«Крылья Советов»
Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.
Из 4 контрольных поединков были выиграны 2. Причем «Крылья Советов» чередуют победы с ничейными результатами.
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда Игоря Осинькина сыграла вничью с «Сурханом» (1:1).
В 4 товарищеских матчах самарцы настреляли уже 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота «крылышки» пропустили 4 мяча.
Неплохо выглядит молодой форвард Никита Салтыков. На его счету уже два результативных выстрела.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Крылья Советов» явно настроены продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.
При этом предстоящая игра с грозненцами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.
Вот только в последнее время самарцы неудачно противостоят «Ахмату». Два последних очных поединка были проиграны.
«Ахмат»
Турнирное положение: «Ахмат» продолжает серию контрольных поединков.
Самую яркую победу на сборах команда добыла в матче с «Кызылжаром» (4:0).
Последние матчи: в трех контрольных встречах добыто 2 победы при одной ничьей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Ахмат» вполне способен на прогресс. Да и вообще, грозненцам палец в рот не клади.
Более того, чеченцы еще не пропускали на сборах. А вот забить игрокам «Ахмата» удалось уже 5 раз.
Лишь в матче с «Сочи» команда не сумела отличиться (0:0). А вот в воротах «Кызылжара» трижды расписался Лечи Садулаев.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» пропускает строго по голу в каждом товарищеском матче
- «Ахмат» еще не пропускал в зимних контрольных матчах
- В двух последних очных поединках «Ахмат» забивал в ворота «крылышек» по 3 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.44, а победа соперника — в скромные 2.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.88 и 1.91.
Прогноз: Грозненцы фактически образцово обороняются, и явно сыграют активно в атаке.
«Ахмат» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в последнем контрольном матче команда преуспела в плане результативности.
Ставка: Победа «Ахмата» за 2.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.11