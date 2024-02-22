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    Команда Месси начнет без прелюдий

    «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, МЛС, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»
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    Лионель Месси
    В рамках 1-го тура чемпионата США 22 февраля пройдет матч «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк». Начало — 04:00 (мск). «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 22 Февраля 2024 года
    Интер Майами
  • Майами
    •  Интер Майами 04:00 Реал Солт Лэйк Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
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    «Интер Майами»

    Турнирное положение: Команда Лионеля Месси наверняка намеревается провести более удачный сезон, нежели предыдущий.

    При этом «Интер Майами» провел целую серию контрольных поединков. В 7 спаррингах этого команда выиграла лишь однажды.

    Последние матчи: В 7 товарищеских поединках «Интер Майами» проиграл трижды, причем дважды крупно.

    В своем последнем матче команда снова не смогла победить. «Интер Майами» расписал мировую с «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1).

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота «Интер Майами» пропустил 13 раз.

    Не сыграют: Жан Корентен, Франко Негри, Йен Фрэй — травмированы.

    Состояние команды: «Интер Майами» наверняка постарается успешно стартовать в чемпионате. Месси и компания видятся сильным коллективом.

    Вот только чрезмерная зависимость от Месси на пользу явно не идет. Без аргентинца игра команды смотрится слишком академично.

    При этом «Интер Майами» явно начнет встречу с активных атак. Фактор своего поля и мотивация удачно стартовать станут слагаемыми успеха команды Месси.

    «Реал Солт-Лейк»

    Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» в межсезонье плодотворно готовился к новому чемпионату.

    В 4 контрольных поединках команда выиграла дважды. А вот уступить пришлось лишь в матче с «Брондбю» (1:2).

    Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Реал Солт-Лейк» пропустил всего 3 мяча, так что с обороной относительный порядок.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: ныне «Реал Солт-Лейк» выглядит весьма симпатично. За здорово живешь очки команда никому не подарит.

    Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Как же, стартовать ведь хочется с набора очков!

    Да и вообще, «Реал Солт-Лейк» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, да и прибавить вполне способна.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Впрочем, лишь отсиживаться в обороне «Реал Солт-Лейк» точно не собирается.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» выиграл лишь в 1 спарринге из 7

    • «Реал Солт-Лейк» в 4 контрольных матчах уступил лишь однажды

    • «Реал Солт-Лейк» в половине своих спаррингов оставлял свои ворота сухими

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.33, а победа соперника — в скромные 4.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

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    Прогноз: Хозяева явно будут активны у ворот соперника с первых минут поединка.

    «Интер Майами» имеет сильный по именам состав, и уж точно постарается стартовать с виктории.

    Ставка: Победа «Интер Майами» в 1 тайме за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что одной из команд так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Месси начнет без прелюдий
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