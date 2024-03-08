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    «Парма» не оставит шансов своему сопернику?

    «Парма» — «Брешия». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия В, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Брешия»
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    «Парма»
    8 марта в рамках 29-го тура тура итальянской Серии В «Парма» в родных стенах сыграет против «Брешии». Начало игры — в 22:30 по мск. «Парма» — «Брешия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 08 Марта 2024 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 22:30 Брешия Брешия
  • Брешия
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    «Парма»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии В с 59-ю очками в активе после 28-и туров, опережая ближайшего преследователя на 6 баллов.

    Стоит отметить, что у «Пармы» самая лучшая атака в Серии В. За 28 встреч команда забила 53 гола — это лучший показатель в лиге. К тому же, «Парма» пропустила 28 мячей.

    Последние матчи: В последнем туре Серии В команда обыграла «Тернану» (3:1), а встречей ранее сыграла вничью с «Козенцей» (1:1) на своем поле.

    За последние 5 матчей в Серии В «Парма» трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот период команда забила 10 голов при 6-и пропущенных. В одной из встреч «Парма» и «Пиза» устроили голевой триллер (3:2), в котором «крестоносцы» вырвали победу на 90+5-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Парма» — главный претендент на выход в Серию А по итогам нынешнего сезона. Команда действительно играет лучше остальных в лиге.

    «Парма» набрала 30 очков из 42-х возможных на своем поле в рамках Серии В, занимая 1-е место в лиге по этому показателю. К тому же, за 14 встреч команда пропустила всего 13 мячей.

    В нынешнем сезоне «Брешия» и «Парма» уже встречались между собой. В том матче «крестоносцы» победили со счетом 2:0, забив все голы уже к 25-й минуте 1-го тайма.

    «Брешия»

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Серии В с 38-ю очками в активе, продолжая борьбу за выход в стыковые матчи за право выступать в Серии А.

    В нынешнем сезоне у «Брешии» наладилась оборона. Команда пропустила всего 28 голов за 28 встреч. К слову, такой же показатель и у «Пармы».

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «Брешия» обыграла своего прямого конкурента «Палермо» (4:2). Интересно, что команды забили все 6 голов еще в 1-м тайме.

    В последних 5-и матчах Серии В «Брешия» проиграла только «Комо» (0:1), трижды сыграла вничью и 1 раз победила. За этот период команда забила 6 голов при 5-и пропущенных.

    Состояние команды: «Брешия» вполне способна попасть в Серию А по итогам сезона, потенциал у команды точно есть. Несмотря на это, команда довольно часто проигрывает прямым конкурентам.

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    К слову, команда уступила «Комо», а до этого потеряла очки с «Кремонезе» (0:1). В добавок, «Брешия» проиграла все 3 последних матчах с «Пармой» с одинаковым счетом 0:2.

    Команда набрала 18 очков из 42-х возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 9-е место в Серии В.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х очных встречах «Парма» одерживала победу со счетом 2:0

    • «Брешия» не проиграла ни одного матча из последних 4-х

    • В последних 6-и матчах «Парма» не проиграла ни одного раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа «Брешии» — в 5.60.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.85.

    Прогноз: Можно предположить, что «Парма» не оставит шансов «Брешии» в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Пармы» с форой (-1) за 2.05.

    Прогноз: «Брешия» точно будет пытаться победить. Можно предположить, что гости забьют минимум 1 гол.

    Ставка: Обе забьют за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Брешия» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. «Парма» не оставит шансов своему сопернику?
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