«Интер Майами»
Турнирное положение: Команда Лионеля Месси наверняка намеревается провести более удачный сезон, нежели предыдущий.
При этом «Интер Майами» провел целую серию контрольных поединков. В 7 спаррингах этого команда выиграла лишь однажды.
Последние матчи: В 7 товарищеских поединках «Интер Майами» проиграл трижды, причем дважды крупно.
В своем последнем матче команда снова не смогла победить. «Интер Майами» расписал мировую с «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1).
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота «Интер Майами» пропустил 13 раз.
Не сыграют: Жан Корентен, Франко Негри, Йен Фрэй — травмированы.
Состояние команды: «Интер Майами» наверняка постарается успешно стартовать в чемпионате. Месси и компания видятся сильным коллективом.
Вот только чрезмерная зависимость от Месси на пользу явно не идет. Без аргентинца игра команды смотрится слишком академично.
При этом «Интер Майами» явно начнет встречу с активных атак. Фактор своего поля и мотивация удачно стартовать станут слагаемыми успеха команды Месси.
«Реал Солт-Лейк»
Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» в межсезонье плодотворно готовился к новому чемпионату.
В 4 контрольных поединках команда выиграла дважды. А вот уступить пришлось лишь в матче с «Брондбю» (1:2).
Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Реал Солт-Лейк» пропустил всего 3 мяча, так что с обороной относительный порядок.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Реал Солт-Лейк» выглядит весьма симпатично. За здорово живешь очки команда никому не подарит.
Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Как же, стартовать ведь хочется с набора очков!
Да и вообще, «Реал Солт-Лейк» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, да и прибавить вполне способна.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Впрочем, лишь отсиживаться в обороне «Реал Солт-Лейк» точно не собирается.
Статистика для ставок
- «Интер Майами» выиграл лишь в 1 спарринге из 7
- «Реал Солт-Лейк» в 4 контрольных матчах уступил лишь однажды
- «Реал Солт-Лейк» в половине своих спаррингов оставлял свои ворота сухими
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.33, а победа соперника — в скромные 4.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.
Прогноз: Хозяева явно будут активны у ворот соперника с первых минут поединка.
«Интер Майами» имеет сильный по именам состав, и уж точно постарается стартовать с виктории.
Ставка: Победа «Интер Майами» в 1 тайме за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что одной из команд так и не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.27