«Дамак»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 31 баллом идут шестыми и сильно отстают от призовых мест.
«Дамак» в текущем чемпионате выиграл восемь встреч из 22 проведенных, а также по семь раз играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 36:29.
Последние матчи: В прошлом туре коллектив потерпел домашнее фиаско от «Аль-Иттифака» со счетом 0:2, пропустив оба гола уже до перерыва. И этим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч.
Не сыграют: Вратарь Мустафа Зехба дисквалифицирован.
Состояние команды: К этому поединку «Дамак» подходит не в лучшем состоянии. Команда сейчас имеет 4-матчевую безвыигрышную серию. В этот период она потерпела три проигрыша и расписала одну мировую. Причем за весь этот период времени она смогла забить всего лишь один гол.
«Аль-Вахда»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице дружина Йоргоса Дониса с 27 очками идет на десятой строке.
«Аль-Вахда» за всю турнирную дистанцию отпраздновала восемь викторий, три поединка свела вничью и 11 встреч проиграла, разница мячей — 36:40.
Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке клуб из Мекки расписал дома ничью с «Аль-Таавуном» 3:3. И тем самым он продлил свою серию без побед в чемпионате до четырех поединков, где дважды проиграл.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Аль-Вахда» также не побеждает на протяжении последних четырех встреч чемпионата. Но за этот период она уступила в двух случаях, а еще два поединка завершила вничью. И только в одном матче данного отрезка коллектив не смог забить.
Статистика для ставок
- «Дамак» дома проиграл две последние игры, но перед этим не уступал на протяжении шести игр, выиграть пять из них
- «Аль-Вахда» в гостях проиграла шесть матчей из семи предыдущих
- Три из пяти последних очных встреч этих клубов завершились вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Дамака» букмекеры дают коэффициент 2.16. Ничья оценена в 3.36, а победа «Аль-Вахды» оценена в 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.00 соответственно.
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Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу «Дамака», потому что дома он выступает вполне сносно, а вот «Аль-Вахда» в гостях в последнем своем отрезке почти всегда уступала.
Рекомендуемая ставка: победа «Дамака» за 2.16.
Прогноз: И также в этом поединке ставим еще на верховой исход, так как в обороне эти клубы действуют не лучшим образом и редко когда сохраняют свои ворота на замке.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.79.