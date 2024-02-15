В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Штурм» — «Слован». Начало — в 20:45. «Штурм» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм»

Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков «Штурм» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа австрийцы финиширвали на 3 месте, набрав лишь 4 очка. Коллектив из Австрии обошел в турнирной таблице польский «Ракув», у которого также было 4 пункта в активе. Ну а пропустили австрийцы вперед себя «Спортинг» и «Аталанту».

Последние матчи: «Штурм» провел матч 18 тура чемпионата Австрии. В рамках минувшего игрового дня команда обменялась голами со своим конкурентом в битве за золото — «Зальцбургом» (1:1).

Коэффициенты матча Штурм — Слован 1X2Новым игрокам 1.853.704.50Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграют: Вратарь Кьелль Схерпен травмировал колена, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В чемпионате Австрии «Штурм» расположился на 2 месте, набрав 38 очков. От лидера — «Зальцбурга» составляет 2 балла. К тому же «Штурм» не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд: помимо ничьи с «Зальцбургом», были победы над «Аустрией» (2:0) и «Днепр-1» (2:1), а также «Штурм» разошелся миром с «Рухом» из Львова в контрольной игре (0:0).

«Слован»

Путь в плей-офф: «Слован» пробился в стыковой раунд Лиги конференций, заняв 2 место в своей группе, пропустив вперед лишь французский «Лилль». Словацкий коллектив набрал 10 очков и опередил в таблице «Олимпию» и «Клаксвик».

Последние матчи: В 19-м туре чемпионата Словакии «Слован» на выезде разгромил «Жилину» (4:0). В составе клуба из Братиславы голами отметились Барсегян, Вайсс, Канкава и Родригес.

Не сыграет: Ричард Крижан пропустит игру из-за травмы колена. Дисквалифицированы два футболиста: у австрийца Кевина Виммера перебор желтых карточек, а у канадца Милана Борьяна — красная карточка.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Словакии «Слован» уверенно лидирует, набрав 48 очков, у главного конкурента — «Жилины» уже на 10 пунктов меньше.

Статистика для ставок

«Штурм» и «Слован» встречались один раз в 2012-м

В товарищеском матче-2012 «Штурм» разгромил «Слован» (5:1)

Беспроигрышная серия «Штурма» и «Слована» составляет 4 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штурм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.74, а победу гостей — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.94 соответственно.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, стоит ожидать яркого футбола. Игры с участием «Штурма» и «Слована» чаще всего завершаются с 2-3 забитыми голами

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.