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    «Динамо» — «Елимай». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Елимай»
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    Константин Тюкавин
    В рамках международного товарищеского турнира 11 февраля пройдет матч «Динамо» — «Елимай». Начало — 17:00 (мск). «Динамо» — «Елимай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    «Динамо»

    Турнирное положение:: Эта команда превосходно выглядит на нынешних сборах. Динамовцы крушат одного оппонента за другим.

    Из пяти контрольных матчей были выиграны 4. И лишь матч с «Канвоном» принес команде Марцела Лички ничейный результат (2:2).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Динамо» нанесло разгромное поражение ершистому «Оренбургу» (3:1).

    Вообще, «Динамо» прекрасно атакует. В 5 товарищеских матчах москвичи настреляли уже 20 мячей в ворота соперников.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти последних матчах команда пропустила в свои ворота 8 мячей. Так что надежность тылов вызывает вопросы.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Динамо» явно настроено продолжить свои успешные результаты в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра со «Елимаем» является отличной возможностью продолжить победный путь.

    В любом кадровом виде динамовцы просто обязаны обыгрывать оппонента. Да и забивать в составе «Динамо» есть кому.

    «Елимай»

    Турнирное положение: «Елимай» весьма продуктивно проводит контрольные матчи.

    Команда забила 9, а пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: в пятипоследних встречах добыто 3 победы при одной коллизии.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Елимай» вполне способен дать бой полпреду РПЛ. Да и вообще, казахам палец в рот не клади.

    Проиграла команда только «Ахмату», да и то с минимальным счетом. В остальных встречах казахи выглядели монолитно.

    Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Елимай» не сумел переиграть «Металлург» Бекабад (1:1).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» в 5 контрольных матчах забило 20 мячей

    • «Елимай» на нынешних сборах проиграл только «Ахмату»

    • В ворота «Аль-Вакры» динамовцы отгрузили 9 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в скромные 4.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.19 и 3.98.

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    Прогноз: Москвичи явно сильнее соперника, но имеют явные проблемы в обороне.

    «Елимай» не будет лишь отсиживаться в тылах, так что наверняка постарается найти свои шансы у ворот россиян.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не принесет большого количества забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.28

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