Турнирное положение:: Эта команда превосходно выглядит на нынешних сборах. Динамовцы крушат одного оппонента за другим.
Из пяти контрольных матчей были выиграны 4. И лишь матч с «Канвоном» принес команде Марцела Лички ничейный результат (2:2).
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Динамо» нанесло разгромное поражение ершистому «Оренбургу» (3:1).
Вообще, «Динамо» прекрасно атакует. В 5 товарищеских матчах москвичи настреляли уже 20 мячей в ворота соперников.
В пяти последних матчах команда пропустила в свои ворота 8 мячей. Так что надежность тылов вызывает вопросы.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Динамо» явно настроено продолжить свои успешные результаты в контрольных матчах.
При этом предстоящая игра со «Елимаем» является отличной возможностью продолжить победный путь.
В любом кадровом виде динамовцы просто обязаны обыгрывать оппонента. Да и забивать в составе «Динамо» есть кому.
«Елимай»
Турнирное положение: «Елимай» весьма продуктивно проводит контрольные матчи.
Команда забила 9, а пропустила 4 мяча.
Последние матчи: в пятипоследних встречах добыто 3 победы при одной коллизии.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Елимай» вполне способен дать бой полпреду РПЛ. Да и вообще, казахам палец в рот не клади.
Проиграла команда только «Ахмату», да и то с минимальным счетом. В остальных встречах казахи выглядели монолитно.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Елимай» не сумел переиграть «Металлург» Бекабад (1:1).
Статистика для ставок
- «Динамо» в 5 контрольных матчах забило 20 мячей
- «Елимай» на нынешних сборах проиграл только «Ахмату»
- В ворота «Аль-Вакры» динамовцы отгрузили 9 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в скромные 4.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.19 и 3.98.
Прогноз: Москвичи явно сильнее соперника, но имеют явные проблемы в обороне.
«Елимай» не будет лишь отсиживаться в тылах, так что наверняка постарается найти свои шансы у ворот россиян.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не принесет большого количества забитых мячей.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.28