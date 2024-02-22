В рамках 1-го тура чемпионата США 22 февраля пройдет матч «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк». Начало — 04:00 (мск). «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: Команда Лионеля Месси наверняка намеревается провести более удачный сезон, нежели предыдущий.

При этом «Интер Майами» провел целую серию контрольных поединков. В 7 спаррингах этого команда выиграла лишь однажды.

Последние матчи: В 7 товарищеских поединках «Интер Майами» проиграл трижды, причем дважды крупно.

В своем последнем матче команда снова не смогла победить. «Интер Майами» расписал мировую с «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1).

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота «Интер Майами» пропустил 13 раз.

Не сыграют: Жан Корентен, Франко Негри, Йен Фрэй — травмированы.

Состояние команды: «Интер Майами» наверняка постарается успешно стартовать в чемпионате. Месси и компания видятся сильным коллективом.

Вот только чрезмерная зависимость от Месси на пользу явно не идет. Без аргентинца игра команды смотрится слишком академично.

При этом «Интер Майами» явно начнет встречу с активных атак. Фактор своего поля и мотивация удачно стартовать станут слагаемыми успеха команды Месси.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» в межсезонье плодотворно готовился к новому чемпионату.

В 4 контрольных поединках команда выиграла дважды. А вот уступить пришлось лишь в матче с «Брондбю» (1:2).

Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Реал Солт-Лейк» пропустил всего 3 мяча, так что с обороной относительный порядок.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Реал Солт-Лейк» выглядит весьма симпатично. За здорово живешь очки команда никому не подарит.

Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Как же, стартовать ведь хочется с набора очков!

Да и вообще, «Реал Солт-Лейк» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, да и прибавить вполне способна.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Впрочем, лишь отсиживаться в обороне «Реал Солт-Лейк» точно не собирается.

Статистика для ставок

«Интер Майами» выиграл лишь в 1 спарринге из 7

«Реал Солт-Лейк» в 4 контрольных матчах уступил лишь однажды

«Реал Солт-Лейк» в половине своих спаррингов оставлял свои ворота сухими

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.33, а победа соперника — в скромные 4.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

Прогноз: Хозяева явно будут активны у ворот соперника с первых минут поединка.

«Интер Майами» имеет сильный по именам состав, и уж точно постарается стартовать с виктории.

Ставка: Победа «Интер Майами» в 1 тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что одной из команд так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.27