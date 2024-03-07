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    «Дамак» прервет серию без побед

    «Дамак» — «Аль-Вахда». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 7 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Дамак» — «Аль-Вахда»
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    «Дамак»
    В 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Дамак» на своем поле примет «Аль-Вахду». Поединок состоится 7 марта и начнется в 17:00 по мск. «Дамак» — «Аль-Вахда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 07 Марта 2024 года
    Дамак
  • Хамис-Мушайт
    •  Дамак 17:00 Аль-Вахда Аль-Вахда
  • Мекка
    •

    «Дамак»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 31 баллом идут шестыми и сильно отстают от призовых мест.

    «Дамак» в текущем чемпионате выиграл восемь встреч из 22 проведенных, а также по семь раз играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 36:29.

    Последние матчи: В прошлом туре коллектив потерпел домашнее фиаско от «Аль-Иттифака» со счетом 0:2, пропустив оба гола уже до перерыва. И этим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч.

    Не сыграют: Вратарь Мустафа Зехба дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К этому поединку «Дамак» подходит не в лучшем состоянии. Команда сейчас имеет 4-матчевую безвыигрышную серию. В этот период она потерпела три проигрыша и расписала одну мировую. Причем за весь этот период времени она смогла забить всего лишь один гол.

    «Аль-Вахда»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице дружина Йоргоса Дониса с 27 очками идет на десятой строке.

    «Аль-Вахда» за всю турнирную дистанцию отпраздновала восемь викторий, три поединка свела вничью и 11 встреч проиграла, разница мячей — 36:40.

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    • Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке клуб из Мекки расписал дома ничью с «Аль-Таавуном» 3:3. И тем самым он продлил свою серию без побед в чемпионате до четырех поединков, где дважды проиграл.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Аль-Вахда» также не побеждает на протяжении последних четырех встреч чемпионата. Но за этот период она уступила в двух случаях, а еще два поединка завершила вничью. И только в одном матче данного отрезка коллектив не смог забить.

    Статистика для ставок

    • «Дамак» дома проиграл две последние игры, но перед этим не уступал на протяжении шести игр, выиграть пять из них

    • «Аль-Вахда» в гостях проиграла шесть матчей из семи предыдущих

    • Три из пяти последних очных встреч этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Дамака» букмекеры дают коэффициент 2.16. Ничья оценена в 3.36, а победа «Аль-Вахды» оценена в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу «Дамака», потому что дома он выступает вполне сносно, а вот «Аль-Вахда» в гостях в последнем своем отрезке почти всегда уступала.

    Рекомендуемая ставка: победа «Дамака» за 2.16.

    Прогноз: И также в этом поединке ставим еще на верховой исход, так как в обороне эти клубы действуют не лучшим образом и редко когда сохраняют свои ворота на замке.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.79.

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    Ставка и прогноз на матч «Дамак» — «Аль-Вахда» с коэффициентом 2.16. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Дамак» прервет серию без побед
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