    А вот до победы над бременцами «Унион» потерпел два поражения кряду. Причем в тех встречах команда не забивала.

    Не сыграют: Яник Хаберер — травмирован. Андрас Шафер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Унион» явно не преуспевает. Команда вряд ли поднимется выше экватора таблицы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Имея достаточно качественный подбор игроков, берлинцы все никак не найдут свою игру. Да и скамейка у команды слишком короткая.

    Плюс ко всему, «Унион» побеждает крайне редко. Сейчас в активе у берлинцев всего лишь 8 побед.

    Наверняка берлинцы будут стремиться разжиться очками. «Унион» способен выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Берлинцы в среднем забивают меньше гола за матч

    • «Айнтрахт» Фр обыграл берлинцев в двух последних очных поединках

    • Франкфукртцы являются одной из самых миролюбивых команд лиги — 10 паритетов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.18 и 1.79.

    Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.

    И те, и другие не блещут надежностью собственных тылов, так что может ожидать высокой общей результативности.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.58

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Престон — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч КПР — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Норвич — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Унион» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры