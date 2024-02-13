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    Самарцев ждет коллизия?

    «Крылья Советов» — «Ахмат». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ахмат»
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    Игорь Осинькин
    В рамках международного товарищеского турнира 13 февраля пройдет матч «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало — 16:00 (мск). «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 4 контрольных поединков были выиграны 2. Причем «Крылья Советов» чередуют победы с ничейными результатами.

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда Игоря Осинькина сыграла вничью с «Сурханом» (1:1).

    В 4 товарищеских матчах самарцы настреляли уже 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота «крылышки» пропустили 4 мяча.

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    Неплохо выглядит молодой форвард Никита Салтыков. На его счету уже два результативных выстрела.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Крылья Советов» явно настроены продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с грозненцами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    Вот только в последнее время самарцы неудачно противостоят «Ахмату». Два последних очных поединка были проиграны.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: «Ахмат» продолжает серию контрольных поединков.

    Самую яркую победу на сборах команда добыла в матче с «Кызылжаром» (4:0).

    Последние матчи: в трех контрольных встречах добыто 2 победы при одной ничьей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Ахмат» вполне способен на прогресс. Да и вообще, грозненцам палец в рот не клади.

    Более того, чеченцы еще не пропускали на сборах. А вот забить игрокам «Ахмата» удалось уже 5 раз.

    Лишь в матче с «Сочи» команда не сумела отличиться (0:0). А вот в воротах «Кызылжара» трижды расписался Лечи Садулаев.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» пропускает строго по голу в каждом товарищеском матче

    • «Ахмат» еще не пропускал в зимних контрольных матчах

    • В двух последних очных поединках «Ахмат» забивал в ворота «крылышек» по 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.44, а победа соперника — в скромные 2.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.88 и 1.91.

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    Прогноз: Грозненцы фактически образцово обороняются, и явно сыграют активно в атаке.

    «Ахмат» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в последнем контрольном матче команда преуспела в плане результативности.

    Ставка: Победа «Ахмата» за 2.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Самарцев ждет коллизия?
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