«Парма»
Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии В с 59-ю очками в активе после 28-и туров, опережая ближайшего преследователя на 6 баллов.
Стоит отметить, что у «Пармы» самая лучшая атака в Серии В. За 28 встреч команда забила 53 гола — это лучший показатель в лиге. К тому же, «Парма» пропустила 28 мячей.
Последние матчи: В последнем туре Серии В команда обыграла «Тернану» (3:1), а встречей ранее сыграла вничью с «Козенцей» (1:1) на своем поле.
За последние 5 матчей в Серии В «Парма» трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот период команда забила 10 голов при 6-и пропущенных. В одной из встреч «Парма» и «Пиза» устроили голевой триллер (3:2), в котором «крестоносцы» вырвали победу на 90+5-й минуте.
Состояние команды: «Парма» — главный претендент на выход в Серию А по итогам нынешнего сезона. Команда действительно играет лучше остальных в лиге.
«Парма» набрала 30 очков из 42-х возможных на своем поле в рамках Серии В, занимая 1-е место в лиге по этому показателю. К тому же, за 14 встреч команда пропустила всего 13 мячей.
В нынешнем сезоне «Брешия» и «Парма» уже встречались между собой. В том матче «крестоносцы» победили со счетом 2:0, забив все голы уже к 25-й минуте 1-го тайма.
«Брешия»
Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Серии В с 38-ю очками в активе, продолжая борьбу за выход в стыковые матчи за право выступать в Серии А.
В нынешнем сезоне у «Брешии» наладилась оборона. Команда пропустила всего 28 голов за 28 встреч. К слову, такой же показатель и у «Пармы».
Последние матчи: В прошедшем туре «Брешия» обыграла своего прямого конкурента «Палермо» (4:2). Интересно, что команды забили все 6 голов еще в 1-м тайме.
В последних 5-и матчах Серии В «Брешия» проиграла только «Комо» (0:1), трижды сыграла вничью и 1 раз победила. За этот период команда забила 6 голов при 5-и пропущенных.
Состояние команды: «Брешия» вполне способна попасть в Серию А по итогам сезона, потенциал у команды точно есть. Несмотря на это, команда довольно часто проигрывает прямым конкурентам.
К слову, команда уступила «Комо», а до этого потеряла очки с «Кремонезе» (0:1). В добавок, «Брешия» проиграла все 3 последних матчах с «Пармой» с одинаковым счетом 0:2.
Команда набрала 18 очков из 42-х возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 9-е место в Серии В.
Статистика для ставок
- В последних 3-х очных встречах «Парма» одерживала победу со счетом 2:0
- «Брешия» не проиграла ни одного матча из последних 4-х
- В последних 6-и матчах «Парма» не проиграла ни одного раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:«Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа «Брешии» — в 5.60.
ТБ 2.5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.85.
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Прогноз: Можно предположить, что «Парма» не оставит шансов «Брешии» в предстоящем матче.
Ставка: Победа «Пармы» с форой (-1) за 2.05.
Прогноз: «Брешия» точно будет пытаться победить. Можно предположить, что гости забьют минимум 1 гол.
Ставка: Обе забьют за 1.93.