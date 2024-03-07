В 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Дамак» на своем поле примет «Аль-Вахду». Поединок состоится 7 марта и начнется в 17:00 по мск. «Дамак» — «Аль-Вахда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дамак»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 31 баллом идут шестыми и сильно отстают от призовых мест.

«Дамак» в текущем чемпионате выиграл восемь встреч из 22 проведенных, а также по семь раз играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 36:29.

Последние матчи: В прошлом туре коллектив потерпел домашнее фиаско от «Аль-Иттифака» со счетом 0:2, пропустив оба гола уже до перерыва. И этим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч.

Не сыграют: Вратарь Мустафа Зехба дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: К этому поединку «Дамак» подходит не в лучшем состоянии. Команда сейчас имеет 4-матчевую безвыигрышную серию. В этот период она потерпела три проигрыша и расписала одну мировую. Причем за весь этот период времени она смогла забить всего лишь один гол.

«Аль-Вахда»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице дружина Йоргоса Дониса с 27 очками идет на десятой строке.

«Аль-Вахда» за всю турнирную дистанцию отпраздновала восемь викторий, три поединка свела вничью и 11 встреч проиграла, разница мячей — 36:40.

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке клуб из Мекки расписал дома ничью с «Аль-Таавуном» 3:3. И тем самым он продлил свою серию без побед в чемпионате до четырех поединков, где дважды проиграл.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Аль-Вахда» также не побеждает на протяжении последних четырех встреч чемпионата. Но за этот период она уступила в двух случаях, а еще два поединка завершила вничью. И только в одном матче данного отрезка коллектив не смог забить.

Статистика для ставок

«Дамак» дома проиграл две последние игры, но перед этим не уступал на протяжении шести игр, выиграть пять из них

«Аль-Вахда» в гостях проиграла шесть матчей из семи предыдущих

Три из пяти последних очных встреч этих клубов завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Дамака» букмекеры дают коэффициент 2.16. Ничья оценена в 3.36, а победа «Аль-Вахды» оценена в 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.00 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу «Дамака», потому что дома он выступает вполне сносно, а вот «Аль-Вахда» в гостях в последнем своем отрезке почти всегда уступала.

Рекомендуемая ставка: победа «Дамака» за 2.16.

Прогноз: И также в этом поединке ставим еще на верховой исход, так как в обороне эти клубы действуют не лучшим образом и редко когда сохраняют свои ворота на замке.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.79.