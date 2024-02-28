В рамках 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля пройдет матч «Вулверхэмптон» — «Брайтон». Начало — в 22:45 (мск). «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: команда из Вулверхэмптона является середняком текущего сезоне английского чемпионата.

По итогам 26 матчей «Вулверхэмптон» смог набрать 38 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Коллектив не борется ни за еврокубки, ни за выживание.

Подопечные Гари О’Нила 40 раз поразили ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «волки» смогли переиграть «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а до этого также победили «Тоттенхэм» (2:1).

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Перед этим «бродяги» уступили «Брентфорду» (0:2), но оказались сильнее «Челси» (4:2).

В Кубке Англии команда из одноименного города уже прошла «Брентфорд» (3:2) и «Вест Бромвич» (2:0).

Не сыграют: в команде нет травмированных или дисквалифицированных футболистов.

Состояние команды: «Вулверхэмптон» вряд ли за что-то уже сможет бороться в АПЛ, однако может попытаться зацепиться за титул в Кубке Англии.

Во время зимнего трансферного окна команда усилилась только одним футболистом. Это Ноа Лемина. Множество игроков были отданы в аренду, а Теодор Корбену и вовсе продан.

«Брайтон»

Турнирное положение: команда из города Брайтон-энд-Хов также находится в середине турнирной таблицы.

В настоящий момент «Альбион» имеет в своем активе 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице и особо ни на что не претендует.

За 26 матчей «чайки» смогли 49 раз забить в ворота соперников и 41 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а до этого разгромил «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

До этого же подопечные Роберто Де Дзерби проиграли «Тоттенхэму» (1:2), но разбили «Кристал Пэлас» (4:1).

Не сыграют: травмированными игроками команды являются Солли Марч и Хулио Энсико.

Состояние команды: команды уже тоже ни за что не борется в чемпионате страны, но может побороться за Кубок, поэтому данный матч будет важным для «Брайтона».

Зимой в коллектив пришли Валентин Барко и Адриан Мазилу. Покинули же команду ряд игроков, которые были отданы в аренду.

Статистика для ставок

«Брайтон» выиграл три последних матча у «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» 6 матчей подряд не играет вничью

«Вулверхэмптон» проиграл только 2 из последних 12 домашних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа «Брайтона» — в 2.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: команды примерно равны по силам и в последнее время чередуют победы с поражениями, поэтому вполне вероятным видится ничейный исход противостояния.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: это матч Кубка, поэтому команды будут осторожничать и могут не забить три мяча на двоих, на что и поставим.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.25.